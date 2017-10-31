18:46 31 октября

Киев анонсировал «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма

Киев представит Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) новую резолюцию о возвращении Крыма под контроль украинских властей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает LIGA.net.

Министр назвал резолюцию «самой радикальной» и отметил, что в ней будет содержаться требование отменить решение российского суда о признании экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Киев анонсировал «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма



По словам Климкина, новая резолюция по Крыму «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова». Как полагает глава украинского МИДа, этот документ можно будет в дальнейшем использовать в судебных процессах против России, в том числе в Гааге.

В декабре 2016 года ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Документ подготовили украинские власти.

Международная организация порекомендовала России принять меры, чтобы «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека. В той же резолюции содержалась рекомендация отменить решение о признании организации «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской. Резолюции ГА не обязательны к исполнению и носят исключительно рекомендательный характер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. 210окв Сегодня, 16:57
    Завалят этими резолюциями все сортиры в ООН.Как обязательный к использованию международный документ можно использовать только там..
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 17:05
      Никто ссориться с Россией из-за Украины не станет. Да и слушать тоже.
      Teberii
      1. Чёрный Сегодня, 17:06
        А сердешному так психиатора и не нашли, всё буйствует на своей волне wassat....Слов нет. Полная деградация личностей. Кого бы из нынешних киевских политиканов ни публиковали, кто бы из них ни выступал на телевидение, все несут такую ахинею, что речь любого больного шизофреника покажется сказкой. Не понятно только откуда на Украине появилось столько моральных уродов.
        Чёрный
        1. alex-s Сегодня, 17:10
          По словам Климкина, новая резолюция по Крыму «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова».


          Вот дятел! Никак не поймёт, что деоккупация закончилась после референдума!
          alex-s
          1. Владимир16 Сегодня, 17:16
            На фото климкин показывает какой величины болт ему предложили отсо.сать. Предложение пришло от жителей России.
            Владимир16
            1. Татьяна Сегодня, 17:27
              Ха! Глядя на Климкина,как на руководителя МИД Украины, невольно вспоминаешь банальный вопрос.
              А что обычно говорят понимающие люди, когда плохому танцору "что-то" самому мешает хорошо танцевать в танце?
              Вот именно - мешают собственные стеклянные "фаберже"!
              Вот пусть он их себе и удаляет! laughing
              Татьяна
        2. Комментарий был удален.
        3. 210окв Сегодня, 17:30
          А вот у меня ещё другой вопрос.Эта вся байда уже стала идеей фикс на Украине..Внутренние проблемы и экономика может быть уже побоку?Ибо главное-постоянное стряпание подобного пипифакса с привлечением людских и финансовых ресурсов.
          Цитата: Чёрный
          А сердешному так психиатора и не нашли, всё буйствует на своей волне wassat....Слов нет. Полная деградация личностей. Кого бы из нынешних киевских политиканов ни публиковали, кто бы из них ни выступал на телевидение, все несут такую ахинею, что речь любого больного шизофреника покажется сказкой. Не понятно только откуда на Украине появилось столько моральных уродов.
          210окв
          1. Pirogov Сегодня, 17:35
            Цитата: 210окв
            А вот у меня ещё другой вопрос.Эта вся байда уже стала идеей фикс на Украине..Внутренние проблемы и экономика может быть уже побоку?Ибо главное-постоянное стряпание подобного пипифакса с привлечением людских и финансовых ресурсов.

            Так надо ду.раков отвлекать от социальных проблем . А так вроде и ПЕРЕМОГА с утра встали попрыгали вспомнили про клятых моск.алях и жизнь вроде налаживается......
            Pirogov
        4. БМП-2 Сегодня, 18:17
          На фото: "брат" Климкин помирает. Леща просит...
          БМП-2
          1. Александр 3 Сегодня, 18:37
            Леща в смысле по морде.
            Александр 3
      2. cniza Сегодня, 17:07
        Резолюции ГА не обязательны к исполнению и носят исключительно рекомендательный характер.


        Вот им и ответ , пусть пишут дальше.
        cniza
      3. 210окв Сегодня, 17:08
        Ну там есть штатные шавки.Так что принятие определенного документа вполне возможно.С последующим применением там где я уже писал..
        Цитата: Teberii
        Никто ссориться с Россией из-за Украины не станет. Да и слушать тоже.
        210окв
        1. Teberii Сегодня, 17:14
          Ну потявкуют и дальше,пустота,даже до сортиров дело не дайдет.
          Teberii
          1. volodya Сегодня, 17:32
            Цитата: Teberii
            Ну потявкуют и дальше,пустота,даже до сортиров дело не дайдет.

            Надо было хохлам в детстве чаще читать сказку "О рыбалке и рыбке"! Захотели всё и сразу,а в результате остаются у разбитого корыта! Там не только Крым,скоро и весь запад Украины уйдёт в Польшу ,Румынию ,Венгрию!
            volodya
    2. Govorun Сегодня, 17:15
      Так они может и работают по заказу ООН...как заканчивается туалетная бумага,звонят Климкину и просят выслать ТРЕХСЛОЙНУЮ резолюцию, он и начинает строчить резолюции....может у них бизнес такой,не завидуйте)
      Govorun
    3. 79807420129 Сегодня, 17:19
      Господи ж все суды мира завалены бумагами и исками от Украины к России,эти Чугункины только в Высший Божий Суд еще не обращались,это как кот попадая в задницу превращается в бабочку блин. fellow
      79807420129
      1. Дембель77 Сегодня, 18:01
        Резолюции ГА не обязательны к исполнению и носят исключительно рекомендательный характер.
        Ну и идут они лесом... Собака, как говорится - лает, а каравану на неё - тьфу!
        Дембель77
    4. Монархист Сегодня, 18:15
      Вы у меня с языка сняли: уже все сортиры галерея ихнеми протестами и резолюциями
      Монархист
    5. Железякин Сегодня, 18:25
      Бумага жестковата. Так что даже для этого они не годятся
      Железякин
    6. LSA57 Сегодня, 18:27
      Цитата: 210окв
      Как обязательный к использованию международный документ можно использовать только там..

      а можно перевернуть и написать ещё раз
      LSA57
  2. злой партизан Сегодня, 17:02
    Он чё: сразу размер болта, который России покладёт на их резолюцию, решил показать, штоли? what
    злой партизан
  3. bankirchik34 Сегодня, 17:04
    Цитата: 210окв
    Завалят этими резолюциями все сортиры в ООН.Как обязательный к использованию международный документ можно использовать только там..


    сразу пусть печатают на рулонах, для удобства ознакомления))
    bankirchik34
  4. inkass_98 Сегодня, 17:05
    Климкину уже порекомендовали двигаться к Бениной маме, направление указали?
    inkass_98
  5. salat Сегодня, 17:06
    Во страна а! ни дня без анекдота laughing laughing laughing
    Крым? салоедам? зачем? чтобы колхоз с дураками сделать? Д.Б. laughing
    salat
  6. yuliatreb Сегодня, 17:07
    Нет, он показывает размер волшебного пенделя, который Россия выпишет резолюционеру Климкину.
    yuliatreb
  7. Yoshi Сегодня, 17:09
    Трамп уже хотел отменить ООН. А что если Россия поддержит эту идею?
    Yoshi
  8. Немезида Сегодня, 17:13
    России пора поднять в ООН вопрос о границах Украины. Вся их Украина на карте 1654 года.
    Немезида
    1. LSA57 Сегодня, 18:34
      Цитата: Немезида
      России пора поднять в ООН вопрос о границах Украины.

      кстати, после развала СССР, границы между окраиной и РФ так и небыли денонсированы. так же как и Крым.
      LSA57
  9. Комментарий был удален.
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:17
    Жаба климякина душит, что Россия только Крым себе вернула lol а ему на полуострове работу высокооплачиваемую не предложила, вот и гадить нам пытается! !! lol
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 18:35
      Цитата: Геркулесыч
      Жаба климякина душит, что Россия только Крым себе вернула

      а может в тайне мечтает, что и Харьков уйдёт в Россию. тогда и домой можно...
      LSA57
  11. НЕКСУС Сегодня, 17:22
    По словам Климкина, новая резолюция по Крыму «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова».

