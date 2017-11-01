11:11 01 ноября

Госсекретарь США обсудил с Антоновым конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, в ходе которой обсудил конфликт на Украине, вопросы борьбы с террористами в Сирии, проблему КНДР, а также пути улучшения двухсторонних отношений, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел во вторник в госдепартаменте встречу с послом РФ Анатолием Антоновым. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений,
говорится в сообщении, поступившем в агентство.


По словам Науэрт, стороны также «обсудили уничтожение ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии и приверженность США Женевским переговорам как лучшего способа политического решения конфликта в Сирии».

Другие обсуждавшиеся темы включали в себя противостояние угрозам со стороны КНДР и перспективы улучшения двусторонних отношений между нашими странами,
добавила представитель Госдепа.

Антонов на встрече отметил также удручающее состояние отношений между двумя странами и ущербность санкций против Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии, подчеркнув, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность,
говорится в заявлении пресс-секретаря.

Подчеркивается, что «в этой связи приобретает ключевое значение налаживание совместной борьбы с терроризмом и перспектива завершения разгрома» ИГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. cniza Сегодня, 09:53
    “Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел во вторник в госдепартаменте встречу с послом РФ Анатолием Антоновым. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений,
    говорится в сообщении, поступившем в агентство.


    Все , дни Тиллерсона сочтены... lol
    cniza
    1. Джедай Сегодня, 10:02
      Думаешь, прилепят ярлык "агент Кремля"? wink
      Джедай
      1. Чёрный Сегодня, 10:05
        Цитата: Джедай
        Думаешь, прилепят ярлык "агент Кремля"?

        Да они там все с этим ярлыком ...и ослы" и "слоны"... laughing
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 10:08
          "Ослам" побольше таких ярлыков - в частности Клинтонихе такое точно не помешало бы. lol
          Джедай
          1. Чёрный Сегодня, 10:14
            Цитата: Джедай
            "Ослам" побольше таких ярлыков - в частности Клинтонихе такое точно не помешало бы. lol

            Клинтониха уже никто. Пшик. Вышедшая в тираж маразматичная старуха.
            Чёрный
            1. Джедай Сегодня, 10:18
              Цитата: Чёрный
              Вышедшая в тираж маразматичная старуха.

              Дать бы ей почитать Ваши слова в переводе - скопытилась бы от обиды! good
              Джедай
              1. Чёрный Сегодня, 10:19
                Цитата: Джедай
                Дать бы ей почитать Ваши слова в переводе - скопытилась бы от обиды!

                Она это знает laughing...её потолок стирать Билловы трусы, запачканные биоматериалом laughing
                Чёрный
                1. Джедай Сегодня, 10:23
                  Вах-вах-вах! Савсэм бабушку абидел, да? wassat
                  Джедай
                  1. cniza Сегодня, 10:26
                    Цитата: Джедай
                    Думаешь, прилепят ярлык "агент Кремля"? wink


                    А что может быть по другому? Уверен.
                    cniza
                    1. Джедай Сегодня, 10:31
                      Может, Рекс отделается тем, что его просто обзовут "плохой собакой"? lol
                      Джедай
                      1. LSA57 Сегодня, 11:10
                        Цитата: Джедай
                        что его просто обзовут "плохой собакой"?

                        и на цепь во дворе посадят?
                        LSA57
                  2. LSA57 Сегодня, 11:09
                    Цитата: Джедай
                    Савсэм бабушку абидел, да?

                    да уж.... старость не радость...
                    LSA57
              2. LSA57 Сегодня, 11:08
                Цитата: Джедай
                Дать бы ей почитать Ваши слова в переводе

                она и не такое читает и выслушивает. а толку. кок об стенку горохом
                LSA57
            2. LSA57 Сегодня, 11:07
              Цитата: Чёрный
              Клинтониха уже никто. Пшик.

              а вооооонииииии....
              LSA57
          2. LSA57 Сегодня, 11:06
            Цитата: Джедай
            в частности Клинтонихе такое точно не помешало бы.

            тогда уж звание "Заслуженая ослиха"
            LSA57
            1. Джедай Сегодня, 11:09
              Сергей hi Ей и "Заслуженная рогоносица" вполне подходит. lol
              Джедай
        2. LSA57 Сегодня, 11:05
          Цитата: Чёрный
          Да они там все с этим ярлыком ...и ослы" и "слоны"...

          одним словом, стадо баранов
          LSA57
    2. Комментарий был удален.
    3. LSA57 Сегодня, 10:56
      Цитата: cniza
      Все , дни Тиллерсона сочтены...

