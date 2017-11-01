Украина направила в СБ ООН проект "жёсткой" резолюции по Крыму

Украина внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции по Крыму. Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что резолюция станет «беспрецедентно жёсткой».Стало известно, что в украинском проекте резолюции содержится требования по отмене на запрет деятельности в России организации «Меджлис крымскотатарского народа», которая ранее была признана экстремистской и деятельности которой в России запрещена судом. Далее в резолюции содержится пункт, в котором Киев «требует» от Москвы обеспечить обучение в Крыму на украинском и на крымскотатарском языках.Это говорит о том, что авторы проекта резолюции понятия не имеют о положении дел в Крыму, а если имеют, то сознательно пытаются ввести в заблуждение других людей. Да будет известно, что в Крыму действует обучение на трёх официальных для полуострова языках: русском, украинском и крымскотатарском. А ведётся ли обучение на том же крымскотатарском в школах самой Украины? Получается, что новый проект украинской резолюции Киев должен был бы адресовать в первую очередь самому себе.Далее в проекте заявлено, что Россия «должна открыть доступ в Крым для международных организаций». И тут казус. Доступ Россией открыт, вот только сама же Украина заносит в базу данных экстремистского портала «Миротворец» всех тех, кто Крымский полуостров когда-либо после марта 2014 года посетил.Заявлено, что голосование по документу будет проведено в декабре текущего года.