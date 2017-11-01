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«Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ
На прошедшей в октябре на выставке «Интерполитех» был представлен новейший российский броневик «Тайфун ВДВ». Однако какой-либо информацией о технических характеристиках он не сопровождался. О том, как создавался этот уникальный автомобиль и на что он способен, сайту телеканала «Звезда» рассказал кандидат военных наук Сергей Суворов.
В декабре 2015 года командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что для ВДВ открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) «Тайфун». В рамках этой работы планировалось создать десантируемый бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 вместимостью шесть-восемь человек и общей массой порядка 11 т.
Читайте статью полностью на сайте "Звезда" - «Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ
В декабре 2015 года командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что для ВДВ открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) «Тайфун». В рамках этой работы планировалось создать десантируемый бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 вместимостью шесть-восемь человек и общей массой порядка 11 т.
Читайте статью полностью на сайте "Звезда" - «Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ
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