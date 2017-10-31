Глава МВД Украины Аваков согнал силовиков на защиту сына
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мобилизовал полицию и Национальную гвардию для защиты своего сына Александра Авакова, задержанного Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ). Об этом во вторник, 31 октября, на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк также отметила, что глава МВД привлек подчиненных для защиты сына, передает 24 канал.
О задержании Александра Авакова и обысках у него сообщалось ранее 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.
Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление— написал парламентарий.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк также отметила, что глава МВД привлек подчиненных для защиты сына, передает 24 канал.
В демократической стране Арсен Аваков должен дождаться решения суда об аресте фигурантов дела, но он поднял полицию, Нацгвардию и другие подразделения, чтобы защитить сына, — это признак клептократического государства— считает она. Так Каленюк прокомментировала действия полиции и заявление МВД по поводу задержания Авакова-младшего, в котором шаги НАБУ названы политическими.
О задержании Александра Авакова и обысках у него сообщалось ранее 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.
Использованы фотографии: http://news.liga.net/
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