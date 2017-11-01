Транспортный самолет Ил-276 получит двигатель ПД-14

Двигатель первого облика – это хорошо зарекомендовавший себя ПС-90А-76, имеющий нужные характеристики для снижения технических рисков. А как только ПД-14 подтвердит свои характеристики при серийном изготовлении, он будет использоваться на Ил-276,

Это будет традиционная компоновка для военно-транспортного самолета: однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения) с Т-образным хвостовым оперением, с двумя двигателями под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов. Это рамповый самолет с возможностью не только погрузочно-разгрузочных работ на земле, но и возможностью десантирования из него,