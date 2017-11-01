Психотропные репортажи

При помощи TV-трансляций и Интернета можно деморализовать войска и население страны, лишить противника цели и воли, манипулировать общественным мнением, обрушить экономику государства. Это сегодняшние реалии.Воздействие на умы людей с помощью телевидения ведется круглосуточно. Стоит взять в руки пульт, как на обывателя обрушивается поток, исподволь меняющий восприятие окружающего мира. Формирующая сознание телезрителя информация содержится во всех передачах – от аналитических до развлекательных. Она уже обработана, сдобрена спецэффектами, чтобы потребитель смог ее принять, усвоить и запомнить.В чеченскую войну в прямом эфире шли репортажи о том, что в Грозном российские солдаты выставили живым щитом местных жителей, а в Самашках отрезали людям головы и убивали детей. Тогда как действительность была иной: именно боевики прикрывались стариками, женщинами и детьми, когда выходили из окружения, а пленных солдат выставляли в окна, из которых стреляли.За время войны в Сирии лживыми репортажами о «варварских бомбардировках» российскими ВКС мирных сирийских жителей прославились телеканал CNN и организация «Белые каски», которые руководствуются, видимо, наставлениями фашистского министра пропаганды Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят.Ведущая CNN К. Болдуин едва не расплакалась в эфире, рассказывая о пятилетнем сирийском мальчике Омране, раненном при бомбардировке Алеппо российскими самолетами. А журналистка К. Аманпур, интервьюируя Сергея Лаврова, показала ему фотографию ребенка со словами: «Это преступление против человечности».Позже выяснилось, что дом О. Дакниша был разрушен боевиками, а «журналисты», снимавшие Омрана, предлагали родителям мальчика деньги за участие в пропагандистской кампании. «Наши журналисты разоблачили один из самых страшных фейков о Сирии. В следующий раз возьмем с собой Кристиан Аманпур и всех желающих. Если только у них хватит смелости поговорить с мальчиком Омраном и его семьей», – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Тем не менее кадры расползлись по миру в социальных сетях, что дало повод многочисленным общественным организациям и политикам требовать прекращения операции по освобождению Алеппо от радикалов, а в страданиях детей обвинять Россию.4 апреля этого года западные телеканалы продемонстрировали постановочное видео «Белых касок» о последствиях авиаудара с применением отравляющих веществ, якобы нанесенного сирийскими бомбардировщиками по городу Хан-Шейхуну в провинции Идлиб. При этом показанный тип боеприпаса не относился к авиационным средствам поражения и тем более к ОВ. На нем отсутствовали хвостовое оперение и какая-либо маркировка. Вероятнее всего, это была мина кустарного производства. Что касается пострадавших, то режиссеры предприняли попытку имитировать последствия применения зарина. Однако у людей в кадре отсутствовали характерные признаки отравления этим ОВ. Зато зрачки во всю радужку – следы приема наркотических или психотропных препаратов – были налицо. Помощь пострадавшим представители «Белых касок» оказывали без использования индивидуальных средств защиты – перчаток и противогазов. Но если действительно было применено отравляющее вещество, человек, контактирующий с ним без защиты, однозначно получил бы поражение. В кадрах же хаотично и непрофессионально двигались здоровые и бодрые «спасатели»: одни поливали пострадавших водой, якобы смывая с них химические вещества, другие тут же делали искусственное дыхание.В видеосюжете представитель «Белых касок» грубо хватает «пострадавшего» ребенка и зачем-то бежит с ним к пустырю. Но сразу замедляется после того, как сцену с его участием отсняли.Все это свидетельство очередного фейка, сляпанного организацией, зарекомендовавшей себя создателем постановочного «документального кино» и связанной с террористами. Тем не менее дешевая подделка возымела эффект. Президент США Трамп, впечатлившись увиденным, приказал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс, в итоге – девять жертв среди мирных жителей, в том числе четверо детей.В «Наставлении по психологической войне», выпущенном в США, сказано: «Необходимо создавать впечатление, что все сообщаемое – правда, что гвоздь пропаганды, ее сущность слагаются из прямых суровых фактов. Искусство правды – не говорить прямую ложь, а избирать то, что требуется, и подмешивать ту правду, которую аудитория хочет услышать». Руководствуясь этим, американские телеведущие раз за разом повторяют мантры о непреодолимом технологическом отставании России от США, продолжая закупать при этом наши ракетные двигатели РД-190.К сожалению, пока не удается опровергнуть весь поток лжи, льющийся с телеэкранов, ввиду активного противодействия неангажированным СМИ со стороны олигархов, государственных и политических деятелей, вмешивающихся в работу, закрывающих и запрещающих трансляцию неугодных телеканалов, как это сейчас происходит в США с российским RT.