20:54 31 октября

Турчинов поручил усилить контрразведывательный режим на Украине

Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране из-за якобы активизации действий «российских спецслужб». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Турчинов поручил усилить контрразведывательный режим на Украине


СБУ, Нацполиции и пограничной службе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усиление пограничного контроля и охраны государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективному противодействию вооружённой преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту
— цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.


По его словам, помощь в реализации этих мер будут оказывать все силовые структуры Украины и «все неравнодушные граждане».

Ранее прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что правоохранительные органы Украины рассматривают действия российских спецслужб как одну из версий нападения на выходца из Чечни Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву.

На российские спецслужбы "записали" и произошедший 25 октября в Киеве взрыв, в результате которого были ранены депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Использованы фотографии: rnbo.gov.ua
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 20:14
    Это что за режим такой? smile
    Тралл
    1. Геркулесыч Сегодня, 20:16
      Все кругом должны стать "дятлами " lol , тотально стучать, всегда и везде, по поводу и без оного! !! lol
      Геркулесыч
      1. Шура пермский Сегодня, 20:24
        Дак их разведка под американцами лежит,как лярва портовая
        Шура пермский
        1. Татьяна Сегодня, 20:51
          Геркулесыч
          Все кругом должны стать "дятлами " lol , тотально стучать, всегда и везде, по поводу и без оного! !! lol

          Так у сектантов и у мафиози всегда так! Все участники секты и банды должны стучать и стучат пастору и главарю! А Турчинов именно такой и есть! Не говоря уже о том, что он креатура западных спецслужб и спецслужб США.
          ТУРЧИНОВ освободит Украину от украинцев Стратегический план пастора Опубликовано: 14 февр. 2017 г.
          Татьяна
      2. 210окв Сегодня, 20:25
        Дятлами они стали уже давно.А вот сейчас это просто шумиха дабы отвлечь обывателя и лишний раз напомнить кто там враг..
        Цитата: Геркулесыч
        Все кругом должны стать "дятлами " lol , тотально стучать, всегда и везде, по поводу и без оного! !! lol
        210окв
    2. БМП-2 Сегодня, 20:19
      Элементарно: разведывать - и сразу же контрразведывать! Терроризировать - и сразу контртерроризировать! В общем - всё как всегда в полнолуние...
      БМП-2
      1. с-т Petrov Сегодня, 20:47
        просто цены на отопление поднимут скоро значит.
        с-т Petrov
    3. Черный_Ватник Сегодня, 20:30
      У пастора на всех фото видок, будто с запором мучается)
      Черный_Ватник
    4. 79807420129 Сегодня, 20:40
      -за якобы активизации действий «российских спецслужб». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

      Ага агы везде рука Москвы fellow
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 20:53
        Цитата: 79807420129
        Ага агы везде рука Москвы

        Это они ещё в ракете не смотрели. yes
        Джедай
    5. APASUS Сегодня, 20:44
      Цитата: Тралл
      Это что за режим такой? smile

      Пришел и написал донос на соседа!
      APASUS
  2. Геркулесыч Сегодня, 20:18
    Лысина большая-для снайпера такая блестящая цель самое то, что и нужно! lol
    Геркулесыч
    1. БМП-2 Сегодня, 20:21
      Ага, а ассенизаторам потом полдня убирать... laughing
      БМП-2
      1. 210окв Сегодня, 20:27
        Ибо мозг у него в опе.Вот туда и целится будут..
        Цитата: БМП-2
        Ага, а ассенизаторам потом полдня убирать... laughing
        210окв
        1. БМП-2 Сегодня, 20:29
          Да там куда ни целься - всё равно в неё попадёшь. Она у него вроде динамической защиты на танке. lol
          БМП-2
  3. Mavrikiy Сегодня, 20:24
    Турчинов поручил усилить контрразведывательный режим на Украине
    И это правильно. А то бабки у подъездов языки распускают. Эту контру нужно.... А то раньше, да раньше.......
    Mavrikiy
  4. Смог Сегодня, 20:26
    Ну СБУ, погранцы и все "неравнодушные" граждане конечно мобилизуются и рванут ловить русский след. А вот нацполиции не до пустяков. Они сынка министра готовятся спасать
    Аваков поднял в ружье всю полицию для защиты своего сына

    31.10.2017 - 19:07

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мобилизировал всю Национальную полицию, чтобы защитить своего сына от уголовного преследования.

    Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

    Она добавила, что официальное заявление МВД, где они называют задержание Авакова-младшего НАБУ «политическим», похожа на позицию частной компании, а не государственного органа.

    Как то так.
    Смог
    1. sabakina Сегодня, 20:41
      Костя, так всегда было. Абвер против СС, менты против гаишников, СБУ против МВД...Старо как мир.
      sabakina
      1. Смог Сегодня, 20:47
        Слав! все правильно ты написал.Только вот не пойму, как же они без главного пса революции гидности след то брать будут?????Вдруг не тот возьмут? Вот где собака то порылась.... Хотя.....едва ли . Возьмут тот след который надо.
        Смог
  5. ded100 Сегодня, 20:39
    У пастора словестный понос обострился видно оссенее обострение! laughing
    ded100
  6. Александр 3 Сегодня, 20:47
    Должен же такой деятель что ни будь сказать вот он "рубанул".Сначала надо население,причём самую долбанутую её часть вооружить а потом просто сказануть что бы разоружились.Щас побегут разоружаться.Наоборот всеми правдами и неправдами все вооружаться будут на фоне войны со своим народом.
    Александр 3
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