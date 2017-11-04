16:24 04 ноября
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«Горожанин», выше голову



Разработаны варианты оснащения танков последних модификаций системами дополнительной защиты, которые должны повысить их эффективность в условиях городского боя. Однако не решены два главных вопроса – необходимость значительного увеличения обзора и возможность применения танковой пушки по целям, расположенным на верхних этажах.

Поэтому вместо модернизации существующих танков эффективнее было бы разработать специальный боевой модуль с пушкой, имеющей невысокую начальную скорость снаряда и боеприпасы повышенного могущества для разрушения всевозможных прочных сооружений. Плюс, конечно, всевозможные системы активной и пассивной защиты. А разместить этот модуль надо на простых носителях с целью удешевления всего комплекса.


Идея не нова. Опыт войны в городских условиях – Берлинская операция 1945 года, штурм Грозного, недавние бои в Сирии – показал высокую уязвимость танков перед многочисленными угрозами, присущими этому специфичному виду боевых действий. Главным образом это обстрел из различных близкорасположенных укрытий: из окон и с крыш домов, из подвалов, канализационных люков, руин зданий и т. п., что позволяет скрытно применить противотанковые средства по всем проекциям машины, в том числе и сверху. Существующие проекты предлагают использовать стоящие на вооружении Т-72, Т-80, Т-90 как базу для создания «городского» танка путем оснащения их дополнительными средствами пассивной и активной защиты, бульдозером, системами постановки дымовых завес. Однако такая модернизация хотя и увеличивает защищенность танка, не устраняет его главные недостатки – плохой обзор и невозможность использовать орудие по верхним этажам зданий и сооружений из-за малых углов вертикальной наводки, от минус 6 до плюс 14 градусов.

Поэтому наиболее перспективное направление создания танка для применения на застроенной территории – разработка боевого модуля, устанавливаемого вместо башни имеющихся на хранении образцов. Аналогом может служить разработка КВ-2 на базе КВ-1 по результатам анализа боевых действий в финской кампании. Основное назначение КВ-2 – прорыв мощных оборонительных укреплений типа линии Маннергейма.

Предлагаемый модуль может быть оснащен мощным крупнокалиберным орудием типа 2С9 «Нона С» (120 мм) с осколочно-фугасными, бетонобойными и термобарическими боеприпасами. Плюс необходимо комплектование приборами наблюдения, расширяющими обзор экипажа. База для подобного танка должна быть максимально дешевой с учетом того, что основными покупателями таких машин будут не очень богатые страны, а дополнительные средства защиты плюс боевой модуль стоят серьезных денег. Целесообразно использовать имеющиеся на хранении танки серий Т-55,Т-62, Т-64.

Российская армия вряд ли заинтересована в значительном количестве бронированных «горожан». Поэтому надо подготовить несколько экземпляров данной техники с разными вариантами оснащения и провести их испытания в реальных боевых условиях в Сирии, после чего определиться с оптимальными защитой и вооружением.
Автор: Борис Лозневой
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39643


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Комментарии 6

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  1. svp67 Сегодня, 15:16
    Поэтому наиболее перспективное направление создания танка для применения на застроенной территории – разработка боевого модуля, устанавливаемого вместо башни имеющихся на хранении образцов.

    Вот лучший "Горожанин", на сегодняшний момент...ему бы еще отвал впереди поставить и вообще...

    Предлагаемый модуль может быть оснащен мощным крупнокалиберным орудием типа 2С9 «Нона С» (120 мм) с осколочно-фугасными, бетонобойными и термобарическими боеприпасами.
    Нет, это орудие не обладает необходимой мощностью, а главное скорострельностью. Ракеты установленные на БМПТ с различными БЧ вполне его заменят
    svp67
    1. макс702 Сегодня, 15:49
      Давным давно все придумано..
      макс702
    2. болот Сегодня, 15:50
      Цитата: svp67
      Нет, это орудие не обладает необходимой мощностью, а главное скорострельностью. Ракеты установленные на БМПТ с различными БЧ вполне его заменят

      БМПТ просто по теории быстро в городе сожгут.Учения как ни как проводили у нас,юзеров БМПТ.
      А вот что цитату про 120 мм привели,это самое весомое для города.Как никак здесь "обсасывали " тему возможность применения, Лопатов и АВТ не дадут соврать. laughing
      болот
    3. mr.Man Сегодня, 16:08
      Цитата: svp67
      Ракеты установленные на БМПТ с различными БЧ вполне его заменят

      БМПТ не то.., для некоторых wassat она только служит для поддержки танков и ни для чего другого.
      Им нужен именно танк belay
      ---------------------------
      — Это что такое?!
      — Пельмени!
      — Но это ж равиоли!
      — Но сначала то они пельмени, а уж затем всё остальное! Ну это ж пельмени, Михалыч!
      — Мнда! Равиоли.
      mr.Man
  2. NIKNN Сегодня, 15:16
    Ну и какой это танк с орудием типа 2С9 «Нона С» . Это уже надо разрабатывать , что то типа "бронированя машина для ведения городского боя как то типа БМВГБ что ли smile " С танком общего мало будет. И чем не нравится "Терминатор" для этих целей?
    NIKNN
  3. 210окв Сегодня, 15:48
    Бронированные машины я считаю,в городе не годятся.Ударно-штурмовые группы,системы разминирования,возможно бульдозеры..
    210окв
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