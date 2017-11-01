Самый-самый: Авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", - самый большой корабль военно-морского флота России. Площадь его полетной палубы - около 15 тысяч квадратных метров, что равняется площади восьми хоккейных площадок. А его турбины вырабатывают электроэнергию, которой хватит, чтобы обеспечить светом небольшой город. Как устроена эта плавучая крепость?