«Передай это в газеты»…

Джесси Джеймс – один из самых известных национальных героев Северной Америки. На родине его считали собственным Робином Гудом, ведь он, если верить красивой легенде, грабил богатых и делился с бедными. Вот только эта щедрость ставится под сомнение. Есть версия, что романтизацией преступника стоит один журналист, находившийся с Джесси в доле.Джесси Джеймс родился в Клэй Каунти, что в штате Миссури. Его отец Роберт Джеймс был фермером и баптистским проповедником. Помимо Джесси семья воспитывала сына Александра Франклина, которого называли исключительно Фрэнк и дочь Сюзан Лавинию.Когда грянула золотая лихорадка паства решила отправиться в Калифорнию в поисках богатства. Роберт последовал вслед за ней. Но когда Джесси было всего три года, он умер. Вдова Зерелда Коул недолго горевала. В 1852 году она вышла замуж за Бенджамина Симмса, но этот брак оказался скоротечным. И уже в 1855 году Зерелда стала женой доктора Рубена Самуила. В этом браке она родила еще четверых детей: Сару, Джона, Арчи и Фанни. Так что, Джесси рос в большой и дружной семье.Надо сказать, что штат Миссури находился между северными штатами и южными. И если первые пропагандировали равенство и свободу, то вторые - жили по старинке, сохраняя рабовладельческие ценности. И в Миссури большая часть населения как раз придерживалось, скажем так, южных взглядов. Из-за этого во время гражданской войны (1861-1865 годы) эта территория стала одним из главных театров боевых действий.К рабовладельцам относилось и семейство Сэмюэль-Джеймс. В их собственности находилось несколько рабов, которые выращивали табак на ферме. И когда началась война, Фрэнк, старший из братьев, встал на сторону конфедератов. По некоторым сведениям он принял участие в сражении у ручья Уилсон. Но вскоре по состоянию здоровья был вынужден покинуть фронт и вернуться домой.Также существует версия, по которой Фрэнк после выздоровления оказался в партизанском отряде под руководством Кровавого Билла Андерсена. Те вояки считались настоящими головорезами, которые грабили и убивали людей без разбора. При этом они прикрывались пафосными лозунгами и свободе, независимости и равенстве. Орудовали лихие парни преимущественно в тылу у северян, предпочитая партизанскую деятельность противостоянию лоб в лоб. А Кровавый Билл больше всего гордился своей коллекцией скальпов и ушей, отрезанных у поверженных врагов.В 1863 году на ферму Сэмюэлей-Джеймсов было совершено нападения северян – они пытались найти Фрэнка или кого-нибудь из партизанского отряда Андерсена. Но, конечно, у них это не получилось. В отместку нападавшие повесили Рубена Сэмюэля, а шестнадцатилетнего Джесси высекли плетьми.После окончания войны, победившие северяне не стали преследовать поверженных врагов. Поэтому Фрэнк вернулся домой. Но мирная и спокойная жизнь фермера была явно не для него. Поэтому он вместе с Джесси решили, так сказать, продолжить партизанскую войну.В 1866 году Джеймсы с их кузенами Коулом Янгером и Клилом Миллером сколотили банду и стали грабить банки в небольших городках. У них было две излюбленных манеры разбоя. В первом случае, бандиты просто заходили в банк, направляли оружие на служащих и требовали денег. Во втором, сначала загоняли горожан по домам, устраивая настоящее шоу, а после чего забирали деньги и освобождали заключенных из тюрьмы.Местные считали Джеймса героем. Еще бы, ведь он «последний партизан», сражавшийся с ненавистными северянами. После поражения в гражданской войне южане буквально утонули в нищете. На их фоне банкиры и дельцы от железной дороги, которые массово начали оккупировать земли, выглядели богачами. К тому же, наличие денег позволяло им забирать себе все, что им захочется. Соответственно, ни о какой справедливости не могло быть и речи. Южане оказались беззащитными перед победителем. На этих-то чувствах и играла банда Джесси. Причем, надо сказать, играла мастерски.О преступниках, грабящих богатых, заговорили быстро. Но кто именно встал на защиту «униженных и оскорбленных» было неизвестно. О Джеймсах и их двоюродных братьях народ (и полиция, конечно) узнал лишь спустя три года после первого ограбления. В 1869 году Джесси с подельниками совершил налет на банк в городке Галлатин, что в Миссури.Поначалу все складывалось удачно – банк был взят. Но когда преступники покинули здание, один из сотрудников поднял тревогу. Джесси не повезло. Его лошадь, испугавшись громкого шума, рванула наутек. Поскольку Джесси только вдел ногу в стремя, то животное несколько метров протащило его по земле. На выручку пришел Фрэнк. Он сумел высвободить ногу брата и посадил его на свою лошадь. Джесси, что называется, отделался легким испугом.