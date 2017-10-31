18:48 31 октября

"Великий Новгород" нанес удар "Калибрами" по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Подводная лодка «Великий Новгород» из Средиземного моря нанесла удары ракетами «Калибр» по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* в провинции Дейр эз-Зор в Сирии.

"Великий Новгород" нанес удар "Калибрами" по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре


31 октября 2017 года из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка "Великий Новгород" из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам боевиков ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство") в провинции Дейр-эз-Зор. В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ* в районе населенного пункта Абу-Кемаль
- говорится в сообщении.


Уточняется, что данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

В течение последних двух месяцев с момента вхождения в состав постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 км
- информирует Минобороны РФ.

«Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Использованы фотографии: пресс-служба Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. AloeMC Сегодня, 18:10
    Молодцы.
    Теперь ждём кадры результата.
    AloeMC
    1. Смог Сегодня, 18:13
      Цитата: AloeMC
      Молодцы.

      good
      А вна украине цирк и кони......
      На Украине задержали сына министра внутренних дел
      112 Украина17:54, 31 октября 2017Надежный источник
      На Украине задержан Александр Аваков, сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Он проходит по делу о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД.

      Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря задержали после обысков, которые провело Национальное антикоррупционное бюро Украины. В его заявлении говорится о задержании трех человек, однако их имена не названы.

      Интересно девки пляшут.... Будем посмотреть теперь....
      Смог
      1. cniza Сегодня, 18:17
        Привет Константин ! hi , это уже серьезные разборки , а цирк будет позже.
        cniza
        1. Смог Сегодня, 18:20
          Привет Виктор! drinks soldier
          Да уж, ждем.... Это не мишкомайдан.А все же "веселая " жизнь в бандерлогии. Что не день то "праздник".
          Смог
          1. cniza Сегодня, 18:38
            Ох и тяжелое же будет у них похмелье , если вообще выживут.
            cniza
      2. Тралл Сегодня, 18:17
        Бородатые беременные дети в окрестностях ДэЗ снова откалиброваны.
        Тралл
      3. AloeMC Сегодня, 18:17
        Цитата: Смог
        Цитата: AloeMC
        Молодцы.

        good
        А вна украине цирк и кони......
        На Украине задержали сына министра внутренних дел
        112 Украина17:54, 31 октября 2017Надежный источник
        На Украине задержан Александр Аваков, сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Он проходит по делу о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД.

        Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря задержали после обысков, которые провело Национальное антикоррупционное бюро Украины. В его заявлении говорится о задержании трех человек, однако их имена не названы.

        Интересно девки пляшут.... Будем посмотреть теперь....

        Пусть и дальше грызут друг друга, черти одним словом.
        AloeMC
      4. tralmaster. Сегодня, 18:21
        А жену то чего, простили?
        tralmaster.
      5. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:21
        Смог hi
        А вна украине цирк и кони...
        Уважаемый вы не внимательно изучили рубрику новостей.Семь новостей вниз .
        "Великий Новгород" нанес удар "Калибрами" по боевикам ИГ в Дейр-эз-Зоре
        Наверное удар был по очень важным целям.С "партнёрскими" советниками например.
        Наблюдатель2014
        1. Комментарий был удален.
      6. LSA57 Сегодня, 18:40
        Цитата: Смог
        Интересно девки пляшут....

        парашкин первый нанёс удар. достал пиво, рыбу, жду ответки
        LSA57
      7. poquello Сегодня, 18:48
        Цитата: Смог
        растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД.

        это баблочёс это для них нормально, американцы деньги дают - каждый кто мало-мальски при каптёрке чего-нить стырить пытается
        poquello
    2. Банщик-М Сегодня, 18:24
      Как такие статьи душу греют мужики...! Ведь не разу еще не промазали, да дорого конечно ,но опыт сын ошибок трудных и гений просвещенья дух ..!
      Идет работа по совершенствованию всех систем и это главное!
      А черти метаются по Сирии , в ужасе от русских шайтанов..!
      Банщик-М
    3. 79807420129 Сегодня, 18:38
      . В результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ* в

      А это вам вот за этот борт и за эту малышку, нечисть бородатая,не чокаясь братие.
      За 224 невинных души из них 25 детей.
      79807420129
  2. 210окв Сегодня, 18:14
    Моряки Черноморцы достойны своих предков-героев Чесмы,Наварина,Синопа..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 18:17
      Это им ''Привет'' из Крыма!
      Всём им...
      Logall
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 18:15
    Эти хачики-как змей.Сколько их валят,новых получается больше.Что-то непонятное в Сирии.Уже всё-пара недель осталось!Ан-нет.Гидра снова вырисовывается.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 18:22
      Здорово, дружище!
      Ну мы то знаем где столица игил! Куда бить нужно. Откуда они взялись...
      Logall
    2. Банщик-М Сегодня, 18:28
      Цитата: ВЕРЕСК
      Гидра снова вырисовывается.

      Гидра, ВЕРЕСК все мы знаем ,где находится и пока она существует, все так и будет..
      Вот тренируемся , а потом БАХНЕМ по "осинному гнезду" , точечными ударами..Вот такие дела! hi
      Банщик-М
  4. Egorovich Сегодня, 18:22
    Ну вот и последний оплот бармалеев на сирийской земле попал под крупную раздачу звездюлей от нашей подлодки. Браво ВМФ России!!!
    Egorovich
  5. alexey3312 Сегодня, 18:42
    Пошли СМСочки........
    alexey3312
  6. Tusv Сегодня, 18:45
    лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 км

    Так так так. Если от побережья до Абу-Кемали 460 км значит это удаление 700. А кому достался подарочек на удалении 350? Мин обороны? Это секретная информация?
    Tusv
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