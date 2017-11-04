«Горожанин», выше голову

Разработаны варианты оснащения танков последних модификаций системами дополнительной защиты, которые должны повысить их эффективность в условиях городского боя. Однако не решены два главных вопроса – необходимость значительного увеличения обзора и возможность применения танковой пушки по целям, расположенным на верхних этажах.Поэтому вместо модернизации существующих танков эффективнее было бы разработать специальный боевой модуль с пушкой, имеющей невысокую начальную скорость снаряда и боеприпасы повышенного могущества для разрушения всевозможных прочных сооружений. Плюс, конечно, всевозможные системы активной и пассивной защиты. А разместить этот модуль надо на простых носителях с целью удешевления всего комплекса.Идея не нова. Опыт войны в городских условиях – Берлинская операция 1945 года, штурм Грозного, недавние бои в Сирии – показал высокую уязвимость танков перед многочисленными угрозами, присущими этому специфичному виду боевых действий. Главным образом это обстрел из различных близкорасположенных укрытий: из окон и с крыш домов, из подвалов, канализационных люков, руин зданий и т. п., что позволяет скрытно применить противотанковые средства по всем проекциям машины, в том числе и сверху. Существующие проекты предлагают использовать стоящие на вооружении Т-72, Т-80, Т-90 как базу для создания «городского» танка путем оснащения их дополнительными средствами пассивной и активной защиты, бульдозером, системами постановки дымовых завес. Однако такая модернизация хотя и увеличивает защищенность танка, не устраняет его главные недостатки – плохой обзор и невозможность использовать орудие по верхним этажам зданий и сооружений из-за малых углов вертикальной наводки, от минус 6 до плюс 14 градусов.Поэтому наиболее перспективное направление создания танка для применения на застроенной территории – разработка боевого модуля, устанавливаемого вместо башни имеющихся на хранении образцов. Аналогом может служить разработка КВ-2 на базе КВ-1 по результатам анализа боевых действий в финской кампании. Основное назначение КВ-2 – прорыв мощных оборонительных укреплений типа линии Маннергейма.Предлагаемый модуль может быть оснащен мощным крупнокалиберным орудием типа 2С9 «Нона С» (120 мм) с осколочно-фугасными, бетонобойными и термобарическими боеприпасами. Плюс необходимо комплектование приборами наблюдения, расширяющими обзор экипажа. База для подобного танка должна быть максимально дешевой с учетом того, что основными покупателями таких машин будут не очень богатые страны, а дополнительные средства защиты плюс боевой модуль стоят серьезных денег. Целесообразно использовать имеющиеся на хранении танки серий Т-55,Т-62, Т-64.Российская армия вряд ли заинтересована в значительном количестве бронированных «горожан». Поэтому надо подготовить несколько экземпляров данной техники с разными вариантами оснащения и провести их испытания в реальных боевых условиях в Сирии, после чего определиться с оптимальными защитой и вооружением.