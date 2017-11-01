07:31 01 ноября
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«Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ

На прошедшей в октябре на выставке «Интерполитех» был представлен новейший российский броневик «Тайфун ВДВ». Однако какой-либо информацией о технических характеристиках он не сопровождался. О том, как создавался этот уникальный автомобиль и на что он способен, сайту телеканала «Звезда» рассказал кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ


В декабре 2015 года командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что для ВДВ открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) «Тайфун». В рамках этой работы планировалось создать десантируемый бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 вместимостью шесть-восемь человек и общей массой порядка 11 т.


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Комментарии 2

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:42
    «Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ
    в броневиках,уже чёрт ногу сломит,чуть не каждый месяц новый представляют,как с ума посходили...не слишком ли расточительно?
    Дедкастарый
    1. jonht Сегодня, 06:22
      Так больше половины на одной базе.
      jonht
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