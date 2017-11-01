В Пентагоне попытались объяснить, зачем покупают биоматериалы русских

Этим занимается центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы ВВС США для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Для исследования понадобились 2 набора биоматериала с заболеваниями и контрольными образцами генного набора.

Тут важна именно целостность исследования, а не то, из какой страны биоматериал.

В Пентагоне подтвердили информацию о том, что США реализуют программу по сбору биоматериала россиян. Напомним, что о сборе биоматериала русских представителями Соединённых Штатов высказался президент России Владимир Путин. Через некоторое время было обнаружено объявление на одном из американских ведомственных сайтов (сайт госзакупок США), где сообщается о готовности приобрести биоматериалы с генным набором, соответствующим набору ДНК, в частности, «белого русского».Представитель американского учебного командования ВВС США Бо Дауни сделал заявление по поводу ситуации. По его словам, сбор осуществляется «непреднамеренно» - «лишь для того, чтобы изучить возможности опорно-двигательного аппарата».Из заявления Дауни:По словам представителя ВВС США, первый набор был получен от американской компании, второй – получается из России «для целостности исследования».Бо Дауни: