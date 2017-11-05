Навязчивая богоизбранность

Кризис на Корейском полуострове на глазах набирает обороты и грозит выйти из-под контроля. Пхеньян проводит новые ядерные и ракетные испытания, ООН закручивает санкционные гайки, а Ким Чен Ын и Дональд Трамп обмениваются словесными выпадами. Небывалое обострение обстановки вокруг КНДР, ухудшение российско-американских отношений с новой силой проявили ряд системных основополагающих признаков политической культуры США, характерных для длительного исторического периода.Они почти не меняются с течением времени, наследуются в сознании поколений и считаются «истинно американскими». В концентрированном виде постулаты политической культуры США изложены Збигневом Бжезинским в работе «Великая шахматная доска (Главенство Америки и ее геостратегические императивы)» («Великий цугцванг»). В ней рельефно обозначаются идеи о величии, исключительности, незаменимости, совершенстве США в деле руководства миром. Однако авторство этого гимна принадлежит не Бжезинскому.На генетическом уровне в матрицу сознания американских граждан, начиная от «человека с улицы» и до президента, в течение более чем двухсотлетней истории существования США как государства намертво впечатались несколько постулатов, определяющих отношения с внешним миром.Прежде всего это непоколебимая вера в универсализм, пригодность для всего человечества американских ценностей, включая модель государственного устройства. В основе лежит самовосприятие народа как богоизбранного, исключительного. Вначале последствия подобной идеологии сполна испытали на себе коренные жители континента, затем народы Латинской Америки, а сегодня такое видение собственного предназначения Вашингтон проецирует на весь мир.Носителям подобной идеологии не раз доставалось, однако, по горькому признанию профессора Военно-морского колледжа США К. Лорда, его соотечественникам явно «недостает как исторической памяти, так и способности видеть долговременную перспективу». При этом по справедливому замечанию историка А. Шлезингера-младшего: «Знание прошлого должно давать иммунитет от истерии, но не должно внушать самодовольства. История идет по лезвию ножа». Пока, похоже, правящие элиты США не осознают неустойчивости их внешнеполитических построений.Претензии на универсализм американского образа жизни приводят к безоглядному отрицанию колоссального многообразия окружающего мира, к абсолютизации модели государственности и рыночной экономики, которая якобы пригодна для всех стран и народов независимо от их истории, культуры, религии, этнической принадлежности. Отказ принять за эталон модель США, особенно если речь идет о незападном государстве, воспринимается американской элитой почти как унижение, отрицание их превосходства и считается абсолютно неприемлемым. Отсюда крайние проявления политического нарциссизма. Сегодня он является не просто высшей степенью самолюбования, а превратился в настоящую эпидемию. И наряду с другими стереотипами американской политической культуры порождает экономические и военные кризисы, разрушает межгосударственные взаимоотношения, ставит мир на грань катастрофы.Эпидемия началась не вчера. Американский исследовательский центр Пью провел социологический опрос экспертов на тему «Нарциссизм президентов США», охватывающий период от Джорджа Вашингтона до Буша-младшего.На первых местах оказались Линдон Джонсон (рейтинг 1,652), Теодор Рузвельт (1,641), Джон Кеннеди (0,890), Ричард Никсон (0,864), Билл Клинтон (0,730), Джордж Буш-младший (0,489). Довольно невысокие места в опросе, некоторые с отрицательным рейтингом нарциссизма, заняли президенты США, как правило, прошедшие суровую школу жизни, многие непосредственные участники войн, а не только политических баталий: Джеральд Форд (- 0,492), Джордж Буш-старший (- 0,399), Дуайт Эйзенхауэр (- 0,240), Джимми Картер (- 0,220), Джордж Вашингтон (- 0,212).Временной тренд повышения рейтинга показывает, что к политическому нарциссизму были наиболее склонны президенты США, занимавшие этот пост в течение последних десятилетий. Им в наибольшей степени свойственно стремление продемонстрировать свои достоинства, использовать все возможности для привлечения к себе внимания, отрицать собственные слабости.В сфере международных отношений, казалось бы, чисто медицинский вопрос о том, является ли нарциссизм болезненным расстройством личности или некой ее безобидной особенностью, приобретает практическое измерение. У медиков пока нет ясности по диагностике. Американская психиатрическая ассоциация недавно исключила нарциссизм из перечня диагнозов, которые могут ставить врачи, российские и европейские специалисты следовать этому примеру пока не собираются.