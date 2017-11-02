Самоопределение вплоть до истребления Освободительное движение ведется по указанию метрополии

После Второй мировой войны причиной большинства конфликтов в мире стала борьба за независимость от колониальных режимов Запада и Японии. При достижении формальной независимости новые государства получили иной вид империалистического господства – неоколониальный режим, при котором США и их европейские союзники навязывали своим вассалам экономическую эксплуатацию.С возникновением наступившего вслед за распадом СССР однополярного глобального доминирования США Запад установил гегемонию и над восточноевропейскими странами. Некоторых подвергли фрагментации и разделу, а затем поместили новые карликовые государства в подчинение НАТО.Стремление к однополярной империи запустило серию войн и этнических конфликтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, на Балканах, в государствах Прибалтики, в Северной Африке, Азии и Западной Европе. Эти процессы привели к этническим чисткам и массовым кризисам с глобальными потоками беженцев. По всему земному шару распространился процесс разрушения национальных государств, риторика и политика самоопределения заменила классовую борьбу как средство достижения социальной справедливости и политической свободы.Многие из сторонников построения новой империи взяли на вооружение тактику «разделяй и властвуй». При этом используется либеральный довод «продвижения и поддержания самоопределения», однако никто не потрудился пояснить, кого представляют «самоопределенцы» и кто же на самом деле оказывается выгодоприобретателем.Борьбу людей разделили по групповым, региональным, религиозным, культурным и этническим признакам. В противоположность этому «центральные» правительства борются за сохранение «национального единства», чтобы подавлять восстания в регионах.Одним из наиболее потрясающих аспектов процесса глобализации и развития государств является неравномерное и совместное развитие.Империалистические государства концентрируют промышленность, торговлю и банковское дело, а неоколониализированные страны остаются ресурсными, ориентированными на экспорт анклавами, привязанными к сборочным предприятиям. Власть и управленческий аппарат, включая вооруженные силы, полицию и налоговые ведомства, сконцентрированы там в экономически непродуктивных центральных городах, а политически слабые, но производящие богатства регионы подвергаются экономической эксплуатации, маргинализации и истощению.Это неравномерное и совместное развитие на международном и национальном уровне привело к нарастанию классовой, антиимпериалистической и региональной борьбы. Там, где ослабла классовая борьба, больший политический вес обрели этнические лидеры и движения.На национализм взгляд двоякий. В одной версии поддерживаемые Западом национальные движения работают на то, чтобы ослабить антиимпериалистические режимы. В другой – светские, имеющие поддержку широких масс населения националистические движения борются за достижение политической независимости, стремясь нанести поражение империалистическим силам и их местным сторонникам, которые зачастую являются этническими или религиозными меньшинствами, ориентированными на сбор ренты для верховных правителей.Государства-империи всегда имели четкое представление о природе разных видов национализма и о том, чьим интересам каждый из этих видов служит. Империи поддерживают те националистические проявления, которые подрывают антиимпериалистические движения, режимы и регионы. И они всегда выступают против националистических движений, в которых сильно руководство в лице рабочего класса.Имперский Альбион – Соединенное Королевство – массово уничтожал и морил голодом миллионы людей, которые противились его правлению в Азии (Индия, Бирма, Малайя и Китай), в Африке (ЮАР, Кения, Нигерия и т. д.) и в Европе (Ирландия). В то же самое время британские империалисты поощряли региональные конфликты, вооружая мусульман для того, чтобы те воевали с индуистами, а сикхов – чтобы воевали с мусульманами. Они создавали различные религиозные, этнические и языковые группировки для ведения боевых действий по всему Индийскому субконтиненту, в Бирме и Малайе. Аналогичным образом Британия поощряла конфликты между религиозными и светскими националистическими и консервативными группировками по всему Ближнему Востоку.Империалистические державы всегда применяют стратегию «разделяй и властвуй». В этом случае они навешивают на противников ярлыки отсталых и авторитарных. Зато своим протеже они присваивают титулы борцов за свободу, которые, как они утверждают, находятся на стадии перехода к западным демократическим ценностям.Однако стратегически важный вопрос заключается в том, как империалистические государства определяют, какой вид самоопределения поддержать, а какой подавить. И когда надо менять политические подходы. Сегодняшние союзники в западной прессе называются демократами, но завтра, если они станут действовать вопреки интересам империалистов, им может быть приписана роль врагов свободы и сторонников авторитаризма.