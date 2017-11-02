Форпост русского мира

«Приднестровье — это часть русского мира, и этот форпост Россия не должна потерять», – такое мнение высказала Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии и гуманитарному сотрудничеству в ходе состоявшегося в ОП круглого стола «Экономическое и гуманитарное сотрудничество России и Приднестровья: новые перспективы и возможности». Таким, по сути, был и основной вывод форума.Его участники отмечали, что ужесточается таможенно-экономическая блокада Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) со стороны Киева и Кишинева. Причем это происходит, во-первых, одновременно с растущей обструкцией не прорумынского президента Молдовы Игоря Додона со стороны не только парламента и правительства, но и со стороны Румынии, других стран Евросоюза и НАТО. Что для Молдовы, заметим, грозит гражданской войной, которая может перекинуться и на территорию Приднестровья. А во-вторых, кишиневские реваншисты, поддерживаемые Румынией и Западом, всё чаще провоцируют конфликты на границе с ПМР. Требуя, с подачи парламента и правительства Молдовы, участия воинских подразделений США и Румынии в миротворческом контингенте в регионе.В целом эта политика преследует три взаимосвязанные цели: усугубление социально-экономического кризиса в Приднестровье, ускорение пресловутой реинтеграции Молдовы с Румынией и вытеснение России из региона, чтобы вместо нее пришли страны НАТО. Такие оценки были высказаны Е. Суторминой, а также руководством ПМР, президентом Фонда исторической перспективы Наталией Нарочницкой, другими участниками круглого стола.Названные тенденции уже оказывают негативное воздействие на социально-экономическую ситуацию в Приднестровье. Скажем, дефицит бюджета ПМР достигает 70%, уровень износа основных фондов в стране уже превысил критические отметки. Вдобавок разнообразная продукция Приднестровья по рекомендациям Бухареста, Киева и Кишинева всё чаще подвергается различным ограничениям, а то и запретам в разных странах, число которых увеличивается.При сохранении этих тенденций единственным торговым партнером ПМР останется Россия. Уже к настоящему времени доля РФ во внешнеторговом обороте Приднестровья достигает 85% против 70% в начале 2000-х.К сведению: с середины 1950-х и до второй половины 1980-х доля Приднестровья в совокупном ВВП Молдавской ССР была минимум 40%, а в объеме промышленной продукции достигала почти 70%. Но, по мнению всех участников форума, сегодня экономика ПМР в глубоком кризисе ввиду названных факторов. «Наша экономика дышит на ладан, что ставит под вопрос сохранение государственности Приднестровья», – сказала Ольга Гукаленко, представитель Верховного совета Приднестровья в РФ.Председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба уточнил: «Мы испытываем растущий извне политико-экономический прессинг. Сейчас мы находимся на этапе опасной для нас экономической блокады особенно из-за установки молдавско-украинских постов на нашей границе с Украиной. Так как в ПМР, по сути, «транзитная» экономика, республика несёт всё возрастающие потери». А если в регионе «случится гуманитарная катастрофа, это будет ударом и для России. В Приднестровье проживают 200 тысяч граждан РФ и ещё сотни тысяч российских соотечественников». Потому руководство ПМР «обращается к России как к гаранту, чтобы заручиться пониманием и поддержкой».Наталия Нарочницкая особо подчеркнула, что, «несмотря на все проблемы в Приднестровье, государственность республики состоялась, и это приходится учитывать и соседним странам, а в более широком контексте - всем противникам ПМР. Россия как главный гарант мира в регионе уже по геополитическим причинам не может оставаться безучастной к социально-экономической ситуации в Приднестровье». Она также заявила, что Фонд исторической перспективы, другие общественные организации будут и впредь развивать гуманитарное и культурное взаимодействие с Приднестровьем. Выразив надежду, что усугубляющиеся проблемы в экономике и социальной сфере Приднестровья «будут надлежащим образом услышаны и восприняты в федеральных ведомствах и правительстве России».Нелишне напомнить, что через юго-восточное Приднестровье проходит один из основных экспортных газопроводов РФ в Румынию, Болгарию, Грецию, Македонию и в восточнобалканский регион Турции.Причем эта артерия дважды пересекает границу ПМР с Украиной. И по этой причине Россия не может остаться в стороне при обострении как военно-политической ситуации в регионе, так и социально-экономической в самом Приднестровье. Это тоже было отмечено в ходе форума.Елена Сутормина заявила, что по итогам круглого стола в органы законодательной и исполнительной власти России будет направлена резолюция «с предложениями призвать участников процесса приднестровского урегулирования в формате «5+2» (т.е. стороны конфликта Молдавию и Приднестровье, гарантов и посредников Россию и Украину, посредника ОБСЕ и наблюдателей от ЕС и США. – А.Ч.) не допустить применения к Приднестровью методов шантажа, давления и ограничений». В резолюции, по словам Е. Суторминой, также отражен вопрос финансовой и гуманитарной поддержки Приднестровья.Хотя вряд ли можно рассчитывать на то, что политика Запада и его марионеточных режимов в Бухаресте, Киеве и Кишиневе в отношении Приднестровья изменится.США и НАТО давно нацеливаются на этот весьма привлекательный для них в геополитическом плане регион, так как отсюда можно эффективно контролировать ситуацию на дунайско-причерноморском пространстве бывшего СССР.