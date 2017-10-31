"Великий Новгород" нанес удар "Калибрами" по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре

31 октября 2017 года из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка "Великий Новгород" из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам боевиков ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство") в провинции Дейр-эз-Зор. В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ* в районе населенного пункта Абу-Кемаль

В течение последних двух месяцев с момента вхождения в состав постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 км

Подводная лодка «Великий Новгород» из Средиземного моря нанесла удары ракетами «Калибр» по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в провинции Дейр эз-Зор в Сирии.- говорится в сообщении.Уточняется, что данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.- информирует Минобороны РФ.«Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.