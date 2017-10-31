Киев анонсировал «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма

Киев представит Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) новую резолюцию о возвращении Крыма под контроль украинских властей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает LIGA.net.Министр назвал резолюцию «самой радикальной» и отметил, что в ней будет содержаться требование отменить решение российского суда о признании экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).По словам Климкина, новая резолюция по Крыму «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова». Как полагает глава украинского МИДа, этот документ можно будет в дальнейшем использовать в судебных процессах против России, в том числе в Гааге.В декабре 2016 года ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Документ подготовили украинские власти.Международная организация порекомендовала России принять меры, чтобы «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека. В той же резолюции содержалась рекомендация отменить решение о признании организации «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской. Резолюции ГА не обязательны к исполнению и носят исключительно рекомендательный характер.