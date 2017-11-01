МиГ-31БМ против ATACMS и инструментов «Быстрого глобального удара»: стоит ли игра свеч? Важность авиации ПВО

- скорейшее введение в боекомплекты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» зенитных управляемых ракет большой дальности 9М96Д с активными радиолокационными головками самонаведения (даст возможность поражать воздушные цели за пределами радиогоризонта, но только по целеуказанию от сторонних радиолокационных средств, включая иные наземные РЛС, самолёты РЛДН и тактические истребители), а также ускорение темпов принятия на вооружение СВ и ВКС комплексов со сверхбольшим радиусом действия С-300В4, оснащённых новейшими ракетами с АРГСН 9М82МВ, способными по целеуказанию поражать как удалённые на 150 - 200 км низколетящие цели, так и цели в ближнем космосе (возможно, что для реализации вышеописанных качеств потребуется оснащение ракет-перехватчиков 9М96Д и 9М82МВ радиомодулями получения целеуказания от сторонних источников информации, что реализовано в американских ЗУР RIM-174 ERAM/SM-6);



- активное использование авиации ПВО, в частности, - модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31БМ, которые способны обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью в 0,05 м2 на удалении от 90 до 110 км и начинать перехват посредством ракет класса «воздух-воздух» Р-33С/37 с использованием собственного бортового радиолокационного комплекса «Заслон-АМ», либо по внешнему целеуказанию от более мощных РЛС воздушного базирования «Шмель-М» самолётов радиолокационного дозора А-50У; для «Фоксхаундов», осуществляющих боевое дежурство на высоте 14000 -17000 м, явление ограниченного радиогоризонта является абсолютно чуждым (радиогоризонт по низковысотным крылатым ракетам доходит до 560 км и перекрывает инструментальную дальность БРЛС «Заслон-АМ»).

БРЛС "Заслон-АМ"

