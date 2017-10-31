Турчинов поручил усилить контрразведывательный режим на Украине

СБУ, Нацполиции и пограничной службе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усиление пограничного контроля и охраны государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективному противодействию вооружённой преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту

Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране из-за якобы активизации действий «российских спецслужб». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.— цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.По его словам, помощь в реализации этих мер будут оказывать все силовые структуры Украины и «все неравнодушные граждане».Ранее прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что правоохранительные органы Украины рассматривают действия российских спецслужб как одну из версий нападения на выходца из Чечни Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву.На российские спецслужбы "записали" и произошедший 25 октября в Киеве взрыв, в результате которого были ранены депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.