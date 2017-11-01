07:31 01 ноября

Украина направила в СБ ООН проект "жёсткой" резолюции по Крыму

Украина внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции по Крыму. Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что резолюция станет «беспрецедентно жёсткой».

Стало известно, что в украинском проекте резолюции содержится требования по отмене на запрет деятельности в России организации «Меджлис крымскотатарского народа», которая ранее была признана экстремистской и деятельности которой в России запрещена судом. Далее в резолюции содержится пункт, в котором Киев «требует» от Москвы обеспечить обучение в Крыму на украинском и на крымскотатарском языках.

Украина направила в СБ ООН проект "жёсткой" резолюции по Крыму



Это говорит о том, что авторы проекта резолюции понятия не имеют о положении дел в Крыму, а если имеют, то сознательно пытаются ввести в заблуждение других людей. Да будет известно, что в Крыму действует обучение на трёх официальных для полуострова языках: русском, украинском и крымскотатарском. А ведётся ли обучение на том же крымскотатарском в школах самой Украины? Получается, что новый проект украинской резолюции Киев должен был бы адресовать в первую очередь самому себе.

Далее в проекте заявлено, что Россия «должна открыть доступ в Крым для международных организаций». И тут казус. Доступ Россией открыт, вот только сама же Украина заносит в базу данных экстремистского портала «Миротворец» всех тех, кто Крымский полуостров когда-либо после марта 2014 года посетил.

Заявлено, что голосование по документу будет проведено в декабре текущего года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Нужно офицеально было объявить киевский режим недееспособными, и поставить над ним "вежливую опеку " , а теперь вот терпим выходки пси-хов от власти вна укроине! !!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:28
      клим чугункин ,изображает из себя великого политика великой державы...смешон недомерок...
      Дедкастарый
      1. Чёрный Сегодня, 07:02
        В резолюцию добавлены ЦэНашаЯлта цэНашеМоре цэНашКрым и логика кролика laughing
        Чёрный
      2. svp67 Сегодня, 07:11
        Цитата: Дедкастарый
        клим чугункин ,изображает из себя великого политика великой державы...смешон недомерок...

        Он конечно не вызывает симпатий, но как отнестись к тому факту, что нашего представителя из Совета по правам человека ООН "попросили", а вот Украины "пригласили"... Так, что еще не одну гадость ждать стоит
        svp67
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    Украина в очередной раз показала не только свою несостоятельность, но и полное незнание вопроса. Интересно будет посмотреть на голосование по этой резолюции (если до этого дойдет дело). МИД Украины - сборище не совсем грамотных и совершенно непрофессиональных чиновников, которых "революция" как пену вынесла на поверхность.
    rotmistr60
    1. Смог Сегодня, 06:53
      Цитата: rotmistr60
      Интересно будет посмотреть на голосование по этой резолюции (если до этого дойдет дело).

      Дойдет дело до голосования, вернее доведут.
      По голосованию: 3 -за, 1- воздержался, 1- наложил вето.
      Все предсказуемо, как метели в феврале.
      Смог
  3. samarin1969 Сегодня, 06:38
    Россия никому ничего не "должна" "объяснять", "допускать", "отменять". Это внутренне дело России и обсуждать его не с кем, и не зачем.
    samarin1969
  4. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Можно по прошествии времени книгу написать"Записки из дурдома"место действия-Украина.
    Александр 3
  5. Fil743 Сегодня, 06:58
    А ведётся ли обучение на том же крымскотатарском в школах самой Украины?

    А зачем это свидомитам? "цэ ж грОши трэба!". У них очень удобная позиция: нехай ватники этим занимаются, а мы потом переманим. Для них главное гавкнуть погромче
    Fil743
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:03
    Киев «требует» от Москвы обеспечить обучение в Крыму на украинском и на крымскотатарском языках.
    Как и где вы видели людей добровольно хотящих узучать кукраинский язык? laughing
    Наблюдатель2014
  7. Captain Nemo Сегодня, 07:17
    Взять новость с лент, приплюсовать к ней два абзаца измышлизмов, это новый стиль ВО?
    Captain Nemo
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