      заклюют
      LSA57
  2. Кент0001 Сегодня, 09:54
    Меня умиляют такие встречи. Они конечно нужны, но после всех наездов на нас со стороны США можно и повестку чуть изменить, а не обсуждать восстановление целостности Бандерштатта (что ту амеров подразумевает однозначное возвращение Крыма хохлостану). Что-то в последнее время мы не очень выглядим в любом вопросе.( Я так просто помягче выразился).
    Кент0001
    1. Чёрный Сегодня, 10:02
      К сожалению с США можно разговаривать только на языке ультиматумов....КНДР тому пример...как только огрызнулись - американцы в кусты...как шпана на разборках - пафоса навели, пошумели, и потихоньку отвалили.
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 10:05
        Я не говорю что нужно совсем отказаться от такого рода встреч. Но не вижу особого толка от этой болтологии - США как бесчинствовали, так и продолжают это делать.
        Джедай
        1. volodya Сегодня, 10:24
          Цитата: Джедай
          Я не говорю что нужно совсем отказаться от такого рода встреч. Но не вижу особого толка от этой болтологии - США как бесчинствовали, так и продолжают это делать.

          С полосатыми можно разговаривать только когда их прижмешь задницей к холодной стенке и ещё лучше,когда пистолет у виска!
          volodya
          1. Джедай Сегодня, 10:26
            Цитата: volodya
            С полосатыми можно разговаривать только когда их прижмешь задницей к холодной стенке и ещё лучше,когда пистолет у виска!

            Согласен, только холодную стенку замените на раскалённую. hi
            Джедай
      2. To be or not to be Сегодня, 10:15
        Чёрный Сегодня, 10:02 ↑ Новый
        К сожалению с США можно разговаривать только на языке ультиматумов..""
        """""«31 октября 2017 года из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка «Великий Новгород» из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор», ""
        Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заспешил на встречу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым... laughing
        ..ультиматум ... полетел ...
        To be or not to be
        1. Чёрный Сегодня, 10:18
          Цитата: To be or not to be
          ультиматум ... полетел ...

          Вооот. Видите.Просто нужно найти к американцам правильный подход smile
          Чёрный
          1. Джедай Сегодня, 10:25
            Цитата: Чёрный
            Просто нужно найти к американцам правильный подход

            Как не вспомнить незабвенное wink
            Джедай
    2. askort154 Сегодня, 10:18
      Кент0001...... Что-то в последнее время мы не очень выглядим в любом вопросе.( Я так просто помягче выразился).

      Каждый представитель озвучил своё видение переговоров.
      Хезер Науэрт - "... восстановление территориальной целостности Украины..."
      Николай Лахонин - ".. несут особую ответственность за международный мир и безопасность " (обе страны).
      askort154
      1. Чёрный Сегодня, 10:21
        Цитата: askort154
        Хезер Науэрт - "... восстановление территориальной целостности Украины..."
        Николай Лахонин - ".. несут особую ответственность за международный мир и безопасность " (обе страны).

        Да. Разогвор был очень конструктивным laughing
        Чёрный
        1. askort154 Сегодня, 10:26
          Чёрный.....Да. Разогвор был очень конструктивным

          У дипломатов враждующих сторон, разговор ради разговора, уже успех. yes
          askort154
  3. andre Сегодня, 09:57
    Башни сорваны — верить некому… Кружевных труселей все нет!
    Я отдамся первому встречному… За простой ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ.
    Обещали, волки позорные, Новый, светлый, беспечный Мир
    . Мы же ДЕТИ, бандеры гордые! Не беда, что страна — сортир.
    Нам сказали, что мы свободные, Нам сказали, что мы не рабы,
    Что трусы кружевные, модные, Это символ нашей борьбы!
    Обманули, трусов не дадено! Все коленки истерты в кровь,
    Два последних бакса украдено. Как поверить теперь в любовь?!
    andre
    1. x.andvlad Сегодня, 10:01
      Ну зачем Вы так о высоких идеалах революционеров ?
      x.andvlad
  4. Dashout Сегодня, 10:21
    Другие обсуждавшиеся темы включали в себя перспективы улучшения двусторонних отношений между нашими странами

    Какие перспективы? Только наложили санкции и бла-блаа о перспективах... Вообще с ним встречаться не надо было, либо предупредить, чтобы ждали ответку... Смысл от это говорильни позволяет только сделать ширму над ситуацией, сделать эту ширму и утереться за ней!
    Dashout
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