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=18475

http://toad-design.com/migalley/index.php/jet-aircraft/mig31/mig31-zaslon-radar/

http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig31bm.html

http://tass.ru/armiya-i-opk/3962991

Огромное количество споров и размышлений, касающихся отработки и грядущего применения на практике американской концепции «Быстрого глобального удара», можно встретить на российских просторах глобальной сети и на русскоязычных зарубежных военно-аналитических ресурсах. Не является секретом и то, что многочисленные тактические моменты реализации БГУ против основных военно-промышленных объектов России и Китайской Народной Республики уже на регулярной основе оттачиваются до совершенства посредством специальных компьютеризированных терминалов-тренажеров, увязанных в единую тактическую сеть, а также непосредственно на учебно-тренировочном программном обеспечении, загруженном в СУО тактических истребителей, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, многоцелевых и стратегических атомных подводных крейсеров, а также надводных боевых кораблей УРО (ЭМ класса «Arleigh Burke» и РКр «Ticonderoga»).В закоренелых ура-патриотических кругах принято утверждать, что большое количество недавно принятых на вооружение Воздушно-космических сил России зенитно-ракетных полков (ЗРП) С-400 «Триумф», а также поступающих в ПВО Сухопутных войск батарей С-300В4 позволит снизить вероятность «прорыва» нашего воздушно-космического пространства практически до нуля. Также упор делается на уже состоящие на вооружении ВКС и СВ С-300ПС/ПМ1 и С-300В, которые сохранили достойные противоракетные способности и в XXI веке. Отчасти это верно, ведь на ключевых воздушных направлениях и в районах основных зон воспрещения и ограничения доступа и манёвра «A2/AD» (Калининград, Санкт-Петербург, Москва и Минск) плотность развёрнутых зенитно-ракетных полков и бригад достигает максимальных значений (разнесение дивизионов на местности минимальное).К примеру, зенитно-ракетные полки С-300ПС/ПМ1 и С-400 2-й дивизии ПВО, отвечающие за прикрытие воздушно-космического сектора зоны «A2/AD» Ленинградской области, развёрнуты в близко расположенных населённых пунктах Гостилицы (500-й ЗРП, 4 комплекса С-300ПМ1), Зеленогорск (1488-й ЗРП, несколько ЗРДН С-400), Ваганово (1489-й ЗРП, 2 дивизиона С-300ПС) и Ульяновка (1490-й ЗРП, 4 ЗРДН С-300ПС). Все эти деревни, пгт и города расположены на расстоянии не более 50 - 75 км друг от друга, что идеально вписывается в дальностные характеристики перехватываемых с помощью «Трёхсоток» и «Четырёхсоток» низковысотных целей (30 - 38 км в зависимости от высоты цели): всё сделано с учётом радиогоризонта и технических возможностей радаров подсвета 30Н6Е/92Н6Е. Более простым языком: данные ЗРП перекрывают все низковысотные участки над Финским заливом, Ленинградом и областью, не позволяя беспрепятственно «прорываться» таким крылатым ракетам, как JASSM-ER или «Томагавк» или NSM. При этом, некоторые участки одновременно перекрываются не одним или двумя, а сразу тремя зенитно-ракетными полками. Почти каждый ЗРП С-300/400 имеет дополнительные самоходные средства ПВО малого радиуса действия («Тор-М2У», «Панцирь-С1») для защиты 2-5-километровой «мёртвой зоны» от умудрившихся прорваться элементов высокоточного оружия противника.В то же время, западное воздушное направление является просто громадным пространственным сектором и на одних только калининградской и ленинградской зонах «A2/AD» не строится. Следовательно существуют и другие, куда менее защищённые участки нашего неба в районах, где отсутствуют жизненно важные военные объекты, а также энергетические и промышленные центры государства. Здесь насыщенность средствами противовоздушной обороны сведена практически к минимуму, в связи с чем имеет место большое количество непросматриваемых наземными радиолокационными средствами низковысотных участков воздушного пространства. Так, заметно ослабленный нижний сектор ВП наблюдается над южной частью Ленинградской области и северной частью Псковской области (в районе н.п. Клинки и Белая Горка). За это направление в большей степени отвечает 1544-й ЗРП, также входящий в состав 2-й дивизии ПВО 6-й армии ВКС, расположенный в посёлке Владимирский лагерь (Псковская область). Несмотря на имеющиеся в распоряжении полка зенитно-ракетные дивизионы «Бук-М1» и С-300В, радиогоризонт в 25 - 30 км не даёт возможности «просматривать» и «обслуживать» низковысотный участок над северной частью области, дальность до которого достигает 45 и более километров. Не способны это реализовать и находящиеся в 100 - 143 км зенитные ракетные полки С-300, расположенные в Гостилицах и Ульяновка.В то время как на вышеуказанном участке наблюдается значительная воздушная «брешь», всего в 100 километрах западнее находится территория ближайшего плацдарма объединённых ВС НАТО в Балтии - Эстонии, воздушное пространство которой может быть использовано для запуска дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых элементов ВТО, оставляя для наших ЗРДН минимум времени на переброску в район расчётной траектории вражеских СВН. Очевидно, что используя самолёты радиоэлектронной разведки RC-135W/V «Rivet Joint», оснащённые комплексом пеленгации и анализа частотных параметров радиолокационных источников 55000 AEELS (в случае наихудшего сценария развития конфликта на Европейском ТВД), командование ОВВС НАТО может чётко «прощупать» оптимальные места удачного массированного «прорыва» западных воздушных рубежей России, и свести к нулю такой удар, мягко говоря, будет непросто. Учитывая, что малозаметные тактические ракеты большой дальности AGM-158B способны достигать Поволжья и Нижнего Новгорода, последствия такого МРАУ могут быть крайне болезненными. Хорошо, если в глуби европейской части России хватит средств ПВО и РЭБ для поэтапного перехвата всех этих ракет, а также выведения из строя их навигационных модулей GPS и корреляционных подсистем TERCOM (принцип работы последних уязвим для РЭБ, поскольку предусматривает использование радиовысотомера)...