«Тайфун» нагрянет с неба: раскрыты характеристики новейшего российского броневика для ВДВ

На прошедшей в октябре на выставке «Интерполитех» был представлен новейший российский броневик «Тайфун ВДВ». Однако какой-либо информацией о технических характеристиках он не сопровождался. О том, как создавался этот уникальный автомобиль и на что он способен, сайту телеканала «Звезда» рассказал кандидат военных наук Сергей Суворов.В декабре 2015 года командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что для ВДВ открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) «Тайфун». В рамках этой работы планировалось создать десантируемый бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 вместимостью шесть-восемь человек и общей массой порядка 11 т.