В то же время болезненные проявления нарциссизма нередко обусловливают стойкое нежелание многих представителей американских правящих элит признавать объективный характер перемен в современном мире, вызывают хроническую неспособность к поиску компромиссных решений и переговорам, к самоограничению государства в международных отношениях.Одним из следствий становятся кровопролитные войны. Так, главным внешнеполитическим событием периода президентства Л. Джонсона стала война во Вьетнаме, Б. Клинтона – агрессия против Югославии. Дж. Буш-младший и его советники-неоконсерваторы проигнорировали не только уроки Вьетнама, но и совсем свежий опыт войны в Персидском заливе 1990–1991 годов и инициировали нападение на Ирак в 2003-м. Сегодня неспособность правящей элиты США найти приемлемое для обеих сторон решение в отношениях с КНДР грозит крупномасштабным конфликтом. Вашингтон продолжает наращивать силовое давление и планирует направить к восточному побережью КНДР авианосную ударную группу, возглавляемую атомным авианосцем «Рональд Рейган».«Дипломатия авианосцев» подтверждает симптомы еще одной хронической болезни Америки, связанной с неадекватной оценкой происходящих в мире перемен, безоглядной опорой на силу, неспособностью гибко приспосабливаться к новым политическим реалиям, привычкой следовать стереотипам в оценке международной обстановки, игнорированием уроков истории. Национальный нарциссизм и самолюбование не позволяют американцам воспринимать внешний мир во всем его многообразии, во всей его сложности. Прямолинейные действия США на Украине и в Сирии демонстрируют присущее американским правящим элитам стремление к формированию упрощенных, универсальных схем и доктрин, во многом игнорирующих разнообразие и сложность мира. Подобные неадекватные оценки заметно сужают возможности восприятия реалий жизни других государств, затрудняют понимание факта, что сегодня Вашингтон не единственный и даже не один из главных игроков на мировой шахматной доске.По словам чрезвычайного и полномочного посла России в США Сергея Кисляка, недавно завершившего свою миссию в Вашингтоне, «они убеждены, что должны управлять всеми. Вместо того чтобы сесть и вместе выработать единую линию, они пытаются руководить всей планетой. Это одна из характерных трудностей в общении с американцами. Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они напринимали столько формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго».Сочетание подобных качеств в правящих элитах влечет использование широкого спектра методов силового и несилового воздействия Вашингтона на страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику. При этом США тщательно маскируют реальные, прежде всего экономические причины вмешательства в чужие внутренние дела с целью десуверенизации государств, их перевода под внешнее управление.И наконец, важной особенностью американского внешнеполитического сознания выступает крайне упрощенное черно-белое восприятие внешнего мира, где все народы и государства делятся на «своих» и «врагов». При этом США выступают воплощением «вселенского добра», а противоположная сторона – столь же «всеобщего зла». Отсюда «СССР – империя зла» у Рейгана и нынешняя демонизация России как источника всех бед в современном мире.Даже международных террористов в Сирии американцы умудрились поделить на «хороших» и «плохих». А это уже не безобидные теоретизирования «яйцеголовых» интеллектуалов. В результате безответственных действий возглавляемой американцами нелегитимной коалиции по поддержке террористов, гибнут наши военнослужащие, растет количество жертв среди мирного населения.Критерием деления стран на «хорошие» и «плохие» выбрана приверженность сформулированным американцами ценностям демократии и рыночной экономики, которые, по мнению авторов такого подхода, сами по себе способны сыграть роль стабилизирующего фактора в международных делах.В соответствии с такой доморощенной идеологией Институт национальных стратегических исследований при Пентагоне разработал классификацию государств в зависимости от уровня развития и стабильности демократической системы: «стержневые» (core states), «переходные» (transition), «государства-изгои» (rogue states) и «несостоявшиеся» (failed states).