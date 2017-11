Атомная подводная лодка USS Halibut (SSGN-587). Часть II: Разведывательный корабль

АПЛ USS Halibut (SSN-578) в море. Фото Hisutton.com



Сравнение "Палтуса" в исходной ракетной (вверху) и новой разведывательной (внизу) конфигурациях. Рисунок Hisutton.com



Схема подлодки после модернизации и основные элементы специального оборудования. Рисунок Hisutton.com



Субмарина в море, начало семидесятых годов. Фото Navsource.org



USS Halibut вблизи базы Сан-Франциско. Фото Navsource.org



Церемония спуска флага. 30 июня 197 г. Фото Navsource.org



Современный макет субмарины USS Halibut в разведывательной конфигурации. Фото Steelnavy.com

Весной 1957 года в Соединенных Штатах была заложена подлодка USS Halibut (SSGN-587), в итоге ставшая единственным представителем своего проекта. При создании этого проекта использовались самые новые идеи и решения, в результате чего субмарина стала первой американской АПЛ с крылатыми ракетами на борту. В таком качестве лодку приняли в боевой состав флота, но служба в исходной конфигурации продолжалась всего несколько лет. После этого подлодку перестроили в разведывательный корабль.Напомним, строительство ракетоносца USS Halibut («Палтус») продолжалось менее двух лет, и в самом начале 1959 года его спустили на воду. Около года корабль находился на испытаниях, после чего был принят в состав ВМС США. Через несколько месяцев после церемонии поднятия флага субмарина отправилась к месту службы – на гавайскую базу Перл-Харбор. В течение нескольких следующих лет экипаж лодки неоднократно выходил в море для решения тех или иных задач.От других подлодок своего времени «Палтус» выгодно отличался сочетанием двух характерных черт. Так, благодаря ядерной энергетической установке автономность плавания – в том числе на глубине – ограничивалась только запасами провизии. Высочайшая боевая мощь подлодки обеспечивалась крылатыми ракетами SSM-N-8 Regulus, летевшими на 500 морских миль и несшими специальную боевую часть. Энергоустановка и ракетное вооружение делали подлодку USS Halibut (SSGN-587) уникальным ударным средством.Тем не менее, еще до окончания строительства у корабля возникли проблемы. В 1957 году руководство Пентагона провело анализ проекта «Регулус», и решило отказаться от подобных ракет, оказавшихся слишком дорогими, сложными и неудобными для полноценной эксплуатации. В обозримом будущем корабли и подлодки должны были получить иное ракетное вооружение. Несмотря на такое решение, строительство «Палтуса» было продолжено по исходному проекту. Как следствие, готовая лодка, вошедшая в строй в 1960 году, была вооружена именно ракетами SSM-N-8.Уже в рамках испытаний подводный ракетоносец выполнил свои первые стрельбы с использованием имеющихся ракет. В течение нескольких следующих лет экипаж неоднократно решал огневые задачи и производил запуски ракет Regulus. В марте 1964 года корабль USS Halibut (SSGN-587) в последний раз вышел в поход, имея на борту крылатые ракеты. Осенью он вернулся с боевой службы, и подобные боеприпасы были навсегда выгружены из отсека вооружений.В начале 1965 года «Палтус» отправили на судоремонтный завод Перл-Харбора для прохождения среднего ремонта. Во время этих работ специалисты удалили одни системы и установили другие. В соответствии с обновленным проектом, теперь лодка USS Halibut должна была нести только торпедное вооружение. После демонтажа ракетного комплекса корабль был переведен в категорию торпедных АПЛ и получил бортовой номер SSN-587.Освободившиеся объемы корпуса было предложено использовать для размещения некоторой специальной аппаратуры. В частности, подлодка получила возможность нести и применять дистанционно управляемые разведывательные аппараты. В новой комплектации корабль вернулся к службе в конце лета 1965 года.В июле 1968 года, получив определенное количество специальной аппаратуры, АПЛ USS Halibut приняла участие в своей первой специальной миссии. В рамках операции Sand Dollar экипаж корабля обследовал акваторию Тихого океана, где весной затонула советская подлодка К-129. При помощи нескольких новых приборов американские специалисты смогли достаточно быстро обнаружить место гибели ракетоносца. Также при помощи дистанционно управляемого аппарата было сделано большое число фотографий погибшей лодки.В августе 1968 года лодка отправилась на верфь Mare Island Naval Shipyard (шт. Калифорния) для очередного ремонта. На этот раз командование решило не только восстановить подлодку, но и провести полномасштабную модернизацию. В рамках этих работ предлагалось самым серьезным образом изменить назначение корабля. В соответствии с имеющимися планами, USS Halibut должна была стать специальной разведывательной субмариной. Для этого с нее следовало снять часть аппаратуры, а на освободившееся место установить новые приборы специального назначения.