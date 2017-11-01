Восстановление Донбасса. По два, но сегодня...

После возвращения Донбасса в состав Украины необходимо будет сосредоточиться на основных проблемах.

Деструктивное социально-больное после войны население затормозит и без того медленный процесс модернизации страны.

Спустя три с половиной годы с момента начала гражданской войны на Украине независимые экономисты представили свежий отчёт об уровне экономического ущерба, нанесённого в результате вооружённого конфликта. Вопрос в исследовании задавался следующим образом: сколько конкретно средств необходимо сегодня вложить в Донбасс, чтобы он был полностью восстановлен. По понятным причинам, исследование содержало важный нюанс – при учёте полного и окончательного прекращения боевых действий. То есть для аналитических выкладок была создана модель, которая рассматривает мир на Донбассе – гипотетический мир и модель, соответственно, тоже гипотетическая.Итак, «война закончилась – надо восстанавливать». Сколько это сегодня могло бы стоить и где искать ресурсы (финансовые, людские, прочие)?Ясиноватая, северо-западные, северные и западные районы Донецка, Углегорск, Дебальцево, пригороды Луганска – это территории, на которых только по примерным данным властей народных республик, с мая 2014 года разрушено полностью, частично разрушено или повреждено более 12 тыс. различных зданий и сооружений. Среди этих зданий не только многоэтажные жилые дома и небольшие частные домовладения, но также объекты образования, здравоохранения, транспортные узлы, спортивные сооружения, объекты генерации электроэнергии, угледобычи, водоснабжения, систем управления, . Свыше 120 зданий школ и больниц фактически переобустраивались заново – не без гуманитарной помощи, прибывшей из России. Причём переобустраивались неоднократно – с учётом того, что украинские силовики наносили по отремонтированным объектам новые и новые удары из всех имеющихся в распоряжении калибров.Если ремонтные и восстановительные работы начинать сейчас, то на восстановление одних только донецких зданий и строений понадобится не менее 40 млрд рублей. Это по самым скромным оценкам. Говоря о ситуации с тотальным восстановлением всей разрушенной инфраструктуры ДНР и ЛНР (включая объекты жилого фонда), экономисты высказываются о значении минимум в 10-12 раз большем.Другими словами, 400-500 млрд рублей. В эти средства включены и такие сегменты как Донецкий аэропорт и Донбасс-арена. В частности, строительство упомянутой Донбасс-арены вместе со всей прилегающей инфраструктурой в своё время г-ну Ахметову обошлось примерно в 0,4 млрд долларов. По нынешнему курсу, около 24 млрд рублей.То есть, до 500 млрд рублей - и это при учёте того, что строительные материалы в основном будут обеспечены «на месте». То есть основные их объёмы не придётся возить с территорий, расположенных за сотни километров от республик.Нижняя планка вложений в восстановление по направлению «строительство и ремонт» декларативно определена. Но вся проблема в том, что восстановления Донбассе сегодня – это отнюдь не только «стройка» и «малярное дело». Восстановление, по понятным причинам, касается ещё и десятков тысяч рабочих мест. За три с половиной года с начала конфликта, отрасли промпроизводства республики потеряли львиную долю мощностей. Начался тотальный исход населения – в поисках работы. До 80% уехавших квалифицированных специалистов и рабочих уехали в Россию. Свыше 55 тысяч рабочих мест потеряно только в транспортной и энергетической отраслях. В общей же сложности, республики покинули свыше миллиона человек (на постоянной основе).По последним оценкам, население Донецкой и Луганской народных республик (на 1 сентября 2017 года) составляло около 3,5 млн человек. Чтобы основная масса уехавших от войны рабочих рук снова начала работать на экономику Донбасса, необходима программа уже не просто по восстановлению промышленного, транспортного, генерирующего, банковского и прочих звеньев. Требуется программа по буквальному перезапуску всей региональной экономики. А это десятки предприятий, включая шахты, металлургические заводы, электростанции.