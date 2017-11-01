В результате теракта в Нью-Йорке погибли не менее 8 человек

Стало известно имя «манхэттанского» террориста. Им оказался выходец из Республики Узбекистан Сейфулло Саипов. Он осуществил наезд на людей в центре Нью-Йорка, используя небольшой грузовик, в результате чего не менее 8 человек погибли, ещё более 15 получили ранения.Среди погибших - 5 граждан Аргентины, принимавших участие в марше по случаю празднования Хэллоуина.По сообщениям американской прессы, террорист оставил в кабине автомобиля записку, на которой содержатся слова о том, что теракт совершён от имени террористической организации «Исламское государство» (*запрещено в РФ).29-летний Саипов, находясь за рулём автомобиля, выехал на велосипедную дорожку и начал совершать наезды на находившихся там людей. По велосипедной дорожке он проехал несколько кварталов.В конечном итоге автомобиль врезался в школьный автобус. Саипов, держа в руках пистолет для пейнтбола, вышел из кабины, после чего его настигла пуля сотрудников полиции Нью-Йорка. Он был ранен в живот. На данный момент в тяжёлом состоянии игиловец находится в клинике.Установлено, что Саипов прибыл в США в 2010 году. За эти годы получил вид на жительство и обосновался в штате Нью-Джерси. У Саипова есть жена и двое детей.Президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить меры безопасности на массовых мероприятиях.