07:34 01 ноября

Причиной повреждения крымского газопровода могла стать диверсия

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили о том, что газопровод, по которому «голубое топливо» идёт по территории Крымского полуострова, вероятно, был повреждён с помощью осуществления диверсии. Отмечено, что исследуется повреждение в том числе и на характер воздействия с помощью "оружейного воздействия".

Из сообщения НАК:
Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с посёлком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода.


На данный момент лишены газоснабжения несколько крымских населённых пунктов на юге полуострова. Это упомянутое Виноградное, а также Утёс и Малый маяк. В общей сложности без газоснабжения остаются около 1,5 тыс. человек.


В Крыму отметили, что восстановление подачи газа начнётся с наступлением светлого времени суток.

Причиной повреждения крымского газопровода могла стать диверсия


В местной прессе появилось фото повреждения трубы газопровода. На фото можно увидеть дыру небольшого диаметра. Отмечено, что дыра сквозная.

Использованы фотографии: https://alushta24.org
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мих1974 Сегодня, 06:01
    Давно пора официально объявить укропию - террористическим государством и начать "борьбу с терроризмом" как жидовци поступают, с бобмбежкой центров подготовки, "гестапо" и т.д.
    Мих1974
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:09
      Изобилие либеров у власти исключает предложенный вами вариант, увы! !!
      Геркулесыч
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 06:15
      Цитата: Мих1974
      Давно пора официально объявить укропию

      Не надо никаких официальных объявлений... Противодействовать в таком-же ключе - тихо без свидетелей поймали придушили и прикопали без холмика, а в официальном сообщении сказать: - Причинивший (ие) ущерб успели скрыться в неизвестном направлении. Обученные херои быстро переведутся, а на роль новых желающих уже не будет...
      товарищ ШУХЕР
      1. Чёрный Сегодня, 07:05
        Потом укрохунтики побегут в ООН скулить про права человека в Крыму,и требовать свободу ушлёпкам ,которых задержали "ни за что".....вообще, пора бы перенемать передовой опыт Израиля....раз совершают диверсии - значит террористы.Вот и наносить по этим террористическим структурам на территории украины привентивные удары. И пусть весь "демократический мир" скулит дальше.
        Чёрный
        1. Владимир16 Сегодня, 07:19
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Противодействовать в таком-же ключе - тихо без свидетелей поймали придушили и прикопали без холмика

          Нужно громко!!!
          Я понимаю Рюриковичей которые на кол сажали. Посадив на кол исполнителя и пособников и продемонстрировав такую реакцию на весь мир (благо соцсети позволяют) отобьем охоту у желающих гадить русским.
          Пусть продолжают кричать, что мы варвары. Но что на самом деле варварство - реального подонка на кол посадить или город с землей сровнять со всеми жителями (Дрезден, Хиросима. Нагасаки и другие)?
          Сколько нациков решать заняться террором в России ежели будут знать, что их не в тюрьму посадят с возможным помилованием или обменом, не бьют, а на кол посадят прилюдно? С Какой террорист мечтает так завершить свою жизнь?
          Владимир16
      2. Deck Сегодня, 07:08
        Очень верная мысль: найти тех кто занимался тех.обслуживанием местных газовых сетей и прикопать без холмика. Местные жители поддержат. Ну а если ССО, ГРУ, ФСБ при поддержке ВКС и флота с Калибрами доберется до гнезда террористов ( ЖКС называются эти нелюди) - то поддержка населения 100% обеспечена.
        Deck
    3. Captain Nemo Сегодня, 07:19
      Вам в детстве не объясняли, что слово "еврей" является оскорбительным и за него по морде можно получить?
      Captain Nemo
    4. Captain Nemo Сегодня, 07:23
      Вам в детстве не объясняли, что слово " ж_и_д" является оскорбителтным и за него в приличном обществе по физии можно получить?
      Captain Nemo
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:01
    Хорошо что не было возгорания.
    Mavrikiy
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:08
    А кто нибудь за такое ратозейство ответственность понесет? ??
    Геркулесыч
    1. Смог Сегодня, 06:12
      А что прикажете, через каждые 100 метров милиционеров вдоль газопровода ставить что бы ратозеев гонять?
      Смог
      1. insular Сегодня, 06:34
        Цитата: Смог
        А что прикажете, через каждые 100 метров милиционеров вдоль газопровода ставить что бы ратозеев гонять?

