Глава МВД Украины Аваков согнал силовиков на защиту сына

Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление

В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов дела, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына, — это признак клептократического государства