А если их количество или сосредоточение вдоль траектории полёта «Томагавков» и JASSM-ER будет недостаточным? Оперативно-стратегическая ситуация может приготовить массу неприятных сюрпризов.Путей «разруливания» столь неприятной ситуации существует лишь два:Между тем, возможности МиГ-31Б/БМ по уничтожению низколетящих крылатых ракет противника различного класса (включая сверхмалозаметные) являются уже давно проверенным достоинством «Фоксхаунда» в ходе многочисленных натурных испытаний, приближенных к реальной боевой обстановке на воздушном участке театра военных действий. Задел по данному направлению модернизации 2,8-махового перехватчика практически исчерпан. Более интересным, неозвучиваемым моментом является способность модификации «БМ» уничтожать высокоскоростные баллистические объекты (ракеты, а также их боевое снаряжение) на различных участках траектории полёта. О наличии таких способностей ещё у первой модернизированной модификации «Фоксхаунда» с индексом «Изделие 05» (МиГ-31М «Foxhound-B/Improved Foxhound») сообщает западный информационно-аналитический справочный ресурс toad-design.com, посвящённый реактивным самолётам семейства «МиГ». Так, в публикации «Zaslon Radar» указано, что установленный под увеличенным радиопрозрачным обтекателем диаметром в 1,4 м радар «Заслон-М» в комплексировании с ракетами воздушного боя Р-37 позволял перехватывать баллистические ракеты средней дальности MGM-31C «Pershing-2», обладающие дальностью в 1800 км.Заметьте, такая способность указывается для первого усовершенствованного варианта «Заслона» («Заслон-М»), управляемого устаревшей бортовой вычислительной машиной «Аргон-15А» с частотой работы около 500 тыс. оп/с и объёмом ОЗУ/ПЗУ 4 и 64 Кбайт соответственно. Этого было вполне достаточно для точного и выверенного целеуказания по боеголовке «Pershing-2», замедляющейся до 3,5 -4,5М на нисходящей ветви траектории (на высоте 25 - 30 км). На новейшем МиГ-31БМ установлена не менее совершенная БРЛС «Заслон-АМ». Хоть она и в 2 раза проигрывает «Заслону-М» по количеству сопровождаемых целей, её энергетические возможности превышают показатели первой версии на 60% (по цели с ЭПР 1 м2 - 246 и 154 км соответственно). Управляет «Заслоном-АМ» более современная и в сотни раз более высокопроизводительная БЦВМ «Багет-55» с частотой около 300 МГц (около 160 млн. так называемых «бабочек»).Этого достаточно для «захвата» и уничтожения ещё более высокоскоростных гиперзвуковых целей, обладающих скоростью полёта в 1770 м/с (6М): в этот список будет входить и передовой локхидовский разведывательно-ударный самолёт SR-72 с его гиперзвуковым боевым «снаряжением», и летательные аппараты, построенные на базе опытного образца 5,5-маховой крылатой ракеты X-51 «Waverider», и, естественно, все существующие и перспективные версии оперативно-тактической баллистической ракеты MGM-164B ATACMS Block IIA. Боевые качества перехватчика МиГ-31БМ по сей день находятся на самой высокой планке. Баллистические ракеты противника малой и средней дальности могут быть в любой момент задействованы на наиболее сложном участке ТВД, где все целевые каналы «Буков», «Триумфов» и «Антеев» «под завязку забьются» вражескими крылатыми и противорадиолокационными ракетами, а также аэродинамическими целями; здесь-то и предстоит сыграть свою главную роль дальним и высотным перехватчикам МиГ-31БМ.Всё, что было описано выше, имеет прямое отношение исключительно к маломаневренным гиперзвуковым крылатым и баллистическим ракетам, перехватить которые для ракет Р-33С и Р-37 не составляет большого труда, и не стоит забывать, что новые образцы гиперзвукового вооружения, включая компактные боевые блоки ОТБР/БРСД (также планируются к применению в «Быстром глобальном ударе»), будут иметь вполне полноценную систему газодинамического управления на терминальном участке траектории, а также встроенные системы радиоэлектронной борьбы, построенные на перспективной ещё более миниатюрной элементной базе. Для борьбы с такими целями, без всяких размышлений о целесообразности, потребуется разработка ракеты-перехвтчика совершенно иного «сорта», нежели Р-37. Новая противоракета должна получить более прочный корпус, выдерживающий «рывковые» манёвры с перегрузкой 60 - 80 ед., кольцевой модуль из нескольких «поясов» импульсных газодинамических двигателей для поперечного управления в ходе реализации кинетического уничтожения вражеской маневрирующей БР, а также активную радиолокационную ГСН на базе АФАР для более качественной помехозащищённости от КСП ПРО, применяемого высокоточным оружием противника.Возможно, что именно эти моменты гендиректор НИИП Ю. Белый подразумевал, когда акцентировал внимание на сохраняющемся модернизационном потенциале МиГ-31БМ в январском интервью для ТАСС. Примечательно, что передовая ракета-перехватчик могла бы унифицироваться и с такими машинами, как МиГ-35, Су-35С и Су-57 (Т-50), также обладающих радарами и оптико-электронными визирами, способными отслеживать гиперзвуковые объекты и выдавать координаты средствам их поражения. Коварный воздушно-космический театр военных действий нового века, напичканный «умным» оружием, делает немногозначный намёк, что совершенства одних лишь наземных средств ПРО едва достаточно.