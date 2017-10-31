22:52 31 октября

Нам готовят Нюрнберг

Президент России Владимир Путин вместе с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека открыл памятник жертвам политических репрессий. Мемориал, созданный по проекту скульптура Георгия Франгуляна, возведён на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Комментирует главный редактор канала ДеньТВ Андрей Фефелов.




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