Хоть жители Галлатина не успели организовать погоню, в их руках оказалась породистая лошадь Джесси. Любитель дорогих скакунов в штате был один – Джеймс. К тому же, работник банка вспомнил, что у хозяина животного не было фаланги среднего пальца (Джесси отстрелил ее, когда чистил револьвер). В общем, одного преступника вычислить смогли. И всем было понятно, раз Джесси в банде, значит там же и Фрэнк.Полиция сработала оперативно. Но… привлечь братьев Джеймс не получилось. Отсутствие фаланги – не доказательство, поскольку после войны в округе жило предостаточно людей лишенных каких-либо конечностей. А лошадь… Так ее украли давным-давно. Кстати, соседи легенду Джеймсов подтвердили. Да и сами свидетели ограбления вскоре отказались от своих слов. Видимо, кто-то шепнул им о последствиях…Воодушевленные успехом, Джеймсы, Янгер и Миллер стали вычищать не только банки. Они нападали на дилижансы, склады с боеприпасами и на поезда, перевозившие деньги. Все преступления преподносились не как грабеж, а как настоящая партизанская война. Народ все сильнее влюблялся в своих защитников. Эти нежные чувства, кстати, Джесси периодически подпитывал, отобранными у северян деньгами. Есть версия, что над обликом защитника и избавителя потрудился журналист Джон Ньюман Эдвардс. Все статьи о Джеймсе, выходившие из под его пера, были пропитаны уважением и восхищением. Даже убийства, которых бандиты никогда не гнушались, преподносились как торжество добра над злом. К сожалению, во сколько обошлась Джесси такая «пиар-акция» неизвестно.Зато благодаря журналисту из уст в уста передавалась история «о справедливости». Однажды бандиты остановили дилижанс. Все пассажиры безропотно отдали преступникам деньги и драгоценности. Все, кроме одного. По акценту бандиты поняли, что перед ним земляк. И тогда Коул Янгер спросил: «Вы южанин?». Тот утвердительно кивнул. Затем выяснилось, что пассажир дилижанса участвовал в войне. «Мы не грабим южан, в особенности солдат-конфедератов, – ответил Коул. – Но янки и шпиков это не касается».В начале июня 1871 года банда Джесси оказалась в штате Айова. А если быть точнее – в городке Коридон. Время визита четверо преступников выбрали идеальное, поскольку населенный пункт буквально вымер - все жители отправились в церковь на службу, которую проводил пастор мистер Дин.Один остался охранять лошадей. Второй – наблюдал за входом. Остальные бандиты отправились потрошить недра банка. К удивлению, там они повстречали человека – это был хозяин Оскар Окобок. По нелепому стечению обстоятельств он пропустил службу, решив закончить кое-какие дела в банке. Конечно, справиться с разбойниками у Оскара не было и шанса. Они в два счета его скрутили и забрали порядка шести тысяч долларов в банкнотах и золоте.Обратный путь банды пролегал как раз мимо той церкви. Джесси спешился и вошел вовнутрь. Сделав несколько шагов, он остановился и произнес: «Эй, тут какие-то молодчики обчистили ваш банк!» После этого Джесси громко рассмеялся и ушел. Жители Коридона ему, конечно, не поверили и решили, что чужак просто так неумело шутит. После окончания службы их ждал неприятный сюрприз и связанный Окобок…Бандиты не останавливались на достигнутом. Вскоре они смогли позволить себе нанять информатора на железной дороге. Этот человек за щедрое вознаграждение сообщал Джесси о том, когда в путь отправиться очередная крупная партия золота. Первый налет с лихвой покрыл расходы на «стукача», поскольку банда обогатилась на огромную по тем временам сумму – двадцать две тысячи долларов!После ограбления Джесси протянул машинисту листок бумаги и сказал: «Передай это в газеты». На клочке бумаги было написано: «Самое дерзкое ограбление в историиПоезд, идущий в южном направлении, сегодня вечером остановили у Железной скалы 5 хорошо вооруженных людей, которые похитили ______ долларов. Грабители прибыли на станцию за несколько минут до поезда, арестовали агента, перевели стрелки и остановили поезд. Все грабители – крупные мужчины ростом немногим пониже шести футов. После ограбления они уехали в южном направлении. Все были на красивых лошадях.P.S. В этом краю чертовски весело».