В качестве критерия избрана степень соответствия того или иного государства некоему идеалу в виде политической системы США. Она (степень) определяет те стратегии, к которым прибегает администрация США в отношениях с каждым из государств. Диапазон отношений достаточно широкий – от союзнических и партнерских до крайне враждебных, вплоть до применения мер насилия в политической, экономической, информационной, военной и других сферах. «Стержневые» – это те, которые имеют развитую демократию и рыночную экономику, тесно сотрудничают с США и приемлют американское лидерство. В начале XXI века вашингтонская администрация относила к ним всю Западную Европу, Японию, Южную Корею, Тайвань, Израиль, Турцию. «Переходными» государствами называются те, которые встали на «правильный путь» демократизации и свободной экономики и движутся вперед. Это страны Восточной Европы, Юго-Восточной Азии (Сингапур, Таиланд, Малайзия); Ближнего Востока (Египет, Иордания, Кувейт). Считается, что в Африке, Латинской Америке и ряде государств СНГ движение в сторону «стержневой» зоны лишь начинается.Особое место в стратегии США отводится Китаю, Индии и России, которые также отнесены к «переходным». При этом довольно сдержанно оцениваются перспективы присоединения Китая и России к «стержневой» зоне, поскольку обе страны противостоят американскому влиянию. Для подчинения этих и некоторых других стран Вашингтон использует экономическое, политическое и идеологическое воздействие, а когда надо – не останавливается перед попытками задействовать силу. На координированном применении разнообразных форм и методов воздействия на государство-мишень построена стратегия гибридной войны, которую США ведут против России.В списке «государств-изгоев» в начале ХХI века числились Югославия, Ирак, Ливия, Иран, КНДР, Судан, Нигерия и некоторые другие. Политическая стратегия США в отношении «плохишей» предусматривала широкий спектр действий по подчинению их воле Вашингтона, что подразумевало право действовать самостоятельно, без санкций ООН, используя все средства – от экономического и политического давления вплоть до военных. В результате некоторые из перечисленных государств исчезли с карты мира или превратились в поле войны всех против всех. Так, американо-натовская агрессия в 1999 году, предпринятая под предлогом «укрепления демократии», положила конец существованию Югославии, в 2003-м в результате нападения США был разрушен Ирак, превратившийся сегодня в хаотизированное пространство. Впоследствии подобная участь ожидала Ливию и Сирию.«Несостоявшимся» Соединенные Штаты в принципе готовы помогать, но в первую очередь тем, которые имеют значение для интересов «стержневой» зоны. Сегодня этот список возглавляют Украина, Молдавия, некоторые балканские страны.Таким образом, Вашингтон формирует своеобразный пул государств, отношения с которыми выстраиваются в зависимости от степени приближения к провозглашенному американцами «идеалу».В американском законе о распространении демократии прямо говорится, что ее отсутствие, игнорирование важнейших прав человека в ряде стран представляют угрозу «национальной безопасности США, поскольку в таких странах могут процветать экстремизм, радикализм и терроризм».Ссылаясь на несоответствие России провозглашенным стандартам, США и НАТО открыто объявили нашу страну одним из главных источников угроз международному сообществу и пытаются выстраивать взаимоотношения на русофобской конфронтационной основе.В этом контексте наряду с наращиванием военных приготовлений для расшатывания внутренней обстановки против России активно используются современные гибридные технологии, ведется подготовка «цветной революции», целенаправленные мероприятия по подрыву единства страны.Противостояние всему спектру гибридных угроз приобретает особую актуальность по мере приближения к выборам президента РФ. Есть все основания прогнозировать рост попыток США и некоторых других стран Запада дестабилизировать внутрироссийскую ситуацию.Судя по заявлениям Трампа, он лично готов отказаться от традиционной политики вмешательства в дела других государств под предлогом продвижения демократии. Однако реалии свидетельствуют, что он говорит одно, а навязанная ему команда, нередко независимая от него и управляемая антироссийскими силами в правящих элитах, готова предпринимать шаги прямо противоположные. В таких условиях важной задачей является тщательно отслеживать происходящее и разрабатывать меры по эффективному противодействию деструктивной линии на вмешательство во внутренние дела, которая останется определяющей в политике США на российском направлении.