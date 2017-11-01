11:11 01 ноября

Самый-самый: Авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", - самый большой корабль военно-морского флота России. Площадь его полетной палубы - около 15 тысяч квадратных метров, что равняется площади восьми хоккейных площадок. А его турбины вырабатывают электроэнергию, которой хватит, чтобы обеспечить светом небольшой город. Как устроена эта плавучая крепость?




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. PSih2097 Сегодня, 10:09
    Самый-самый

    Да загоните вы уже его в док - для ремонта и модернизации, а то самый-самый, надо было "Варяг" забирать у хохлов чтоб как у всех нормальных ВМС мира было -- один в походе, второй в ремонте.
    PSih2097
Картина дня