11:07 01 ноября

Академия ВВС под Саратовом получит 5 вертолетов «Ансат-У»

На авиабазу Военно-воздушной академии в Саратовской области поступят 5 новых учебных вертолетов «Ансат», передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Академия ВВС под Саратовом получит 5 вертолетов «Ансат-У»


«Специалисты Военно-воздушной академии приступили к приему пяти новых учебных вертолетов "Ансат-У" на заводе-изготовителе. По итогам приемки вертолеты поступят в учебную авиационную базу Академии ВВС, дислоцированную в Саратовской области», – говорится в релизе.


Сообщается, что «в течение ближайших дней инженеры и летчики проверят работоспособность всех систем и механизмов новых вертолетов как на земле, так и во время полета».

«Ансат-У» – легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-инструкторского состава. Машина разработана КБ Казанского вертолетного завода по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и двумя газотурбинными двигателями.

Вертолет производится серийно с 2009 года. В перспективе «Ансат-У» полностью заменит Ми-2, которые используются для обучения пилотированию.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. DenZ Сегодня, 09:08
    Что-то с окончанием слов в заголовке не в порядке. Не по-русски получается. Но новость отличная.
    DenZ
    1. Джедай Сегодня, 09:29
      Да - новость отличная. И орфографию заголовка уже исправили.
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 10:04
        Привет Макс hi ...Как житуха?..Полетаем?
        wink

        Многофункциональность и делает его привлекательной военной техникой. Дополнительные возможности вертолета:
        -Пассажирская перевозка.
        -Грузоперевозка.
        -Патруль.
        -Спасательные операции.
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 10:07
          Привет, Саня! hi Всё нормуль. Мне этот винтокрыл очень симпатичен, не только внешне, но и функционально. good
          Джедай
    2. Piramidon Сегодня, 10:14
      Цитата: DenZ
      Что-то с окончанием слов в заголовке не в порядке. Не по-русски получается.

      А что не так с окончаниями слов?
      Piramidon
      1. DenZ Сегодня, 10:58
        Цитата: Piramidon
        А что не так с окончаниями слов?

        Исправили уже заголовок. Сейчас все в порядке.
        DenZ
  2. demo Сегодня, 09:17
    Просто безграмотные люди.
    Ни склонение, ни спряжение, ни синтаксис, ни пунктуация.
    Где их учат? В какой академии?
    demo
  3. demo Сегодня, 09:21
    Не по теме, но!
    Забодала реклама про то, что болезнь унесла Диму Билана. И нас предупреждают, уже год, о похоронах певца.
    Это реклама?
    Что же это за реклама?
    Модераторы и владельцы сайта?
    У вас какие-то моральные тормоза имеются?
    Или не важно что размещать и за что деньги получать?
    Безобразие полнейшее.
    А еще туда же. Позиционируете себя как нормальных людей.
    demo
    1. askort154 Сегодня, 09:50
      demo....Что же это за реклама?

      Скачай себе любую блокировку рекламы
      askort154
  4. МВГ Сегодня, 10:16
    Очень Ми-2 напоминает, только носовой обтекатель другой и силовая установка. А так - копия
    Да, еще хвостовой редуктор модифицировали
    МВГ
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