Нам готовят Нюрнберг

Президент России Владимир Путин вместе с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека открыл памятник жертвам политических репрессий. Мемориал, созданный по проекту скульптура Георгия Франгуляна, возведён на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Комментирует главный редактор канала ДеньТВ Андрей Фефелов.