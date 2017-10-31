18:48 31 октября

США засекретили данные о потерях афганских вооруженных сил

Американское военное командование в Афганистане решило не предавать огласке точные данные о потерях в рядах афганских вооруженных сил и состоянии военной техники по запросу правительства Афганистана, сообщила газета New York Times со ссылкой на доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

В частности в документе говорится, что власти США решили не публиковать данные о количестве афганских военнослужащих и полицейских, числе раненых и погибших, состоянии оборудования.

США засекретили данные о потерях афганских вооруженных сил



Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Ф. Сопко высказал критику по поводу данного решения. SIGAR является ведущим надзорным органом правительства США, который контролирует расходование средств и реализацию программ помощи Афганистану. Раз в квартал комиссия публикует многостраничный доклад о положении дел в Афганистане.

В Афганистане знают, что происходит, (радикальное движение) "Талибан" знает, что происходит, американские военные знают, что происходит. Единственные, кто не знают, что происходит, — это люди, которые платят за это
— заявил Сопко.

Представитель американских вооруженных сил в Афганистане Том Гресбак пояснил, что решение засекретить эту информацию было принято по запросу правительства Афганистана. Как отмечает газета New York Times, ранее эта информация была засекречена лишь однажды — в 2015 году на основании того, что публикация этих сведений может поставить под угрозу жизни граждан Афганистана и США, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. Livonetc Сегодня, 16:46
    Так потерь нет.
    Livonetc
    1. bert123 Сегодня, 16:50
      как и у России в Сирии
      bert123
      1. Чёрный Сегодня, 16:55
        ...дык там половина потерь от "дружественного огня" самих америкашек laughing...те же от страха обкурятся, обдолбятся анаши и шмаляют куда попало...исключительная нация, однако laughing
        Чёрный
    2. Muvka Сегодня, 17:24
      А недавно один комментатор писал, что они, в отличие от нашего мордора, публикуют все данные о погибших. Ну где ты, отзовись!
      Muvka
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 18:07
    Почитайте пакистанские газеты.Там все "секретные" данные на третьей полосе печатают.На передовице уже не актуально.
    ПРАВОкатор
  3. japs Сегодня, 18:14
    У тех, кто не хочет публиковать, видимо, есть что терять. Скорее всего, финансируемые из СГА афганские деятели, создающие ИБД (имитация бурной деятельности) по противодействию талибам и наркотраффику. Результаты, естественно, нулевые. Логично?
    japs
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