        Начал бы с дефектоскопии этого участка, возможно, в скором времени можно ожидать еще такие же "диверсии".
        insular
        1. Смог Сегодня, 06:42
          Цитата: insular
          Начал бы с дефектоскопии этого участка,

          Ну да, ну да. Проржавел газопровод то. Правда сквозным отверстием. Труба наверное была заложена со сквозным дефектом.
          Цитата: insular
          какой диверсант одиночка

          Ну почему сразу диверсант. Что в Крыму нет людей которые "любят" РФ тихой лютой ненавистью?Вы думаете что они все рванули в ридну нэньку?
          Смог
          1. insular Сегодня, 06:53
            Цитата: Смог
            Правда сквозным отверстием

            Про сквозное - это еще бабка надвое... К тому же, на фото это верхняя образующая трубы, с краями вывернутыми наружу, т.е. по логике, нижнее входное. Кто будет стрелять, почти вертикально вверх находясь под трубой, максимум в метре под ней?!?
            Труба на низких опорах, проще было или с боку с расстояния пальнуть, нет?
            Труба малого сечения (89-100 мм?), местечковая, на 1,5 тыс чел (не домов, а человек).
            Оно надо ради такого столько телодвижений и риска?
            insular
            1. Смог Сегодня, 07:00
              Цитата: insular
              Про сквозное - это еще бабка надвое.

              Извините, но я что увидел в новости , то и прочитал.
              В местной прессе появилось фото повреждения трубы газопровода. На фото можно увидеть дыру небольшого диаметра. Отмечено, что дыра сквозная.

              Если Вам бабка что то другое сказала...., да еще и надвое То кто эта бабка???
              Смог
              1. insular Сегодня, 07:01
                Пусть будет сквозная, но как с другими аргументами? Вы их тактично не заметили, а ведь они как раз о сквозной.?

                Если скозные повреждения у Вас единственный аргумент, то, по картинке невозможно понять, была ли не соосность свариваемых труб, при котором противоположные шовы одинаково тонкие. Я таких повреждений в своей жизни уже столько насмотрелся.

                При разрыве как раз и могут оборазовать сквозные свищи
                insular
                1. Смог Сегодня, 07:18
                  Цитата: insular
                  При разрыве как раз и могут оборазовать сквозные свищи

                  Ну значит это движение литосферных плит на отдельно взятом участке газопровода низкого давления...И прямо у сварного шва...... laughing Это как раз и обосновывает Вашу теорию о соосности труб. Литосферные плиты сдвинулись одна относительно другой и того..., соосность нарушили.
                  Смог
                  1. insular Сегодня, 07:27
                    Что вы несёте? Вы сами прочтите этот бред?
                    Давайте конструктивнее как-то.
                    При скачке давления происходит порыв как раз по самому тонкому месту (коррозия, дефекты швов). Это вполне реально и именно так это обычн и происходит.

                    А вот оружейное повреждение почти вертикально вверх находясь под трубой, максимум в метре под ней - не реально и больше похоже на попытку суицида.
                    Попытка диверсии на малозначимом местечковом газопроводе еще больше говорит о том что это из области бреда.
                    И пробитие на вылет, трубы малого сечения - это стрельба перпендикулярно в нее.

                    И по поводу вашего стиля общения - у вас истерика? wassat
                    insular
          2. johnik Сегодня, 07:04
            Очень даже пр достаточно! А ещё и те, что любому переприсягнут, а потом тихо хают, только чтоб майно не отдали...
            johnik
        2. Captain Nemo Сегодня, 07:28
          Повреждение опоры ЛЭП одновременно с повреждением газопровода может быть случайностью, конечно. Но с малой вероятностью случайного совпадения во времени и пространстве
          Captain Nemo
  4. insular Сегодня, 06:14
    В местной прессе появилось фото повреждения трубы газопровода. На фото можно увидеть дыру небольшого диаметра. Отмечено, что дыра сквозная.

    На картинке вижу, некое повреждение, в районе сворного стыка, края вывернуты наружу, имеется характерное для свищей удлинение разрыва вдоль трубы, упирающееся в сварной стык одно из сторон.
    Однозначно идентифицировать внешнее воздействие, по этой картинке невозможно.
    Очень хотелось бы посмотреть на "сквозное" отверстие, т.е. на обратную (нижнюю сторону).

    За то, за трубой явно не очень любят ухаживать... Краску не обнвляли сколько? 2-3 года? Или больше?
    insular
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:19
    Эта украинская и обосновавшаяся там (на Украине) крымско-татарская шушера с националистическим уклоном будет прилагать все свои усилия для причинения вреда жителям Крыма. Это будет продолжаться до тех пор пока Украина не избавится от этого нац-фашистского режима и тех на кого этот режим опирается и на полуострове имеются те кто поддерживает этот режим. А это долгий период.
    rotmistr60
    1. Александр 3 Сегодня, 07:02
      Надо по аналогии био материал собрать с бандерлогов и обследовать,может им таблетки прописать.
      Александр 3
Картина дня