Академия ВВС под Саратовом получит 5 вертолетов «Ансат-У»
На авиабазу Военно-воздушной академии в Саратовской области поступят 5 новых учебных вертолетов «Ансат», передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
«Специалисты Военно-воздушной академии приступили к приему пяти новых учебных вертолетов "Ансат-У" на заводе-изготовителе. По итогам приемки вертолеты поступят в учебную авиационную базу Академии ВВС, дислоцированную в Саратовской области», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в течение ближайших дней инженеры и летчики проверят работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов как на земле, так и во время полета».
«Ансат-У» – легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-инструкторского состава. Машина разработана КБ Казанского вертолетного завода по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и двумя газотурбинными двигателями.
Вертолет производится серийно с 2009 года. В перспективе «Ансат-У» полностью заменит Ми-2, которые используются для обучения пилотированию.
«Специалисты Военно-воздушной академии приступили к приему пяти новых учебных вертолетов "Ансат-У" на заводе-изготовителе. По итогам приемки вертолеты поступят в учебную авиационную базу Академии ВВС, дислоцированную в Саратовской области», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в течение ближайших дней инженеры и летчики проверят работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов как на земле, так и во время полета».
«Ансат-У» – легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-инструкторского состава. Машина разработана КБ Казанского вертолетного завода по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и двумя газотурбинными двигателями.
Вертолет производится серийно с 2009 года. В перспективе «Ансат-У» полностью заменит Ми-2, которые используются для обучения пилотированию.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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