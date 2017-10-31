КС Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Продолжает развиваться ситуация с каталонской «независимостью». Напомним, что накануне каталонский парламент, фактически исполняя волю Мадрида, объявил о самороспуске. Сегодня стало известно о том, что испанские власти приняли решение о необходимости аннулировать декларацию о независимости, несмотря на то, что сами же власти Каталонии эту декларацию ранее «заморозили», не дав ей ход после проведения референдума.Аннулирование декларации независимости сегодня было осуществлено в Конституционном суде Испании. Об этом сообщает испанское изданиеНа этом фоне в Верховному суде Испании начато рассмотрение дела, возбужденного в отношении некоторых депутатов каталонского законодательного собрания. Депутатов обвиняют в государственном мятеже, призывам к свержению конституционного строя и растратах бюджетных средств. Известно, что по упомянутым обвинениям уже бывшим каталонским законодателям грозит по 30 лет тюрьмы каждому.На данный момент Каталония лишена автономного статуса. Управление территорией бывшей автономии осуществляется напрямую из Мадрида правительством Рахоя. Глава испанского кабмина заявил, что выборы в Каталонии могут пройти 21 декабря.