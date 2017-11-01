Госсекретарь США обсудил с Антоновым конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и КНДР

Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел во вторник в госдепартаменте встречу с послом РФ Анатолием Антоновым. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений,

Другие обсуждавшиеся темы включали в себя противостояние угрозам со стороны КНДР и перспективы улучшения двусторонних отношений между нашими странами,

Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии, подчеркнув, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность,