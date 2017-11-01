Криминал в банковской сфере побеждает

Каждый шестой работающий гражданин России не может обеспечить себя и свои семьи, об этом говорится в докладе аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом». Доходы этой группы населения ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Между тем, платить по ранее взятым кредитам фактически не могут семь миллионов человек, но воспользоваться действующим законом о банкротстве они не в состоянии из-за слишком высокой стоимости данной процедуры.