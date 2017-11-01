Россия направила в ООН свои оценки доклада по применению химоружия в САР
Россия, ознакомившись с материалами спецкомиссии ОЗХО по применению химического оружия в Хан-Шейхуне, предоставила в ООН свои оценки озвученного доклада. В постоянном представительстве Российской Федерации при ООН сообщили, что оценки направлены ооновскому руководству и конкретизируют определённые обстоятельства по событиям в Хан-Шейхуне, явно не учтённые комиссией Организации по запрещению химического оружия.
«Интерфакс» приводит сообщение российского представительства:
Напомним, что ранее спецкомиссия возложила в равной степени вину на применение химоружия в Сирии на войска Башара Асада, а также на боевиков ИГИЛ (*). При этом в докладе явно не учтены объективные реалии: в частности последствия применения заявленного зарина в Хан-Шейхуне.
Российская сторона призывает не шельмовать факты, а обращать на них пристальное внимание. К одному из таких странных фактов относится появление так называемых «Белых касок» в то самое время и в том самом месте, когда и где произошло применение химоружия. Причём не просто появление, а ещё и без необходимых средств защиты, что по определению не могло позволить им работать в зоне поражения.
«Интерфакс» приводит сообщение российского представительства:
Россия распространила сегодня в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи предварительные российские оценки 7-го доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
Напомним, что ранее спецкомиссия возложила в равной степени вину на применение химоружия в Сирии на войска Башара Асада, а также на боевиков ИГИЛ (*). При этом в докладе явно не учтены объективные реалии: в частности последствия применения заявленного зарина в Хан-Шейхуне.
Российская сторона призывает не шельмовать факты, а обращать на них пристальное внимание. К одному из таких странных фактов относится появление так называемых «Белых касок» в то самое время и в том самом месте, когда и где произошло применение химоружия. Причём не просто появление, а ещё и без необходимых средств защиты, что по определению не могло позволить им работать в зоне поражения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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