Джесси остался верен себе. Он специально не указал похищенную сумму, предоставив это журналистам. Также, своей запиской он попытался сбить с толку полицейских, поскольку в его банде было четыре человека, а не пять. Но про южное направление и красивых лошадей Джеймс не солгал. Он прекрасно понимал, что репортеры вряд ли поверят его словам. И оказался прав. Уже на следующий день местные газеты вышли с одинаковыми заголовками: «Джесси Джеймс заметает следы».Вскоре безмятежная жизнь бандитов закончилась. Из «первого состава» остался лишь сам Джесси. Одного кузена убили, другого арестовали. Фрэнк же «залег на дно». Но самое страшное и опасное крылось в другом – за Джесси начал охоту Алан Пинкертон, которого наняли боссы железной дороги.Кстати, Джеймс считал Пинкертона своим главным врагом и мечтал отомстить ему за смерть младшего брата Арчи. Дело в том, в 1875 году агенты сожгли ферму Джеймсов и парень не смог спастись. Когда Джесси узнал о его гибели, поклялся выстрелить в лицо Пинкертону, чтобы тот перед смертью видел глаза своего убийцы. Стоит сказать, что план мести реализовать не удалось. Пинкертон пережил Джесси на два года и умер своей смертью.В 1879 году за голову разбойника объявили награду в десять тысяч долларов. Конечно, такие деньги не смогли бы затмить разум родственников Джеймса, но новые друзья таковыми не являлись. Джесси, как мог, старался обезопасить себя. Порой он вел себя как настоящий параноик: чуть ли не каждые два-три дня менял убежища, без раздумий убивал любого человека, если тот казался ему подозрительным. Единственными друзьями Джесси, на которых он мог положиться, были братья Роберт (Боб) и Чарли Форды. И вот что удивительно: несмотря на маниакальную подозрительность, Джеймс не сумел разглядеть в них предателей, которых подкупил губернатор штата Миссури. Его предложение было не просто выгодным, оно было по-царски щедрым. Губернатор предложил Фордам не только положенные за голову Джесси деньги, но освобождение от наказания за многочисленные преступления. Братья не могли отказать появившейся перспективе новой и богатой жизни.Джесси Джеймс был убит Бобом Фордом 3 апреля 1882 года в собственном доме в Сент-Джозефе. На звук выстрела прибежала его жена Зерельда, но легендарный преступник был уже мертв. Братья Форды гордились собой. Более того, Боб попросил губернатора, чтобы тот раскрыл имя убийцы Джеймса. Он считал себя героем, мечтал о славе и признании. Но вышло все наоборот. Народ воспринял его, как предателя и труса. Да и губернатор не стал церемониться с братьями. Их обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни. Правда, до петли дело не дошло. Роберта и Чарли освободили и вручили 500 долларов вместо обещанных 10 тысяч.Некоторое время братья зарабатывали на жизнь тем, что на ярмарках разыгрывали мини-спектакль, в котором Чарли приходилось играть роль Джесси и раз за разом картинно погибать под свист и улюлюканье недовольной публики. Но хватило его ненадолго. Уже в 1884 году Чарли не выдержал такой жизни и покончил с собой.Что касается убийцы героя нации, то и он погиб от пули спустя несколько лет. Пытаясь начать жизнь с нуля, он перебрался в Колорадо и открыл салун. Там-то его и застрелил некий О’Келли.Любопытный факт: О’Келли сначала приговорили к пожизненному заключению. Но губернатору штата пришло столько писем в поддержку убийцы Форда, что сначала срок сократили до восемнадцати лет. А чуть позже и скинули еще десять.После смерти Джесси отпечатки его посмертной фотографий не публиковало только ленивое издание. Более того, их продавали по два доллара за штуку. А фотография из морга попала в набор для стереоскопов. Компанию ей, кстати, составили изображения Римских катакомб, Тадж-Махала и Сфинкса.Семья Джесси перебралась в Канзас. Там ее на протяжении долгих лет спонсировал Томас Криттенден, сын губернатора Миссури.Кстати, Фрэнк Джеймс объявился спустя полгода после смерти брата и добровольно сдался властям. Но его оправдали.Сразу после похорон стали появляться слухи, что Джесси жив. Мол, он и Боб просто устроили инсценировку гибели преступника. А на самом деле Джеймс сменил имя и занялся четным трудом. Лишь в 1995 году останки Джесси эксгумировали и провели анализ ДНК. Он подтвердил, что в могиле покоится именно Джеймс, легендарный преступник Северной Америки.Джесси Джеймс считается неотъемлемой частью американской культуры. В сентябре жители Миссури проводят ежегодный фестиваль в честь преступника. Дом, в котором его убили, стал музеем. Жизнь Джеймса легла в основу нескольких десятков фильмов. А роль Джесси исполняли Колин Фаррелл («Американские герои») и Брэд Питт («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»).