В противоположность империалистической практике перехода к подавляющим и доминирующим режимам, а также к сепаратистским движениям большинство левых в основной массе поддерживают любые движения за самоопределение и навешивают всем противникам этого ярлык угнетателей. В результате левые и империалисты в конце концов могут оказаться заодно в кампании по смене режима. Левые либертарианцы прикрывают свой идеализм, навешивая на империалистические державы ярлык лицемеров и используя термин «двойной стандарт». Это обвинение смехотворно, поскольку главный принцип принятия решения империалистами относительно поддержки или подавления очередного движения самоопределения основан на классовых и империалистических интересах. Другими словами, когда самоопределение служит интересам империи, оно получает поддержку. Конкретные примеры – мифы о «курдах, лишенных государственности» и об «украинском освобождении».В ХХ веке курды – граждане Ирака, Турции, Сирии и Ирана – пытались добиться самоопределения и боролись против созданных национальных государств во имя этнического освобождения. В случае с Ираком в 90-х годах курдов спонсировали, вооружали, финансировали и защищали США и Израиль, чтобы ослабить и разделить светско-националистическую Иракскую Республику. И курды при поддержке США организовали региональные конфликты внутри Турции, а недавно и внутри Сирии для того, чтобы нанести поражение независимому правительству Башара Асада. Курды-леваки цинично называют своих империалистических союзников, включая израильтян, прогрессивными колониалистами.Короче говоря, курды действуют ныне в интересах США и Израиля. Они предоставляют наемников, доступ к военным базам, подслушивающим и шпионским пунктам и иным ресурсам в недавно «освобожденной (и подвергнутой этническим чисткам) стране» для того, чтобы укрепить империализм США, который их «боевые командиры» избрали в качестве доминирующего партнера. Является ли их борьба национально-освободительной или они марионетки-наемники, находящиеся на службе империи?На Украине США приветствовали процесс самоопределения, организовав насильственный государственный переворот для свержения законно избранной власти, стремившейся к независимости от НАТО. Штаты поддерживали этот переворот в открытую, финансировали и тренировали фашистских бандитов, ставящих целью изгнание и репрессии в отношении этнических русских и русскоговорящих, особенно в Донбассе и Крыму. Их целью было разместить базы НАТО на границе с Россией.Преимущественно русскоговорящий народ Крыма выступил против переворота и осуществил свое право на самоопределение, проголосовав за воссоединение с Россией. Аналогичным образом индустриальный регион Донбасса провозгласил автономию, сопротивляясь деспотическому и абсолютно коррумпированному режиму, внедренному Соединенными Штатами.Насильственный госпереворот в Киеве, спонсорами которого выступили США и ЕС, был наглой формой империалистической аннексии. В то же время мирное голосование в Крыму и вооруженное осуществление права на самоопределение на Восточной Украине представляли собой ответ со стороны прогрессивных антиимпериалистических сил. Когда их проект по превращению Восточной Украины и Крыма в стартовые площадки для агрессии против Москвы провалился, США и ЕС осудили этот ответ как «российскую колонизацию».На западе Китая – в Тибете и Синьцзяне – группировки сепаратистов поднимали вооруженные восстания на протяжении многих десятилетий. И хотя они заявляли о независимости от всех и вся, их феодалы – они же боевые командиры – всегда относились враждебно к позитивным результатам Китайской революции, включая отмену рабства в Тибете, запрет на торговлю опиумом, прекращение взимания калыма за невест и распространение всеобщего образования на мусульманские регионы. И хотя Запад рекламирует далай-ламу как миролюбивого святошу, произносящего банальные речи восторженным толпам, тот никогда не осудил ни единой геноцидной войны США против его же единоверцев-буддистов во Вьетнаме, Корее и других странах. Хорошо профинансированная схема, включающая протибетских и проуйгурских западных знаменитостей и защищаемых ими «жертв», показывает, какими на самом деле являются отношения между далай-ламой и его имперскими патронами.После Второй мировой войны Югославия, освобожденная партизанами-коммунистами от власти нацистских коллаборантов, планировала стать мирной независимой страной с многонациональным обществом. Но в 90-х с помощью открытой военной интервенции НАТО эксперимент по созданию многонационального социалистического государства в Европе был разрушен. После массовой этнической чистки неалбанского населения было создано крохотное государство – марионетка НАТО – Косово. Оно встало под контроль международно признанных террористов, белых рабовладельцев и наркоторговцев, вассалов США, Хашима Тачи и его бандитов из Армии освобождения Косова.