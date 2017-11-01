Причиной повреждения крымского газопровода могла стать диверсия

Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с посёлком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили о том, что газопровод, по которому «голубое топливо» идёт по территории Крымского полуострова, вероятно, был повреждён с помощью осуществления диверсии. Отмечено, что исследуется повреждение в том числе и на характер воздействия с помощью "оружейного воздействия".Из сообщения НАК:На данный момент лишены газоснабжения несколько крымских населённых пунктов на юге полуострова. Это упомянутое Виноградное, а также Утёс и Малый маяк. В общей сложности без газоснабжения остаются около 1,5 тыс. человек.В Крыму отметили, что восстановление подачи газа начнётся с наступлением светлого времени суток.В местной прессе появилось фото повреждения трубы газопровода. На фото можно увидеть дыру небольшого диаметра. Отмечено, что дыра сквозная.