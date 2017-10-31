18:48 31 октября

Зерно нарасхват

Зерновой рекорд в новейшей истории страны: на весах сезона более 133 миллионов тонн! Это победа или вызов всей зерновой инфраструктуре? Какова судьба урожая 2017, и каким образом он будет распределен по отраслям АПК?




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