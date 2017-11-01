07:28 01 ноября

В Пентагоне попытались объяснить, зачем покупают биоматериалы русских

В Пентагоне подтвердили информацию о том, что США реализуют программу по сбору биоматериала россиян. Напомним, что о сборе биоматериала русских представителями Соединённых Штатов высказался президент России Владимир Путин. Через некоторое время было обнаружено объявление на одном из американских ведомственных сайтов (сайт госзакупок США), где сообщается о готовности приобрести биоматериалы с генным набором, соответствующим набору ДНК, в частности, «белого русского».

Представитель американского учебного командования ВВС США Бо Дауни сделал заявление по поводу ситуации. По его словам, сбор осуществляется «непреднамеренно» - «лишь для того, чтобы изучить возможности опорно-двигательного аппарата».

В Пентагоне попытались объяснить, зачем покупают биоматериалы русских



Из заявления Дауни:
Этим занимается центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы ВВС США для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Для исследования понадобились 2 набора биоматериала с заболеваниями и контрольными образцами генного набора.


По словам представителя ВВС США, первый набор был получен от американской компании, второй – получается из России «для целостности исследования».

Бо Дауни:
Тут важна именно целостность исследования, а не то, из какой страны биоматериал.

Использованы фотографии: sovets.ru
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:12
    Врут, причем как всегда нагло -речь идет о создании нового покаления гинетического оружия избирательно зарожающего, на генном уровне только строго определенный этнос, это давно уже известно! !!
    Геркулесыч
    1. Scoun Сегодня, 06:30
      Цитата: Геркулесыч
      Врут, причем как всегда нагло

      Цитата: Горменгаст
      "Пентагон подтверждает" - редкое сочетание.

      Так может в этот раз действительно не врут? )))
      ИМХА.
      Мне кажется действительно имеет место исследования озвученное матрасниками, просто из России образцы проще видать заполучить и медики у нас на уровне.
      Другое дело что можно не всю правду сказать и те же материалы пустить и на исследования другого рода, "благо" подборка позволяет
      Scoun
    2. Стас Снежин Сегодня, 06:45
      Цитата: Геркулесыч
      оружия избирательно зарожающего, на генном уровне только строго определенный этнос

      А так как у них в геномах вообще "мешанина", и смысла в подобном оружии нет,
      то наше оружие должно поражать строго определённую территорию, полностью..
      Стас Снежин
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:47
        В Пентагоне подтвердили информацию о том, что США реализуют программу по сбору биоматериала россиян.
        100 пудово будут подыскивать тот инсектицид,что нас прибьёт...
        Дедкастарый
    3. Правдодел Сегодня, 06:54
      Действия Пентагона - 59 авиагруппы - очень сильно напоминают действия японского отряда 731 в Китае в период 2-ой мировой войны. Японцы также проводили опыты по изучению избирательного действия бактериологического оружия - туляремии, сибирской язвы, чумы - на китайцах и монголах. Чем это закончилось, известно: Токийский и Хабаровский трибунал.
      Забыли об этом в США или думаю, что судьба японцев их минет. Не минет, господа хорошие, вам придется ответить за все действия, которые вы делаете в настоящем и собираетесь делать в будущем.

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не одолеют внутренние и внешние враги.
      Правдодел
  2. Горменгаст Сегодня, 06:13
    "Пентагон подтверждает" - редкое сочетание.

    Обычно - я - не я, и лошадь не моя.
    Горменгаст
    1. johnik Сегодня, 06:56
      Попробуй не подтвердить - сам Путин изобличил! И факты железные - не отвертеться!
      Это не нас обвинять,что и оправдываться не в чем...
      johnik
    2. Login_Off Сегодня, 06:57
      Надо ввести санкции на основании изъятия биоматериала без согласования я нами.
      Это биологическая угроза!
      Login_Off
  3. новичок Сегодня, 06:13
    я бы этого Дауни разобрал на запчасти, а следом и всю 58ю мед.группу, для, так сказать, для целостности.(фамилие у него, клиническое).
    новичок
  4. Jurkovs Сегодня, 06:22
    Оказывается что Россия проходной двор. Кто что хочет, то и делает. Не ожидал.
    Jurkovs
    1. Titsen Сегодня, 06:43
      Цитата: Jurkovs
      Оказывается что Россия проходной двор. Кто что хочет, то и делает. Не ожидал.


      Вы о чем?

      На другой планете проживаете?

      Купи-продай даже в России никто не отменял - демократия!
      Titsen
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:24
    Тут важна именно целостность исследования, а не то, из какой страны биоматериал.

    А тогда почему такие требования - биоматериалы с генным набором, соответствующим набору ДНК, в частности, «белого русского»? Пытаются темнить, но это выходит как-то коряво.
    rotmistr60
  6. Ил-18 Сегодня, 06:30
    Для целостности исследования важен генный материал с территорий, где нет заболеваний опорно-двигательного аппарата. А у белых русских, как и чёрных, они есть. Вот для поиска слабых мест в геноме, самое оно.
    Другой вопрос: нам чем ответить? Там типа плавильного котла, и это смесь генов реально гремучая смесь. У них там при рождении уже такой генный компот, что ортодонтия самая передовая в мире, потому что зубы от народов с зубами крупного размера, а челюсти от народов с мелкими челюстями, например. Или наоборот, тогда между зубами щели. Это только маленький пример. С учётом того, что в основе этих белых американцев из плавильного котла мало славян, то нужно организовать забор генного материала из США. Это будет исследование сразу против всего НАТО, потому что представители наций, не составляющих основу белых американцев, сами запросятся под крыло России от ущербных ( что там им можно испортить в геноме) западноевропейцев и американцев.
    Ил-18
  7. 32363 Сегодня, 06:39
    Михаил Полторанин проговорился о генетическом оружии СССР
    смотреть с 43.00-44.00min
    32363
  8. К-50 Сегодня, 06:48
    сбор ДНК «белого русского» изучить возможности опорно-двигательного аппарата.

    Походу янкенсы думают, что мы на головах ходим. yes laughing
    Ну тупыыееее!!!! fool laughing
    М. Задорнов (с)
    К-50
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:58
    Ничего смешного в происходящем вокруг незаконного сбора биоматерриалов нет.Возникают из статьи следующие вопросы.
    1. Какие фирмы этим занимаются и как происходит сбор?
    2.Что наши власти делают для немедленного прекращения подобной практики.?Или будут нам тут рассказывать про не сторону конфликта опять
    Наблюдатель2014
    1. Vita VKO Сегодня, 07:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Возникают из статьи следующие вопросы

      3. Почему отвечает в Пентагоне, а не в гражданский исследовательский центр? С каких это пор военные стали заниматься гражданской медициной.
      4. Почему Россия окружена американскими биолабораториями (Украина, Грузия, Казахстан), причем доступ и контроль деятельности ни одна из стран не имеет в том числе и международная организация ОЗХО
      Vita VKO
  10. 3vs Сегодня, 07:08
    "Представитель американского учебного командования ВВС США Бо Дауни сделал заявление по поводу ситуации. По его словам, сбор осуществляется «непреднамеренно» - «лишь для того, чтобы изучить возможности опорно-двигательного аппарата»."
    Мне интересно, при чём тут биоматериалы и ВВС США?! request
    Это что-то из рода "бурятская бронетанковая кавалерия"! lol
    3vs
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