    Мда,идиотизм украинских властей зашкаливает.Я интересуюсь каким образом всякие ООНы и ОБСЕ будут аннулировать волеизьявление крымчан и результаты законного референдума. fool
    НЕКСУС
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:24
    Весь мир подтирается украинскими заявлениями. Киев может пердеть нотами до морковкиного заговенья, а реальность такова, Крым - Россия.
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Василенко Владимир Сегодня, 17:41
    Цитата: климкин
    новую резолюцию о возвращении Крыма под контроль украинских властей
    Василенко Владимир
  14. samarin1969 Сегодня, 17:55
    России давно пора дать вменяемую оценку этих "детей Майдана". Давно пора поставить вопрос о выводе Донбасса из правового поля Украины. За каждый лай против России должны быть персональные санкции против "говорящих голов" и их родственников.
    samarin1969
  15. Смог Сегодня, 17:55
    Чет мне Чугункин на фото вот этого мужичка напомнил


    Тож рыбак, наверное....
    Смог
  16. ZAVal Сегодня, 17:57

    Надоело уже. Или забирайте это недоразумение или добейте чтобы не мучилась...
    ZAVal
    1. Монархист Сегодня, 18:38
      Дружище, спасибо Вам за объявление: посмеялся
      Монархист
  17. japs Сегодня, 18:01
    Климкинд на этой неделе лидирует по количеству бессмысленных мыслей, тупых идей и бесполезных политических предложений во всей 404 и вне ее. Сайт ВО тщательно следит за его "хениальной" деятельностью и практически других статей не публикует. Браво Чугункинд!
    Купил бы себе мозг, что ли...
    japs
  18. Стабилиози Сегодня, 18:12
    Евродепутат: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах
    Стабилиози
  19. AID.S Сегодня, 18:13
    «радикальная» резолюция

    Опять на коврик нагадят?
    AID.S
  20. Аспид 57 Сегодня, 18:26
    Россия и Украина вообще то Гаагский суд не признают!
    Аспид 57
  21. Egorovich Сегодня, 18:27
    Климкина поставить первым в очередь в туалет ООН с его резолюцией.
    Egorovich
  22. Банщик-М Сегодня, 18:32
    новую резолюцию о возвращении Крыма под контроль

    Мы Киев возьмем быстрея и даже без единного выстрела ...Уже почти все готово! soldier
    Банщик-М
  23. Монархист Сегодня, 18:34
    Не сомневаюсь,что они"притащат " резолюцию,а там всё одно из тоже: верните Крым, верните халявный газ и тогда, ВОЗМОЖНО, простим. Фактически у них только заголовки меняются,а содержание не меняется.
    Камрад Тиберий прав: НИКТО РАДИ 404 ВОЕВАТЬ с Россией не будет,а словесный понос...Но Тиберий малость ошибается: Климатом вежливости послушают и похлопают. Даже больше того: хорошо время будут цетировать"лайки ставить",а потом"суп с котом"( см.пункт1)
    Монархист
  24. ochakow703 Сегодня, 18:37
    Ну сколько уже можно! Всем уже понятно, что в правительстве ентой недостраны сидят одни , а они еще больше его выпячивают. Тьфу три раза.
    ochakow703
  25. Монархист Сегодня, 18:42
    Цитата: japs
    Климкинд на этой неделе лидирует по количеству бессмысленных мыслей, тупых идей и бесполезных политических предложений во всей 404 и вне ее. Сайт ВО тщательно следит за его "хениальной" деятельностью и практически других статей не публикует. Браво Чугункинд!
    Купил бы себе мозг, что ли...

    Мозги товар дифцитный и в продаже нет. Надо"доставать":"через завсклад, через товаровед"(Аркадий Райкин "Дифцит")
    Монархист
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