Восстановление одного крупного металлургического комбината с возобновлением торгово-экономических связей, утерянных с момента майданной перемоги – это миллиард долларов. Общие вливания в полное восстановление всего того, что в сфере промышленности за годы войны потеряно, это не менее 20 млрд долларов. А это более 1,1 трлн рублей к тем 500 миллиардам, о которых речь шла выше.Промежуточный итог – 1,6 трлн рублей. Это сопоставимо с годовой суммой инвестиций в экономику такого города как, ни много ни мало, Москва.Но 1,6 трлн рублей – это не окончательная цифра затрат, которые необходимы для восстановления ЛДНР до уровня довоенного периода. Не окончательная она по той простой причине, что не учитывает тех средств, которые уже вложены для обеспечения жизнедеятельности региона и которые осваиваются по мере умения, таланта и сил местными управляющими структурами.К примеру, выстраивание абсолютно новой логистики по изменению маршрутов отправки донбасского угля на ту же Украину, обошлось и пока ещё обходится недёшево. Вложения в транспортные узлы по перевалке донбасского каменного «золота» на территории приграничных областей России можно с одной стороны рассматривать как инвестиции в саму РФ, однако на деле уже являются инвестициями в интегрированную систему, которую ещё развивать и развивать. До 4 млрд рублей только на создание новой транспортной логистики по углю.А есть ещё логистика по системам связи и массовых коммуникаций, по банковским операциям, по выстраиванию новой системы правоохранительных органов, специальных служб и силовых структур, организация местного самоуправления при учёте тотальной украинской блокады Донбасса. Эта работа в ЛДНР далеко не доведена до конца. Она продолжается, а потому итоговая сумма явно переваливает за 2 трлн рублей (около 35 млрд долларов). Что называется, если по минимуму.На этом фоне с Украины донеслось весьма оригинальное экспертное мнение – со стороны не кого-нибудь, а советника президента страны Александра Пасхавера. По словам советника Петра Порошенко, одной из проблем Донбасса сегодня, даже если найти средства для его восстановления, является (внимание!) население региона.Из заявления Пасхавера:Одной из проблем советник Порошенко называет «проблему» следующего характера:То есть окружение Порошенко априори заявляет о том, что Донбасс даже после «военной победы» - «обуза для Украины».Это к тому, что часто в нашей стране слышны мнения такого плана: дескать, Москва заняла выжидательную позицию. Дождётся, мол, когда Киев сам озаботится экономическим восстановлением региона, и всё будет здорово. А вот г-н Пасхавер однозначно говорит: что Москва ничего этого не дождётся по той простой причине, что Киев восстанавливать Донбасс ни при каких условиях не намерен. Даже при тех условиях, когда Москва, не дай бог конечно, решит сама сдать ЛДНР «на киевскую милость». Уже сейчас говорят о том, что население, видите ли, «социально-больное», а потому Украину-матушку тормозить будет.Будет ли Запад помогать Украине отстраивать Донбасс? Вопрос риторический при учёте упомянутых 35 млрд долларов в сухом остатке. Уже сейчас за выдачу в десятки раз меньшей суммы Порошенко чуть ли не гопака отплясывает в МВФ или на лужайке перед Белым домом. А тут 35 млрд «зелени». Тем более что Киеву уже доходчиво объяснили, что «план Маршалла-2» она уже получила... Ещё и спрашивают: а где деньги?Вывод в итоге только один: войну на Донбассе нужно тормозить всеми имеющимися инструментами, так как восстанавливать регион придётся всё равно России, российскому налогоплательщику. Ну, не оставлять же руины и выжженную землю в качестве «памятника» того, что послы России в отдельно взятых государствах иногда могут отрываться от реальности и не ловить мышей совсем...А если продолжать тянуть Волкера за хвост, то 2 триллиона сегодня могут превратиться и в 4, и 5, и в 10 завтра. Заметьте, речь здесь только об экономике. А есть ведь и гуманитарная составляющая - судьбы людей.Пасхавер вместе с Петром Алексеевичем руки умыли уже сейчас, а потому будут делать всё для того, чтобы Донбасс в итоге окончательно оторвался в виде реально неподъемного в экономическом плане и действительно по-настоящему депрессивного региона. И ведь уже делают, причём вряд ли без подсказок со стороны партнёров.