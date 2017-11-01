Госсекретарь США обсудил с Антоновым конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и КНДР
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, в ходе которой обсудил конфликт на Украине, вопросы борьбы с террористами в Сирии, проблему КНДР, а также пути улучшения двухсторонних отношений, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.
По словам Науэрт, стороны также «обсудили уничтожение ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии и приверженность США Женевским переговорам как лучшего способа политического решения конфликта в Сирии».
Антонов на встрече отметил также удручающее состояние отношений между двумя странами и ущербность санкций против Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.
Подчеркивается, что «в этой связи приобретает ключевое значение налаживание совместной борьбы с терроризмом и перспектива завершения разгрома» ИГ.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел во вторник в госдепартаменте встречу с послом РФ Анатолием Антоновым. Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений,говорится в сообщении, поступившем в агентство.
По словам Науэрт, стороны также «обсудили уничтожение ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии и приверженность США Женевским переговорам как лучшего способа политического решения конфликта в Сирии».
Другие обсуждавшиеся темы включали в себя противостояние угрозам со стороны КНДР и перспективы улучшения двусторонних отношений между нашими странами,добавила представитель Госдепа.
Антонов на встрече отметил также удручающее состояние отношений между двумя странами и ущербность санкций против Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.
Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии, подчеркнув, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность,говорится в заявлении пресс-секретаря.
Подчеркивается, что «в этой связи приобретает ключевое значение налаживание совместной борьбы с терроризмом и перспектива завершения разгрома» ИГ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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