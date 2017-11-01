Трамп сыграл в Киеве ва-банк - Украина на кону
Задержание вчера сына министра МВД киевского режима Арсена Авакова большинством было расценено как противостояние Порошенко и Авакова, президента и главы МВД, располагающего самыми боеспособными частями. В качестве аргументов вспоминали и якобы отказ министра разогнать майдан имени Саакашвили, и желание наиболее рьяных нацистов, собранных якобы Аваковым, захватить шатающуюся власть. Версий высказывалось множество, но суть в ином.
Прежде всего следует уточнить, что Аваков никогда не контролировал самых откровенных нацистов, которые сосредоточены вокруг полка "Азов" и созданных при нем парамилитарных подразделений типа "Гражданский корпус "Азова", "Восточный корпус", различных партий и групп вокруг ныне депутата Белицкого (такова настоящая фамилия якобы Билецкого).
На самом деле за созданным на деньги миллиардера Коломойского "Азовом" стоят американцы. Не зря Конгресс США еще летом 2014 года выделил этот тогда батальон и запретил оплачивать его подготовку и вооружать из американской помощи. С чего бы выделять из состава МВД один батальон? С чего парламенту самой великой страны в мире опускаться до какого-то отряда в три сотни штыков, не имевшего летом 14-го даже гаубицы или танка?
Именно потому, что янки сделали ставку на создание рядом, но отдельно от киевского режима, мощнейшей контрольной структуры, прекрасно обученной, вооруженной и слепо готовой выполнять приказы. Именно поэтому идеология "Азова" - великорусский нацизм еще с дохристианских времен, основой и праматерью которых они считают "Киев - мать городов русских". Потому в "Азове" столько граждан России нацистских убеждений.
Это единственный полк, имеющий отделения своих организаций с минимум ротой постоянного состава в каждом областном центре. Со своими лагерями подготовки, которые финансируются самостоятельно на базах, бесплатно предоставляемых киевским режимом. Со своим молодежным и детским крылом, своими партиями и своими депутатами.
А руководит всем этим многотысячным стоглавым монстром небезызвестный Роман Зварич. Родился в США в 1953 году, греко-католик, прошел курс советологии в Columbia University. В 1979 году переехал в Мюнхен и стал куратором (личным секретарём) у главы Организации украинских националистов (ОУН) Ярославы Стецько, жены Ярослава Стецько (правой руки Стефана Бандеры). Занимался связями с националистическим подпольем на территории УССР. Стецько называла Зварича своим наследником.
В 1991 году направлен на Украину, в 93-м отказался от гражданства США. Занимал множество постов при любых властях, вплоть до министра юстиции в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Пережил покушение неустановленных лиц в 2015 году.
В настоящее время Роман Зварич является куратором (одним из лидеров) организации "Гражданский корпус Азова", который контролирует остальные многочисленные отростки и через который идет финансирование всей деятельности организации.
Именно бойцы "Азова" и его "Восточного корпуса" участвовали в обеспечении деятельности НАБУ, когда антикоррупуионное бюро (созданное и контролируемое американцами), проводило обыски и задержания по "делу рюкзаков" в том числе и сына Авакова.
Это не приказы Порошенко они исполняли - нет у формального главы киевского режима такой власти. Исполнялась прямая команда из Вашингтона после получения неутешительного доклада Курта Волкера, встретившегося со всеми силами в Киеве и доложившего об увиденном.
А видят это все.
Порошенко с 18-ю миллиардами долларов золотовалютных резервов фактически зависит сегодня исключительно от Москвы - долларов на год рассчитываться с внешними долгами ему достаточно, а Россия за счет выросшего в этом году в полтора раза товарооборота решает текущие задачи наполнения бюджета киевского режима. Цели временно совпадают и очевидны - сохранить до выборов президента в 2019 году остатки территории Украины под единым руководством Киева, не допустив дефрагментации государства. После чего Порошенко может тихо и гордо удалиться куда угодно, оставив будущее этих земель на усмотрение Кремля.
Дональда Трампа это категорически не устраивает. Как я писал почти год назад, осенью 2017 года у Трампа дойдут руки до Украины. Дошли. Волкер доложил, что Порошенко слишком самостоятелен, что натравленный на него Саакашвили практически провалил задачу раскачать и припугнуть Порошенко, банально разворовав все деньги и не обеспечив массовку.
Фактически, к сегодняшнему дню бардак в Киеве американцы больше не контролируют и все может закончиться не запугиванием и возвращением под контроль киевского режима, а банальной дракой всех со всеми, после которой развалившуюся страну разорвут на части все желающие. И России достанется больше всех. Причем союзники по НАТО, и Польша первая, тоже выйдут из-под контроля ради той же Галиции.
Сделанное американцами красиво и безупречно. Задержанием сына министру МВД дали понять, что не только он сам, но и его семья находятся под ударом, а у Дяди Сэма длинные руки.
Саакашвили продемонстрировали, что снятая Аваковым за несколько часов до ареста охрана "михомайдана" не прошла незамеченной и меры приняты. Но приняты не Саакашвили, что может дорого ему стоить (смотри на сына Авакова).
Порошенко дали понять, что неприкасаемых для янки в Киеве нет и они обладают реальной вооруженной силой, способной снести кого угодно, включая и самого Порошенко.
Теперь, показав кто в доме хозяин и кто в состоянии без всякой Москвы, которая далеко, в течение нескольких часов перетасовать всю политическую колоду в Киеве, США могут поиграть в "доброго полицейского". Восстановить статус-кво, пожать всем руки, спустить на тормозах уголовное дело "рюкзаков", наказав стрелочников и продолжать гнуть свою линию - Порошенко якобы управляет остатками Украины, Саакашвили якобы протестует, а Аваков якобы обеспечивает законность и порядок.
А в Белом доме пока подумают, что интереснее и выгоднее. То ли действительно ближе к президентским выборам в России устроить в Киеве нацистский переворот, руками "Азова" и Ко залить кровью Украину и поставить Москву перед выбором - или бессильно за этим наблюдать, или вводить войска.
А можно и дальше продолжить многолетний процесс медленного умирания Украины под руководством таких, как Порошенко. Постепенно в духе "Азова" воспитывая новое поколение истинных русофобов из тех, кто выживет в процессе отбора.
Следует признать, что до последнего времени у янки почти все получалось. За 3,5 года они добились больше, чем их предшественники за 20 с лишним лет.
Сможет ли Белый дом переиграть разыгрываемую Кремлем комбинацию, мы увидим уже в ближайшее время.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
Использованы фотографии: gazeta.ru
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