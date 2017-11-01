07:33 01 ноября

В результате теракта в Нью-Йорке погибли не менее 8 человек

Стало известно имя «манхэттанского» террориста. Им оказался выходец из Республики Узбекистан Сейфулло Саипов. Он осуществил наезд на людей в центре Нью-Йорка, используя небольшой грузовик, в результате чего не менее 8 человек погибли, ещё более 15 получили ранения.

Среди погибших - 5 граждан Аргентины, принимавших участие в марше по случаю празднования Хэллоуина.

По сообщениям американской прессы, террорист оставил в кабине автомобиля записку, на которой содержатся слова о том, что теракт совершён от имени террористической организации «Исламское государство» (*запрещено в РФ).


29-летний Саипов, находясь за рулём автомобиля, выехал на велосипедную дорожку и начал совершать наезды на находившихся там людей. По велосипедной дорожке он проехал несколько кварталов.

В конечном итоге автомобиль врезался в школьный автобус. Саипов, держа в руках пистолет для пейнтбола, вышел из кабины, после чего его настигла пуля сотрудников полиции Нью-Йорка. Он был ранен в живот. На данный момент в тяжёлом состоянии игиловец находится в клинике.

В результате теракта в Нью-Йорке погибли не менее 8 человек


Установлено, что Саипов прибыл в США в 2010 году. За эти годы получил вид на жительство и обосновался в штате Нью-Джерси. У Саипова есть жена и двое детей.

Президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить меры безопасности на массовых мероприятиях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:44
    Игил пришел к создателям ! Жаль, что пострадали люди не имеющие отношения к созданию Игил ! Бумеранг !
    Uncle Lee
    1. Krasnodar Сегодня, 05:46
      Соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненым.
      Krasnodar
  2. Mavrikiy Сегодня, 05:46
    Говорят бультерьеры иногда бросаются на хозяев. Привет США от ИГИЛ за не последовательную политику и сдачу ИГИЛ.
    Mavrikiy
    1. viktor_ui Сегодня, 06:05
      Привет США от ИГИЛ... ИГИЛУ ПОХРЕН кому передавать приветы. Могут и вам по ходу жизни,когда окажитесь не в том месте и не в то время. Эта человеческая_г_нида за рулем давила мирняк на пешеходке ловя кайф. Коп молодец, засадил ему пулю в брюхо. Пусть будет долго и мучительно получать в обратку всю боль, которую он принес обычным прохожим. Ваше юродство с приветом мне непонятно, категорически. negative
      viktor_ui
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:11
        Эта человеческая_г_нида за рулем давила мирняк на пешеходке ловя кайф

        Он, что единственный такой? В Европе с 2016 г сколько было аналогичных (с использованием автомобиля) терактов? Просто Сша слишком неуязвимыми себя чувствуют считая, что если не договорятся со своими выкормышами, то откупятся. Рано или поздно, но это должно было случиться. Невинных людей конечно жалко.
        rotmistr60
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:07
    Как то не имею желания соболезновать стране, поддерживающей по всей планете террористов! am
    Геркулесыч
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:09
      Геркулесыч
      Как то не имею желания соболезновать стране, поддерживающей по всей планете террористов!
      Добавлю.И страну которая собирает наш с вами биоматериал для создания генетического оружия против нас с вами.
      Поэтому новость можно читать и как "В результате действий повстанцев в Нью-Йорке погибли не менее 8 человек"
      Наблюдатель2014
  4. Горменгаст Сегодня, 06:15
    Оказалось, и в США не знают как обращаться с "наездниками" на массовых мероприятиях. belay

    Вообще-то - Хеллоуин праздник нечистой силы; соответственно, ждать от него позитива как-то странно.
    Горменгаст
  5. AwaZ Сегодня, 06:27
    Скоро вы заметите что общаться с властями этот чудак будет строго на русском и начнется истерия
    AwaZ
  6. regdan Сегодня, 06:28
    Обычное ДТП. Водитель не справился с управлением.
    regdan
  7. SarS Сегодня, 06:32
    Странный выбор машины. Если бы хотел наделать по-больше дел, взял бы какой-нибудь F-350, а не японскую малолитражку.
    SarS
  8. Шалтай Сегодня, 06:39
    Обращаю внимание на то , что очередной теракт совершен лицом узбекской национальности . Это как теперь - группа риска ?
    Шалтай
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