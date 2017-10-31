Зерно нарасхват Сегодня, 18:27 Зерновой рекорд в новейшей истории страны: на весах сезона более 133 миллионов тонн! Это победа или вызов всей зерновой инфраструктуре? Какова судьба урожая 2017, и каким образом он будет распределен по отраслям АПК? 0 Ка-22 - выдающийся рекорд советских авиаторов Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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