Причина поражения Соединенных Штатов в Корее (1953–1956), Вьетнаме (1965–1975), Сомали (2005) и других противостояниях одна: эти войны не поддерживались общественным мнением американцев. В то же время, когда идеологам удавалось внушить населению страны уверенность в необходимости боевых действий, Пентагон одерживал победы (в Персидском заливе в 1991-м, в Ираке в 2003-м). Тогда благодаря телевизионным репортажам с Ближнего Востока в мировом общественном мнении целенаправленно поднималась волна неприятия действий «агрессора», создавалась атмосфера, поощряющая решительные меры наказания захватчика. В аналитических программах ТВ подолгу обсуждалось, как его обуздать – экономически, политически или военным путем. И когда общественное мнение, уставшее от психологического напряжения, дошло до кондиции, под вздохи облегчения обывателей последовали авиаудары.О роли телевидения в 1994 году, во время гаитянского кризиса откровенно сказал генерал Д. Шаликашвили: «Мы не побеждаем, пока CNN не скажет, что мы побеждаем».В современных войнах, развязываемых западными странами, расчет делается прежде всего на поражение общественного сознания противника, дестабилизацию внутреннего состояния попавшего под раздачу народа. Именно так США захватили контроль над Северной Африкой, Ираком, Афганистаном, Югославией, Грузией, Украиной.Доминирование Вашингтона на мировых и национальных телеканалах открытых для американских инвестиций стран – ключевой фактор влияния. Ведущие транслируют только точку зрения, отвечающую интересам США. Все совершаемые ими преступления против целых народов преподносятся как подвиги, а ответственность за массовые убийства мирных граждан возлагается на противника.Для создания образа врага телережиссеры, журналисты и операторы используют различные приемы воздействия на сознание людей: постановки а-ля Голливуд несуществующих событий, лживые репортажи с придуманными героями и антигероями, искажение смыслов показываемых действий и т. д. Господствующее положение американских телеканалов позволяет властвующей элите манипулировать общественным мнением и вершить глобальный произвол: осуществлять госперевороты, ниспровергать политических лидеров, провоцировать международные конфликты, развязывать гражданские войны, назначать и наказывать виновных, объявлять победителей.Как показали американские кампании против СССР, Югославии, Ирака, даже очень сильный противник оказывается не в состоянии себя защитить в информационной войне. Невозможно использовать танки против ТВ или ракеты против Интернета.В развязанной Вашингтоном информационной войне против РФ важную роль играет российское телевидение. Агенты влияния, захватившие телеэфир, старательно решают задачу органического «вживления» нужных им идей в массовое сознание. В роли «доброго советчика и друга» ТВ подсказывает россиянину, куда вкладывать деньги, где и чем лечиться, какой фильм лучше посмотреть, каким политикам доверять, с кем дружить… И в самый ответственный для страны момент с экрана уже не советуют, а повелевают, прибегая порой к угрозам, за кого голосовать, а кого забаллотировать. Патриотическая оппозиция рассматривает телевидение как главную преступную силу, подавляющую народ, деморализующую армию и руководство страны.И все это подается под соусом плюрализма. Мол, надо знать разные мнения. Да, старшее поколение и так знает цену демократии и ее клевретам. В свое время общество поддалось на лжепредставления о нашей стране: «тоталитарное государство», «империя зла», «тюрьма народов». Но молодежь о подлости демократов-провокаторов не знает. На нее и рассчитаны тирады современных отечественных русофобов, вдалбливаемые в сознание россиян через телевидение.Особую роль играют так называемые аналитические программы, на которых прописались гастролеры из ближнего и дальнего зарубежья, охаивающие нашу страну и народ, типа Ковтуна, Трюхана, Карасева, Яхно, Жовниренко, Бома, Корейбы, Мацейчука. В приличном обществе таких хамов не пускают дальше порога, а российские ведущие, наоборот, раз за разом приглашают их на свои передачи. И весь этот разгул русофобии по центральным каналам финансируется из бюджета страны. А самим «дорогим гостям» оплачиваются проезд и проживание.В любой другой стране за подобную клевету однозначно завели бы уголовные дела и в лучшем случае запретили въезд. Но не у нас. Владилен Арсеньев, руководивший телепрограммами НТВ и НТВ-плюс, так охарактеризовал деятельность телегуру: «Мы занимаемся циничным делом. Чем меньше денег, тем меньше думаешь о Родине. Это старое правило». Директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко дал хороший совет: «Высокоинтеллигентным людям незачем смотреть телевидение». А академик Виталий Гинзбург перед своей кончиной заявил, что рано или поздно наше российское телевидение будет признано преступной организацией.