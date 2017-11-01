07:34 01 ноября

Россия направила в ООН свои оценки доклада по применению химоружия в САР

Россия, ознакомившись с материалами спецкомиссии ОЗХО по применению химического оружия в Хан-Шейхуне, предоставила в ООН свои оценки озвученного доклада. В постоянном представительстве Российской Федерации при ООН сообщили, что оценки направлены ооновскому руководству и конкретизируют определённые обстоятельства по событиям в Хан-Шейхуне, явно не учтённые комиссией Организации по запрещению химического оружия.

«Интерфакс» приводит сообщение российского представительства:
Россия распространила сегодня в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи предварительные российские оценки 7-го доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).


Напомним, что ранее спецкомиссия возложила в равной степени вину на применение химоружия в Сирии на войска Башара Асада, а также на боевиков ИГИЛ (*). При этом в докладе явно не учтены объективные реалии: в частности последствия применения заявленного зарина в Хан-Шейхуне.


Россия направила в ООН свои оценки доклада по применению химоружия в САР


Российская сторона призывает не шельмовать факты, а обращать на них пристальное внимание. К одному из таких странных фактов относится появление так называемых «Белых касок» в то самое время и в том самом месте, когда и где произошло применение химоружия. Причём не просто появление, а ещё и без необходимых средств защиты, что по определению не могло позволить им работать в зоне поражения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 07:16
    Ну , что ж посмотрим, что наши дипломаты могут... Пожелаю им большой УДАЧИ и успехов.
    svp67
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:23
      Когда тебя не хотят не только слышать, но и желательно видеть, то каким бы ты профессионалом не был, а проталкивать свои документы очень сложно. Бьются как головой в стену, но все же пытаются донести правду до тех кто пресмыкается перед Сша и голосует в ООН и СБ.
      rotmistr60
      1. Logall Сегодня, 07:27
        История всё расставит по своим местам! То, что они делают сегодня, это уже вклад в развитие нашей страны в будущем! Делают задел для потомков... Для хорошего отношения в сторону нашей страны в будущем...
        Logall
  2. andrewkor Сегодня, 07:23
    Вот ,вот : работа в зоне "химатаки" без СИЗ главная ошибка провокаторов из "Белых касок" и их кураторов.Это было шито "белыми нитками" , сразу бросилось в глаза ,даже с моего дивана,что уж говорить за российских дипломатов, им и карты в руки!
    andrewkor
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:31
    Да, пока мы свою версии доклада готовили, сша и их лакеи фальсифицируют "факты "использования ОВ армией Сирии, но я уверен, что они пойдут дальше -ложь об использовании ОВ теперь будет и в адрес России.
    Геркулесыч
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