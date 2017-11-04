Из Сирии – с прибылью

Российская операции в Сирии еще не закончена, но на данный момент с точки зрения соотношения задействованных сил, понесенных потерь и достигнутых результатов она является одной из самых успешных за всю историю отечественных ВС с чисто военной точки зрения и одной из наиболее справедливых с политической.Однако в России определенной части общества эти успехи крайне неприятны. Не имея возможности придраться к военной составляющей операции, эти люди неустанно считают затраченные на нее финансовые средства. В частности, не так давно «деньги на Сирию» посчитала одна очень старая, но давно выпавшая из Госдумы политическая партия. Получив сумму почти 200 миллиардов рублей, она призвала российских военных немедленно «вернуться домой». До этого затраты на поход к берегам Сирии авианосного соединения во главе с «Адмиралом Кузнецовым» считал один отечественный телеканал того же политического направления, что выпавшая из Госдумы партия.Придираться к конкретным цифрам в данном случае нет ни малейшего смысла. Возможно, с чисто бухгалтерской точки зрения они посчитаны правильно. В данном случае впечатляют глупость и аморальность самой постановки вопроса.Например, скрупулезно подсчитывается стоимость истраченного авиационного и корабельного топлива. Да, тратится его много. Но дело в том, что если корабли гниют у стенки, а самолеты на аэродромах и в ангарах – это и есть настоящее преступное разбазаривание народных средств. Если же корабли и самолеты задействованы в боевой подготовке, это означает, что деньги налогоплательщиков расходуются разумно. Еще более правильно они тратятся, если ВС ведут необходимую стране войну, причем успешно. Тем более что самые лучшие маневры никогда не заменят даже очень ограниченного вооруженного конфликта. Значительная часть летного состава российских ВВС уже прошла через Сирию, получив опыт, который не достигается никакими учениями. То есть на самом деле налицо максимально эффективное использование средств, выделяемых на боевую подготовку.То же и с ценой израсходованных боеприпасов, включая различные ракеты (вплоть до Х-101 и «Калибров»). Если они весь отведенный срок пролежали на складе, а затем отправились на утилизацию, именно в этом случае деньги по сути были истрачены зря. Если боеприпас был использован во время учений, это уже лучше, но лишь отчасти. А по-настоящему окупилось производство боеприпаса только в том случае, если он поразил реальную вражескую цель. И здесь налицо не «разбазаривание народных денег», а наоборот, наиболее эффективный вариант их использования.Совсем уж, мягко говоря, удивительно, когда в «разбазаривание народных денег» включаются расходы на содержание личного состава группировки ВС РФ в Сирии (питание и денежное довольствие, включая «боевые»). Это откровенно глупо уже просто потому, что военнослужащие точно так же питались бы и получали денежное довольствие и в том случае, если бы не воевали, а оставались на Родине в местах постоянной дислокации. И совершенно аморально, если «защитники народного достояния» пожалели военнослужащим их «боевые». Ведь это российские граждане получили дополнительные деньги, причем не из воздуха, как множество людей, причастных к современному бизнесу и современной политике, а за реальный тяжелейший труд. Более того, если смотреть на данную ситуацию с точки зрения рыночной экономики (а вышеупомянутые партия и телеканал очень активно ратуют именно за нее), получившие дополнительные деньги военнослужащие – это не просто наши граждане, а еще и потребители. Которые вложат дополнительные деньги в российскую экономику. Кстати, в цене каждого «Калибра» и другого боеприпаса, любого Су-35С и Ка-52 есть зарплата ученых, инженеров и рабочих, все это разработавших и создавших. Они тоже российские потребители, причем под либеральные стенания о нашем «сидении на нефтяной игле» выпускают самую высокотехнологичную продукцию, которая только может быть. Вообще-то деньги, которые пошли на довольствие военнослужащих и на производство современных вооружений (в том числе на зарплату работников ВПК), вполне реально толкают российскую экономику вперед и очень ощутимо снижают социальную напряженность. Впрочем, для «считателей денег» именно это хуже всего.Наконец, важнейший аспект сирийской кампании состоит в том, против кого она ведется. Если бы страна, на стороне законного правительства которой мы воюем, перешла под контроль суннитских радикалов (и это отнюдь не только «Исламский халифат», а почти все «борцы с тиранией Асада»), то мгновенно превратилась бы в не имеющий аналогов в современной истории источник терроризма, несравненно более опасный, чем Афганистан при талибах. Для суннитских радикалов внешняя экспансия не просто основа идеологии, а способ существования. И Россия стала бы одной из важнейших целей этой экспансии, причем немедленно. Не начни Москва сирийскую кампанию два года назад, уже сейчас мы воевали бы на своей территории. В этом случае жертвы и материальные расходы были бы выше нынешних даже не в разы, а на порядки. То есть по сути сирийская кампания приносит России высокий доход в виде предотвращенного ущерба. А еще добавится прибыль от экспорта российских вооружений, отлично проявивших себя в Сирии. Но эти темы для «борцов с разбазариванием» и «возвращателей домой» полностью табуированы по причинам идеологического характера.Приходится в очередной раз повторять прописные истины: Вооруженные Силы выполняют важнейшие экономические функции. Во-первых, они защищают страну вообще и ее национальное хозяйство в частности от внешней агрессии, ущерб от которой будет на порядки выше, чем экономия на военных расходах. Во-вторых, ВС способствуют укреплению геополитических позиций страны, вместе с которыми обязательно усиливаются и экономические позиции. Никому еще не принесла счастья экономия на военных расходах (по крайней мере о подобных примерах ничего неизвестно), а примеров противоположных очень много. Самый яркий и свежий – Украина, но и Европа недалеко от нее ушла.Приведенные рассуждения весьма элементарны, но какое-то число граждан РФ, в основном как бы хорошо образованных, почему-то этого не понимает (видимо, не зря Солженицын ввел когда-то термин «образованщина»). И бесконечно идут в определенных кругах российского общества разговоры о том, будто наши нынешние военные расходы непомерны и надо бы значительную часть этих средств направить на образование и медицину или даже просто омертвить в различных стабфондах или в иностранных «ценных бумагах». Подобные настроения, в частности, весьма сильны в экономическом блоке правительства.Интересно, что очень большая доля тех, кто сейчас высказывает такую точку зрения, всего 10 лет назад проклинали власть за нечто прямо противоположное – за развал армии и флота. А про образование и медицину никто из них не вспоминал в ту пору, когда расходы как на них, так и на ВС были гораздо ниже, чем сейчас. В связи с этим появляется сильнейшее подозрение, что значительной части «борцов» надо просто проклинать власть за что угодно. И состояние социальной сферы их совершенно не волнует, а очень не нравится то, что Россия стала сильнее. Поэтому они и дальше будут штамповать пропагандистскую дешевку о «цене Сирии».Надо просто не обращать внимания.