18:52 31 октября

КС Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Продолжает развиваться ситуация с каталонской «независимостью». Напомним, что накануне каталонский парламент, фактически исполняя волю Мадрида, объявил о самороспуске. Сегодня стало известно о том, что испанские власти приняли решение о необходимости аннулировать декларацию о независимости, несмотря на то, что сами же власти Каталонии эту декларацию ранее «заморозили», не дав ей ход после проведения референдума.

Аннулирование декларации независимости сегодня было осуществлено в Конституционном суде Испании. Об этом сообщает испанское издание
El Pais.

КС Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии



На этом фоне в Верховному суде Испании начато рассмотрение дела, возбужденного в отношении некоторых депутатов каталонского законодательного собрания. Депутатов обвиняют в государственном мятеже, призывам к свержению конституционного строя и растратах бюджетных средств. Известно, что по упомянутым обвинениям уже бывшим каталонским законодателям грозит по 30 лет тюрьмы каждому.

На данный момент Каталония лишена автономного статуса. Управление территорией бывшей автономии осуществляется напрямую из Мадрида правительством Рахоя. Глава испанского кабмина заявил, что выборы в Каталонии могут пройти 21 декабря.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 17:01
    Вооруженным восстанием попахивает.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 17:04
      Да ладно.Все это ушло в свисток.Вот только что делать с киевскими недоумении?Они уже собрались отстаивать единство Испании.Кстати их можно употребить как расходный материал в споре с англичанами за Гибралтар..
      Цитата: Teberii
      Вооруженным восстанием попахивает.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 17:09
        Цитата: Teberii
        Вооруженным восстанием попахивает.


        Все пар спущен , дальше все вернется на круги своя.
        cniza
    2. Чёрный Сегодня, 17:05
      Вот честно...мне как то фиолетово что там и кто там в Испании_Каталонии...
      Чёрный
      1. Банщик-М Сегодня, 17:43
        Цитата: Чёрный
        Вот честно...мне как то фиолетово что там и кто там в Испании_Каталонии...

        А мне нет ! Помните как разваливали СССР , вот что то подобное запущено в Европе, там Шотландия опять забузить может ..Кровопролития конечно не будет ,но процесс уже запущен!
        Может от России на время отстанут, а мы бы с Украиной разобрались спокойно..
        Банщик-М
    3. 79807420129 Сегодня, 17:26
      Цитата: Teberii
      Вооруженным восстанием попахивает.

      Да ну коллега,скорее на цирк шапито смахивает, yes пукдимон баблишко попилил и тут же слился,а восстание удавят сразу,вслед за Каталонией и баски вспыхнут,эти ребятки куда уж решительней будут. hi
      79807420129
  2. perepilka Сегодня, 17:06
    Ужепочтивотвот! Но началась сиеста request
    От него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел(ц) feel
    perepilka
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:13
    Вот так и предают интересы народа, подменяя их на свои шкурные интересы! Не удевлюсь, его этому пучгомону, или как там его испанские власти заплатили, и он просто "слил "мечту народа Каталонии!
    Геркулесыч
    1. voyaka uh Сегодня, 18:22
      Наоборот, Пучдемон - молодец не испугался. Превозгласил независимость.
      И ему пришлось бежать.
      Испугался парламент. Депутаты испугались арестов и сдались.
      voyaka uh
  4. Sergey53 Сегодня, 17:48
    Они как на Украине начали, так и закончили-ни чем. Зачем надо было и начинать всё это. Только хуже всем и стало. У обеих вроде и цели какие то были но всё ушло в песок.
    Sergey53
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 18:03
    Все покажут новые выборы!А испанцы вместо того чтобы каталонцам преференции давать,банки и предприятия из под налогообложения выводят.Сами себе яму роют.
    ПРАВОкатор
  6. Васян1971 Сегодня, 18:51
    Что и требовалось доказать - не долго музыка играла! Хорошо, хоть боевых хохлов на Барселону напустить не успели. И то хлеб.
    Васян1971
  7. Лена Петрова Сегодня, 18:51
    Интересно,а чем Гиркин сейчас занимается?
    Лена Петрова
Картина дня