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«Глобальный гром» не заглушил проблемы с ядерным арсеналом США
Вашингтон уведомил Москву о начале учений стратегических ядерных сил США «Глобальный гром». К недавно прошедшим ядерным маневрам США и НАТО в Европе Пентагон не привлекал такого внимания. Какова цель проверки атомного арсенала США, в каком состоянии находится этот арсенал и чего в наибольшей степени опасаются вашингтонские стратеги?
США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»). Об этом сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) Соединенных Штатов Брайан Магуайр. На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил. В них принял участие Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
Сценарий «Глобального грома» предусматривает «различные стратегические угрозы» для США и задействует все возможности STRATCOM. В ходе маневров армия США отработает действия космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств ПРО, а также «кибервозможности». «Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможность для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента», – цитирует РИА «Новости» заявление представителя Стратегического командования США.
«Такие мероприятия проводятся в Америке без реальных пусков межконтинентальных баллистических ракет и носят характер командно-штабной тренировки. Проверяется система бегового управления, доведения сигналов до исполнителей, подразделений и формирований, в руках которых находятся стратегические ядерные силы (СЯС), также готовность всех органов военного управления для выполнения задач», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Ежегодно принимается такой оперативный план возможного применения СЯС и готовность всех органов управления действовать в соответствии с этим планом, указал эксперт.
«Гром» в Америке, «Полдень» в Европе
В STRATCOM сообщили: Вашингтон предупредил Россию о «Глобальном громе» согласно положениям договора СНВ-3. Договор, подписанный в 2011 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, подразумевает, что стороны обязаны уведомлять друг друга о крупных маневрах ядерных сил. При этом Китай, как страну, не подписавшую такого рода соглашение, в курс дела не ввели.
Фоном для американских ядерных учений стали новые громкие заявления по северокорейскому вопросу. В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Японии Таро Коно подчеркнул: ракетно-ядерная программа КНДР является угрозой всему миру. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, будучи в субботу «по соседству», в Сеуле, заявил, что Вашингтон «никогда не будет воспринимать как должное» ядерный статус Северной Кореи.
В свою очередь, Москва на днях выразила обеспокоенность тем, что все больше неядерных стран НАТО привлекаются к учениям альянса с ядерной компонентой. Это противоречит базовым статьям Договора о нераспространении, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.
Практически сразу после завершения российских учений «Запад-2017», в середине октября, НАТО провело в Европе маневры «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с целью отработки ядерной атаки по потенциальному противнику. К этим маневрам, в отличие от нынешних Global Thunder, в Пентагоне решили не привлекать излишнего внимания. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:
«Американцы расширяют роль своих союзников в осуществлении ядерных операций. К учениям в этот раз подключились поляки и чехи.
Причем чехи, насколько мне известно, первый раз были задействованы в непосредственной отработке подобных ядерных операций – истребители чешских ВВС JAS-39 Gripen там были задействованы». Известно, что учения включали в себя маневры на авиабазах Kleine Brogel в Бельгии и Büchel Air в Германии, где США разместили свои ядерные бомбы В61. Отметим, что бомбы такого типа были приняты на вооружение США и НАТО еще в 1968 году. Ядерный запас США требует освежения, считают в Вашингтоне.
Не расширение, а модернизация арсенала
На данный момент США располагают 1411 развернутыми атомными боезарядами (у России – 1765). США имеют 673 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. Речь идет о «ядерной триаде»: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики, баллистические ракеты на подводных лодках. У России – 523 таких носителя. В целом же развернутых и неразвернутых пусковых установок «ядерной триады» у США 820, у России – 816.
Две недели назад Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что Белый дом намерен в 10 раз увеличить ядерный арсенал (якобы из-за этого госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал президента США «болваном»). У Пентагона действительно нет планов увеличивать объем ядерных вооружений, указывает аналитический портал Defense News. Издание отмечает: фактически американское военное ведомство может едва поддерживать существующий арсенал, который в некотором отношении «почти дряхлеет» (возраст его содержимого может насчитывать несколько десятилетий).
Поэтому в ближайшие десятилетия Вашингтон планирует потратить сотни миллиардов долларов на модернизацию «сверху вниз» или обновление ядерной триады, а также их систем управления и контроля. Конгресс рассматривал возможность потратить 1 триллион долларов на модернизацию ядерных сил.
В начале ноября стало известно, что ВВС США хотят получить на вооружение как минимум 400 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) нового поколения, чтобы обеспечить защиту американской территории от возможных ядерных ударов до 2070 года. Рассматриваются предложения от трех компаний – Northrop, Boeing и Lockheed. Обсуждается и замена МБР наземного базирования Minuteman III. 400 «Минитменов» сейчас находятся в шахтах Северная Дакота, Монтана, Колорадо, Вайоминг и Небраска.
Заметим, американские стратеги полагают, что арсеналы потенциальных противников – России и Китая – по своему развитию опередили «Минитмены». На это, в частности, указал замначальника штаба Стратегического сдерживания и интеграции в сфере ЯО генерал-лейтенант Джек Вайнштейн. «Твердотопливные ракеты устаревают. Необходимо совершенствовать системы наведения, чтобы оружие соответствовало современным боевым условиям», – цитирует генерал-лейтенанта издание The National Interest. Впрочем, не следует недооценивать возможность американского арсенала.
Возвращаются элементы холодной войны
«Состояние ядерных сил США вполне адекватное», – отмечает военный эксперт Виктор Мураховский. Собеседник пояснил:
«У них в боевой готовности находится как наземный компонент, я имею в виду 8-ю армию (в которую входят МБР наземного базирования «Минитмен III»), так и морской компонент, который представлен атомными подлодками с баллистическими ракетами. США свели к минимуму роль воздушного компонента. Он у них занимает незначительное место, скорее, символическое».
У США весьма развита система предупреждения ракетного нападения, прежде всего, ее космический компонент, указал Мураховский. У них весьма развитая система боевого управления стратегическими ядерными силами. Они ее постоянно поддерживают на достаточно высоком технологическом уровне, добавил собеседник.
«Тенденция последнего времени – приемы ведения так называемых стратегических операций, когда и ядерный и неядерный компоненты задействуются, когда большое внимание придается проведению информационных операций, – в свою очередь, пояснил эксперт РИСИ Сергей Ермаков. – Что беспокоит нашу страну, так это соединение стратегических ядерных ударов с «быстрым глобальным ударом». Это неядерные силы и средства, которые должны использоваться для решения таких же стратегических задач, как и ядерные». «Это может серьезно снизить порог применения ядерного оружия и будет провоцировать эскалацию конфликтов», – добавил он. В Минобороны России подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.
«Возвращаются элементы холодной войны. Например, для бомбардировщиков B-52 введена система суточной боевой готовности, то есть в течение 24 часов после получения приказа эти самолеты должны быть способны выполнять боевые задачи. Это реакция на повышение военного потенциала России и Китая», – указал Ермаков.
Россия, в свою очередь, проводит существенную модернизацию своих стратегических ядерных сил, причем всех компонентов триады: наземных, подводных и воздушных, отмечает Виктор Мураховский. «Однако вопрос в том, что по количеству носителей, по количеству ядерных боезарядов и США, и Россия ограничены договором, – указывает собеседник. – Недавняя тренировка, которую провел Верховный главнокомандующий, показала, что все компоненты наших стратегических ядерных сил находятся в боеготовом состоянии. И, собственно, не так давно командующий ракетными войсками стратегического назначения говорил, что 96% наших МБР наземного базирования постоянно находятся в состоянии боевого дежурства».
Автор: Екатерина Коростиченко, Никита Коваленко, Михаил Мошкин
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/10/30/892995.html
США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»). Об этом сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) Соединенных Штатов Брайан Магуайр. На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил. В них принял участие Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.
Сценарий «Глобального грома» предусматривает «различные стратегические угрозы» для США и задействует все возможности STRATCOM. В ходе маневров армия США отработает действия космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств ПРО, а также «кибервозможности». «Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможность для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента», – цитирует РИА «Новости» заявление представителя Стратегического командования США.
«Такие мероприятия проводятся в Америке без реальных пусков межконтинентальных баллистических ракет и носят характер командно-штабной тренировки. Проверяется система бегового управления, доведения сигналов до исполнителей, подразделений и формирований, в руках которых находятся стратегические ядерные силы (СЯС), также готовность всех органов военного управления для выполнения задач», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Ежегодно принимается такой оперативный план возможного применения СЯС и готовность всех органов управления действовать в соответствии с этим планом, указал эксперт.
«Гром» в Америке, «Полдень» в Европе
В STRATCOM сообщили: Вашингтон предупредил Россию о «Глобальном громе» согласно положениям договора СНВ-3. Договор, подписанный в 2011 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, подразумевает, что стороны обязаны уведомлять друг друга о крупных маневрах ядерных сил. При этом Китай, как страну, не подписавшую такого рода соглашение, в курс дела не ввели.
Фоном для американских ядерных учений стали новые громкие заявления по северокорейскому вопросу. В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Японии Таро Коно подчеркнул: ракетно-ядерная программа КНДР является угрозой всему миру. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, будучи в субботу «по соседству», в Сеуле, заявил, что Вашингтон «никогда не будет воспринимать как должное» ядерный статус Северной Кореи.
В свою очередь, Москва на днях выразила обеспокоенность тем, что все больше неядерных стран НАТО привлекаются к учениям альянса с ядерной компонентой. Это противоречит базовым статьям Договора о нераспространении, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.
Практически сразу после завершения российских учений «Запад-2017», в середине октября, НАТО провело в Европе маневры «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с целью отработки ядерной атаки по потенциальному противнику. К этим маневрам, в отличие от нынешних Global Thunder, в Пентагоне решили не привлекать излишнего внимания. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:
«Американцы расширяют роль своих союзников в осуществлении ядерных операций. К учениям в этот раз подключились поляки и чехи.
Причем чехи, насколько мне известно, первый раз были задействованы в непосредственной отработке подобных ядерных операций – истребители чешских ВВС JAS-39 Gripen там были задействованы». Известно, что учения включали в себя маневры на авиабазах Kleine Brogel в Бельгии и Büchel Air в Германии, где США разместили свои ядерные бомбы В61. Отметим, что бомбы такого типа были приняты на вооружение США и НАТО еще в 1968 году. Ядерный запас США требует освежения, считают в Вашингтоне.
Не расширение, а модернизация арсенала
На данный момент США располагают 1411 развернутыми атомными боезарядами (у России – 1765). США имеют 673 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. Речь идет о «ядерной триаде»: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики, баллистические ракеты на подводных лодках. У России – 523 таких носителя. В целом же развернутых и неразвернутых пусковых установок «ядерной триады» у США 820, у России – 816.
Две недели назад Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что Белый дом намерен в 10 раз увеличить ядерный арсенал (якобы из-за этого госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал президента США «болваном»). У Пентагона действительно нет планов увеличивать объем ядерных вооружений, указывает аналитический портал Defense News. Издание отмечает: фактически американское военное ведомство может едва поддерживать существующий арсенал, который в некотором отношении «почти дряхлеет» (возраст его содержимого может насчитывать несколько десятилетий).
Поэтому в ближайшие десятилетия Вашингтон планирует потратить сотни миллиардов долларов на модернизацию «сверху вниз» или обновление ядерной триады, а также их систем управления и контроля. Конгресс рассматривал возможность потратить 1 триллион долларов на модернизацию ядерных сил.
В начале ноября стало известно, что ВВС США хотят получить на вооружение как минимум 400 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) нового поколения, чтобы обеспечить защиту американской территории от возможных ядерных ударов до 2070 года. Рассматриваются предложения от трех компаний – Northrop, Boeing и Lockheed. Обсуждается и замена МБР наземного базирования Minuteman III. 400 «Минитменов» сейчас находятся в шахтах Северная Дакота, Монтана, Колорадо, Вайоминг и Небраска.
Заметим, американские стратеги полагают, что арсеналы потенциальных противников – России и Китая – по своему развитию опередили «Минитмены». На это, в частности, указал замначальника штаба Стратегического сдерживания и интеграции в сфере ЯО генерал-лейтенант Джек Вайнштейн. «Твердотопливные ракеты устаревают. Необходимо совершенствовать системы наведения, чтобы оружие соответствовало современным боевым условиям», – цитирует генерал-лейтенанта издание The National Interest. Впрочем, не следует недооценивать возможность американского арсенала.
Возвращаются элементы холодной войны
«Состояние ядерных сил США вполне адекватное», – отмечает военный эксперт Виктор Мураховский. Собеседник пояснил:
«У них в боевой готовности находится как наземный компонент, я имею в виду 8-ю армию (в которую входят МБР наземного базирования «Минитмен III»), так и морской компонент, который представлен атомными подлодками с баллистическими ракетами. США свели к минимуму роль воздушного компонента. Он у них занимает незначительное место, скорее, символическое».
У США весьма развита система предупреждения ракетного нападения, прежде всего, ее космический компонент, указал Мураховский. У них весьма развитая система боевого управления стратегическими ядерными силами. Они ее постоянно поддерживают на достаточно высоком технологическом уровне, добавил собеседник.
«Тенденция последнего времени – приемы ведения так называемых стратегических операций, когда и ядерный и неядерный компоненты задействуются, когда большое внимание придается проведению информационных операций, – в свою очередь, пояснил эксперт РИСИ Сергей Ермаков. – Что беспокоит нашу страну, так это соединение стратегических ядерных ударов с «быстрым глобальным ударом». Это неядерные силы и средства, которые должны использоваться для решения таких же стратегических задач, как и ядерные». «Это может серьезно снизить порог применения ядерного оружия и будет провоцировать эскалацию конфликтов», – добавил он. В Минобороны России подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.
«Возвращаются элементы холодной войны. Например, для бомбардировщиков B-52 введена система суточной боевой готовности, то есть в течение 24 часов после получения приказа эти самолеты должны быть способны выполнять боевые задачи. Это реакция на повышение военного потенциала России и Китая», – указал Ермаков.
Россия, в свою очередь, проводит существенную модернизацию своих стратегических ядерных сил, причем всех компонентов триады: наземных, подводных и воздушных, отмечает Виктор Мураховский. «Однако вопрос в том, что по количеству носителей, по количеству ядерных боезарядов и США, и Россия ограничены договором, – указывает собеседник. – Недавняя тренировка, которую провел Верховный главнокомандующий, показала, что все компоненты наших стратегических ядерных сил находятся в боеготовом состоянии. И, собственно, не так давно командующий ракетными войсками стратегического назначения говорил, что 96% наших МБР наземного базирования постоянно находятся в состоянии боевого дежурства».
Автор: Екатерина Коростиченко, Никита Коваленко, Михаил МошкинПервоисточник: https://vz.ru/politics/2017/10/30/892995.html
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