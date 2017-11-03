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Куда пропадают деньги в Росгвардии?
Доход росгвардейцев в 2018 году вырастет на 4%, что станет одним из самых больших показателей по стране. Об этом стало известно на прошлой неделе во время Правительственного часа в Совете Федерации. Столь щедрое финансирование силового ведомства, которое за недолгий период своего существования уже неоднократно оказывалось замешанным в крупных коррупционных скандалах, вызвало весьма неоднозначную оценку в СМИ.
Довольствие военнослужащих в 2018 году увеличится почти в полтора раза по сравнению с показателями 2012 года. В последний раз зарплата сотрудникам силовых структур индексировалась в 2013 году. Столь беспрецедентную щедрость эксперты объясняют грядущими выборами, после чего резко начавшийся темп роста также резко может пойти на спад.
Но еще больше опасений вызывает тот факт, что обильные финансовые отчисления уйдут в бюджет Росгвардии, из которого за год существования организации исчезла не одна сотня миллионов рублей. В этом отношении весьма показательна история с пайками двухлетней давности. Еще в 2015 году подконтрольный Минобороны «Барышский мясокомбинат» заключил контракт с «Оборонпродкомплектом» на общую сумму в 680 млн рублей. Согласно договоренностям, предприятие должно было обеспечивать пайками внутренние войска МВД (с весны 2016 года - Росгвардия).
Впоследствии экспертизы и прокурорские проверки выявили множество грубых нарушений в составе пайков и наличие картельного сговора между участниками контракта. А содержимое рационов и вовсе вызывает опасение за здоровье военнослужащих: массовая доля мясных продуктов в пайках составляла 10% вместо положенных 45%, содержание соли и жира в тушеной говядине значительно превышало нормативы. Все это уже давно досконально известно следствию. Однако только в середине октября этого года по данному делу были арестованы My Webpageпервые подозреваемые – учредители «Оборонпродкомплекта» Денис Баринов, Людмила Атрощенко и Олег Чугунов, а также совладелец «Барышского мясокомбината» Михаил Лакшин.
Чудом до сих пор удается удержаться на плаву и заместителю начальника координации материально-технического и медицинского обеспечения департамента госзакупок ФСВНГ Александру Елину, а также заместителю директора войск национальной гвардии Сергею Милейко, чье имя и без того не раз попадало в сводки скандальных новостей.
В июле общественная организация «Гражданский контроль государственных закупок» зафиксировала еще один крупный сговор с поставщиками индивидуальных рационов питания, участниками которого, как считают общественники, стали Елин и Милейко. Они собирались заключить договоренности с аффилированными фирмами: непрофильным предприятием («Дружба народов»), с организацией-банкротом («Мелеузовский мясокомбинат»), а также с предприятием, которое неоднократно было замешано в коррупционных схемах и уходе от налогов («Консервсушпрод»). При их прямом посредничестве стоимость услуг для Росгвардии могла быть завышена на 100 миллионов рублей. К слову, несколько лет назад СМИ уже писали о том, что Милейко был замешан в махинациях при закупке средств индивидуальной бронезащиты для Минобороны и полиции.
Помимо картельных сговоров и коррупции вызывает немало вопросов целесообразность массовой закупки роботов для Росгвардии, о которой стало известно в середине октября. Ведь очевидно, когда военнослужащие питаются некачественными пайками, а их зарплаты остаются на уровне 2013 года, этот вопрос едва ли можно назвать проблемой первостепенной важности. И планируемое выделение денег на искусственный интеллект и щиты с электрошокерами также вызовет лишь недоумение в глазах общественности.
Автор: Олег Кенторов
Доход росгвардейцев в 2018 году вырастет на 4%, что станет одним из самых больших показателей по стране. Об этом стало известно на прошлой неделе во время Правительственного часа в Совете Федерации. Столь щедрое финансирование силового ведомства, которое за недолгий период своего существования уже неоднократно оказывалось замешанным в крупных коррупционных скандалах, вызвало весьма неоднозначную оценку в СМИ.
Довольствие военнослужащих в 2018 году увеличится почти в полтора раза по сравнению с показателями 2012 года. В последний раз зарплата сотрудникам силовых структур индексировалась в 2013 году. Столь беспрецедентную щедрость эксперты объясняют грядущими выборами, после чего резко начавшийся темп роста также резко может пойти на спад.
Но еще больше опасений вызывает тот факт, что обильные финансовые отчисления уйдут в бюджет Росгвардии, из которого за год существования организации исчезла не одна сотня миллионов рублей. В этом отношении весьма показательна история с пайками двухлетней давности. Еще в 2015 году подконтрольный Минобороны «Барышский мясокомбинат» заключил контракт с «Оборонпродкомплектом» на общую сумму в 680 млн рублей. Согласно договоренностям, предприятие должно было обеспечивать пайками внутренние войска МВД (с весны 2016 года - Росгвардия).
Впоследствии экспертизы и прокурорские проверки выявили множество грубых нарушений в составе пайков и наличие картельного сговора между участниками контракта. А содержимое рационов и вовсе вызывает опасение за здоровье военнослужащих: массовая доля мясных продуктов в пайках составляла 10% вместо положенных 45%, содержание соли и жира в тушеной говядине значительно превышало нормативы. Все это уже давно досконально известно следствию. Однако только в середине октября этого года по данному делу были арестованы My Webpageпервые подозреваемые – учредители «Оборонпродкомплекта» Денис Баринов, Людмила Атрощенко и Олег Чугунов, а также совладелец «Барышского мясокомбината» Михаил Лакшин.
Чудом до сих пор удается удержаться на плаву и заместителю начальника координации материально-технического и медицинского обеспечения департамента госзакупок ФСВНГ Александру Елину, а также заместителю директора войск национальной гвардии Сергею Милейко, чье имя и без того не раз попадало в сводки скандальных новостей.
В июле общественная организация «Гражданский контроль государственных закупок» зафиксировала еще один крупный сговор с поставщиками индивидуальных рационов питания, участниками которого, как считают общественники, стали Елин и Милейко. Они собирались заключить договоренности с аффилированными фирмами: непрофильным предприятием («Дружба народов»), с организацией-банкротом («Мелеузовский мясокомбинат»), а также с предприятием, которое неоднократно было замешано в коррупционных схемах и уходе от налогов («Консервсушпрод»). При их прямом посредничестве стоимость услуг для Росгвардии могла быть завышена на 100 миллионов рублей. К слову, несколько лет назад СМИ уже писали о том, что Милейко был замешан в махинациях при закупке средств индивидуальной бронезащиты для Минобороны и полиции.
Помимо картельных сговоров и коррупции вызывает немало вопросов целесообразность массовой закупки роботов для Росгвардии, о которой стало известно в середине октября. Ведь очевидно, когда военнослужащие питаются некачественными пайками, а их зарплаты остаются на уровне 2013 года, этот вопрос едва ли можно назвать проблемой первостепенной важности. И планируемое выделение денег на искусственный интеллект и щиты с электрошокерами также вызовет лишь недоумение в глазах общественности.
Автор: Олег Кенторов
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