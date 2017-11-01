Р-330Ж «Житель». Возвращаясь к написанному

"Житель" на марше

Расчет Р-330Ж. Кстати, все - контрактники, служат больше 5 лет

Разворачивание станции в боевую готовность

Антенно-силовой агрегат

Питает станцию трехцилиндровый дизель-генератор от "Ломбардини". Итальянец...

В прошлом году мы уже публиковали материал об АСП Р-330Ж «Житель». Сегодня мы возвращаемся к этой теме, потому что с момента принятия на вооружение в 2008 году станция подверглась некоторым усовершенствованиям и прошла испытания в условиях реальных боевых действий.Каких – раз не уточняет сайт производителя, не станем уточнять и мы. Прошла – это главное.Сразу, однако, замечу, что отсутствие механизации (по образу и подобию «Красухи»), на которое я сетовал в предыдущем материале, оказалось сильной стороной станции.Пуля, осколок снаряда или мины, попавший в корпус и зацепивший провода или гидравлические магистрали, привел бы к серьезным проблемам у той же «Красухи», несмотря на то, что система ручного дублирования механизмов сборки/разборки антенного модуля присутствует. Вопрос времени.Мы пообщались с расчетом АСП и узнали о некоторых аспектах применения станции, как говорится, из первых рук.Как мы лично смогли убедиться, не все заявленные цифры ТТХ являются точными. Если говорить о времени приведения станции в боевую готовность (заявлены 40 минут), то хорошо обученный и натренированный расчет вполне способен уложиться в меньший срок. Были тому свидетелями.Если ситуация складывается так, что нужно быстро смыться во избежание, то тут еще проще. Вся рабочая аппаратура смонтирована в кузове «Урала», а прицеп с антеннами и дизель-генератором отцепляется в течении нескольких секунд. Точнее, отцепляются кабели, прицеп и так должен стоять на изрядном расстоянии от агрегатной.Появилось много умных ракет и прочей гадости, способной навестись по теплу выхлопа или по радиоизлучению. Так как все шумящее можно отнести подальше от аппаратной, проблема как бы решена.Обнаружение, пеленгование и анализ сигналов источников радиоизлучений в рабочем диапазоне частот станция выполняет вполне успешно, тоже самое относится и к подавлению.Давит все.В качестве примера нам показали новый навигатор «Перунит-В», который входит в комплект «Жителя» и работает в системе ГЛОНАСС, естественно. Помехоустойчивость, надежность работы и прочие удовольствия были сведены на нет одним нажатием кнопки на клавиатуре комплекса. На фото и видео видно, что навигатор, уверенно показывавший свое местоположение перестал это делать.Что в этот момент происходило с нашими телефонами, думаю, даже говорить не стоит. Кстати, к любителям WiFi это тоже относится в полном объеме.Одновременно передавая помехи по 12-ти каналам, «Житель» способен оставить без связи и абонентов сотовой связи GSM (равно как и абонентов CDMA, JDS, DAMPS), и пользователей систем спутниковой связи «ИНМАРСАТ» и «ИРИДИУМ».Навигационной аппаратуре, что GPS, что ГЛОНАСС светят только нули на экранах.Помехи заградительные, секторные, направленные, шумовые - полный спектр.Есть еще у «Жителя» одна «милая» особенность. Р-330Ж может выступать не только в качестве станции подавления, но и пункта радиоэлектронной разведки.Комплекс способен не только засечь и подавить устройства связи в означенных диапазонах, но и сделать нечто большее, а именно, определить координаты устройства, отобразить его на электронной топографической карте местности или в сетке прямоугольных координат и отслеживать возможные перемещения объекта.С последующим наведением на объект кого? Правильно, спецгрупп по противодействию. Или, как вариант, ракеты с соответствующей ГСН. Как это было с Дудаевым, например.Так что о применении сотовой связи в местах, где может работать Р-330Ж лучше забыть. Особенно учитывая то, что ошибка по пеленгу источника радиоизлучения составляет не больше 2 градусов.Это об автономной работе, с которой «Житель» вполне справляется. Но есть методы применения этой АСП, позволяющие значительно повысить эффективность.Что может быть эффективнее «Жителя»? Все просто. Два «Жителя».Р-330Ж может работать в паре с аналогичной АСП. В качестве ведущей, когда первая станция производит разведку, определение целей и целеуказание, а вторая осуществляет вместе с первой подавление.Либо обе станции работают в режиме РЭР (радиоэлектронной разведки) и занимаются «ведением» целей по карте. Таким образом, можно прикрыть довольно приличный по площади район. Примерно 40 х 20 км, где все живое останется без связи и навигации.Но максимальный эффект дает применение Р-330Ж под управлением Р-330КМА, мобильного пункта управления РЭБ.ПУ Р-330КМА полностью берет на себя планирование радиоразведки и радиоподавления АСП, которых может иметь в сети до 20 единиц. АСП связываются с ПУ по телекодовым каналам радиорелейной связи.Знающие читатели сейчас скажут: и что? Есть карта на бумажном носителе, есть компас, есть азимуты и ориентиры, по которым вполне можно добраться до объекта.Соглашусь. И в нормальных армиях есть специалисты, способные обойтись без всей этой электроники. Но это специалисты высокого уровня, а как показали боевые действия на Донбассе, сотовая связь – весьма простой выход, и ее использовали по обе стороны фронта.В случае необходимости полностью прикрыть особо важный объект или район, Р-330Ж просто «затыкает дыру», которая остается после того, как другие станции полностью подавят эфир на частотах армейских и гражданских радиостанций.Учитывая, как развиваются сегодня средства связи, во что можно превратить смартфон (от навигатора до баллистического вычислителя) – весьма полезное дело.В "Красухе", конечно, попросторнее.Но решить задачи, которые были озвучены можно и в таких условиях. Что, собственно, парни и делают. И, судя по реакции командования, делать они это умеют на "отлично".Источник:http://www.protek-vrn.ru/production/avtomatizirovannaya-stantsiya-pomeh-r-330zh/