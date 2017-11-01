Крейсер «Украина» разорил крупное судостроительное предприятие





Госпредприятие «Николаевский судостроительный завод» (входит в Укроборонпром) остановило работу в связи с прекращением финансирования работ по содержанию крейсера «Украина», счета предприятия арестованы, долги по зарплате – 58 млн гривен (2,2 млн долларов).Как отмечают в пресс-службе предприятия, работа остановлена из-за отсутствия решения кабмина по ракетному крейсеру проекта 1164. Счета предприятия арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 млн гривен (около 2,2 млн долларов). «Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.Отмечается, что судостроительный завод в течение трех лет самостоятельно ведет работу по содержанию крейсера. Укроборонпром направлял правительству страны проект по урегулированию вопросов, связанных с его демилитаризацией, согласно которому предприятию должны были возместить часть затрат на содержание крейсера. Это могло бы погасить задолженность по зарплате.«Отсутствие государственной поддержки стратегического судостроительного предприятия страны делает невозможным не только его вывод из кризисного положения, но и угрожает его функционированию в целом», – подчеркивает пресс-служба.30 октября Укроборонпром обратился к секретарю СНБО Александру Турчинову, попросив его посодействовать в решении судьбы предприятия.Указ о демилитаризации крейсера «Украина», который более 33 лет простаивает на судостроительном заводе, президент страны Петр Порошенко подписал в марте этого года. Порошенко предложил тогда «снять вооружение и продать то, что останется». Этого, считал он, «хватит на компенсацию зарплат».После этого ситуация на заводе не изменилась.Крейсер «Украина» был заложен летом 1984 года по заказу ВМФ СССР и спущен на воду 11 августа 1990 года, однако 1 октября 1993 года выведен из состава российского флота и передан в собственность Украины. Средств на достройку у Украины так и не нашлось.Николаевский судостроительный завод был основан еще в XVIII веке для строительства кораблей для Черноморского флота. В советские годы на заводе строились газотурбинные корабли, суда-рефрижераторы.На Украине испытывают серьезные проблемы сразу несколько предприятий. Так, газета ВЗГЛЯД писала о сложной ситуации на Южмаше.