Проект модернизации предусматривал сохранение основных агрегатов конструкции при установке разнообразного дополнительного оснащения, отсутствовавшего ранее. В соответствии с новым техническим заданием, на борту «Палтуса» должны были присутствовать разнообразные средства разведки, системы обеспечения деятельности водолазов и т.д. Для решения таких задач было предложено переоборудовать имеющиеся объемы, а также добавить некоторые новые устройства.В исходной версии подлодка USS Halibut имела многокорпусную конструкцию. В ее основе лежали два прочных корпуса, расположенные один за другим и закрытые общим легким корпусом. Передний прочный корпус, отличавшийся сложной формой с поднятой кормовой частью, изначально использовался для размещения торпедного и ракетного оружия. В новом проекте в нем предложили установить часть специальной аппаратуры.Кормовая часть переднего корпуса была переделана и стала двухъярусной. Верхнее ее помещение предназначалось для размещения новой электроники, тогда как в нижние следовало использовать в качестве склада аппаратуры, фотолаборатории и т.д. Передний отсек по-прежнему вмещал торпедное вооружение. В изогнутой кормовой части прочного корпуса появился проем для установки наклонной шлюзовой камеры, выведенной на днище легкого корпуса.Второй прочный корпус, в целом, остался без серьезных изменений. Его носовая и центральная части вмещали центральный и другие посты, жилые и бытовые помещения. Также сохранялась выступающая ходовая рубка, прикрытая крупным ограждением. В центральном отсеке, смещенном к корме, находился ядерный реактор с частью вспомогательной аппаратуры. Корма второго прочного корпуса отдавалась под паротурбинные установки, генераторы и т.д. Кормовой отсек выполнял функции торпедного. Кроме того, над ним располагался шлюз для связи с новым внешним корпусом.Подлодка сохранила реактор S3W компании Westinghouse и две паровые турбины мощностью 7300 л.с. Так же остались на своих местах два гребных вала с собственными винтами. При этом были приняты меры, направленные на повышение маневренности. В дополнение к штатным кормовым рулям корабль оснастили несколькими подруливающими устройствами. Два поперечных трубчатых канала с винтами появились в носовой и кормовой частях легкого корпуса. Кроме того, под днищем кормы установили аналогичное устройство, обеспечивавшее перемещение вперед и назад.Некоторые специальные задачи следовало решать, находясь на дне. Для этого подлодка получила пару дополнительных якорей в носу и корме. Также на днище появились опоры-лыжи, предотвращавшие касание грунта легким корпусом и защищавшие последний от возможных повреждений.Было решено сохранить торпедное вооружение, соответствовавшее исходному проекту. В носовом прочном корпусе остались четыре торпедных аппарата калибром 533 мм. Еще два таких устройства находились в корме. Отсутствие ракет и появление дополнительных внутренних объемов позволяло в некоторой мере увеличить боекомплект. Впрочем, специфика основных задач позволяла USS Halibut обходиться и без оружия.Самым крупным и заметным новым устройством, установленным на разведывательную АПЛ в ходе ремонта, стал водолазный отсек, выполненный в виде отдельного прочного корпуса. Торпедоподобный металлический агрегат поместили в кормовой части «Палтуса» при помощи нескольких опор. Функцию центральной опоры выполнял вертикальный тоннель со шлюзом. Носовая часть прочного корпуса вмещала жилой отсек и имела прямую связь с подлодкой-носителем. Корма отдавалась под шлюз для выхода наружу.Вторая шлюзовая камера под названием VDS Aquarium, предназначавшаяся для дистанционно управляемой аппаратуры, помещалась под кормой переднего прочного корпуса. Эта камера получила средства выдачи кабеля управления. Последний, отличаясь большой длиной, хранился на собственной катушке под палубой легкого корпуса. Внутри прочного корпуса находилась открываемая крышка камеры, которую можно было использовать для вывода специальной аппаратуры за пределы лодки.Система VDS Aquarium предлагалась для работы с дистанционно управляемыми аппаратами двух типов. Изделие Sonar fish («Гидроакустическая рыбка») имело собственную силовую установку и оснащалось гидроакустической антенной. Такой аппарат должен был дополнять штатные гидроакустические системы корабля-носителя и обеспечивать наблюдение за различными частями окружающего пространства.Также для подлодки USS Halibut был разработан дистанционно управляемый аппарат ROV (Remote-Operated Vehicle). Эта система оснащалась видеокамерой и прожектором. Ее предлагалось использовать для осмотра подводных объектов или для контроля за работой водолазов, вышедших наружу.Для решения особых задач субмарина получила новую боевую информационно-управляющую систему. В ее составе присутствовали новые сложные приборы того или иного назначения. Главным нововведением в области электроники стал компьютер UNIVAC 1224 компании Sperry. Крупные и тяжелые элементы такой ЭВМ помещались в корме переднего прочного корпуса и имели связь с рядом бортовых систем.Несмотря на многочисленные изменения и доработки, главные размерения корабля остались прежними. Длина USS Halibut после модернизации составляла 106,7 м, ширина – до 8,8 м. В надводном положении водоизмещение оставалось на уровне 3,66 тыс. т, в подводном – превышало 5 тыс. т. На поверхности субмарина развивала скорость до 15 узлов, в подводном – до 20 узлов. Дальность плавания ограничивалась только запасами продовольствия.В 1971 году модернизированная разведывательная атомная подводная лодка была возвращена в строй и вошла в состав соединения Submarine Development Group One, базировавшегося в порту Сан-Диего. В течение нескольких следующих лет «Палтус» неоднократно покидал базу для выполнения тех или иных особых задач. Подробности некоторых миссий впоследствии были опубликованы, тогда как другие операции до сих пор засекречены. Тем не менее, даже известные данные раскрывают возможности переоборудованной субмарины.В самом начале семидесятых американское командование узнало о существовании кабельной линии связи, соединяющей советские флотские объекты Петропавловска-Камчатского и Владивостока. Кабель проходил по дну Охотского моря, а соответствующие районы были прикрыты гидроакустическим комплексом и патрулировались кораблями. Вскоре разведывательные структуры и флот США получили задание обнаружить кабель и организовать скрытный съем данных с него. Эта операция получила кодовое имя Ivy Bell.В октябре 1971-го подлодка USS Halibut в специальной конфигурации смогла скрытно проникнуть в защищаемую акваторию и найти кабель связи. Во время поисков водолазам также удалось поднять на борт обломки противокорабельной ракеты П-500 «Базальт». Впоследствии их передали специалистам для изучения. Обнаружив кабель связи, специалисты установили на нем изделие The Tap. Оно представляло собой трубу длиной 6 м, оснащенную необходимой аппаратурой. «Тэп» буквально надели на кабель; перехват осуществлялся без повреждения внешних слоев кабеля, данные записывались на собственный носитель. В случае подъема кабеля разведывательная аппаратура должна была самостоятельно сброситься с него и остаться на дне.Впоследствии ВМС США регулярно проводили специальные операции, в ходе которых разведчики скрытно подходили к изделию The Tap, забирали магнитную ленту с записями и оставляли чистую. Операция Ivy Bell продолжалась до начала восьмидесятых годов. Достаточно поздно советской разведке удалось получить информацию о прослушивающих устройствах, и в 1981-м «Тэп» сняли с кабеля в Охотском море.Согласно некоторым источникам, в течение нескольких следующих лет после установки «Тэпа» на кабеле в Охотском море экипаж АПЛ USS Halibut неоднократно получал новые задания, связанные с ведением разведки, обследованием морского дна и установкой специального оборудования. Впрочем, подробные данные на этот счет отсутствуют по причине секретности работ. Остается надеяться, что по прошествии достаточного времени Пентагон все же рассекретит все данные, интересующие общественность, и благодаря этому все желающие смогут узнать подробности службы уникальной подлодки.Разведывательная подлодка «Палтус» оставалась в строю до лета 1976 года. 30 июня ее вывели из боевого состава флота и перевели в резерв. В том же году субмарину перевели на базу Бангор-Бейс (шт. Вашингтон), где ей предстояло ждать приказа о разделке. В апреле 1986 года подлодку USS Halibut (SSN-587) вычеркнули из списка кораблей ВМС США. В начале осени 1994 года уникальную АПЛ отправили на разборку.Атомная подводная лодка USS Halibut (SSGN-587 / SSN-587) отличалась уникальной судьбой. Изначально она строилась в качестве первого в своем роде корабля-носителя крылатых ракет со специальными боезарядами, но специфика развития вооружений американского флота привела к необходимости глубокой модернизации и перестройки. В новой конфигурации субмарина лишилась ракетного вооружения, но получила большое количество специальной аппаратуры разного рода, при помощи которой могла выполнять широкий круг особых задач. Нельзя не отметить, что в качестве разведывательного корабля «Палтус» принес Пентагону больше пользы, чем в исходной версии подводного ракетоносца.Тем не менее, со временем подлодка, некогда считавшаяся уникальной и имевшая особые возможности, устарела морально и технически, вследствие чего уже не могла продолжать свою службу. В 1976 году ее вывели из боевого состава флота в резерв. Дальнейшие процессы заметным образом затянулись, но в середине девяностых годов USS Halibut прекратила свое существование, окончательно уступив место новым, более совершенным атомным подводным лодкам.