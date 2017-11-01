Транспортный самолет Ил-276 получит двигатель ПД-14
Новый отечественный двигатель ПД-14, создаваемый для гражданского авиалайнера МС-21, будет использоваться и для среднего военно-транспортного самолета Ил-276, передает ТАСС сообщение руководителя программы в ПАО «Ил» Игоря Бевзюка.
По его словам, «завод "Авиастар" в Ульяновске определен головным изготовителем нового самолета». В проекте Ил-276 будут воплощены «лучшие технические решения и наработки, созданные ОКБ имени С. В. Ильюшина».
ПД-14 обеспечит транспортному самолету скорость около 800 км/ч. При максимальной загрузке его дальность составит около 2 тыс. км, а максимальная дальность при так называемом перегоночном варианте – до 7 тыс. км.
Двигатель первого облика – это хорошо зарекомендовавший себя ПС-90А-76, имеющий нужные характеристики для снижения технических рисков. А как только ПД-14 подтвердит свои характеристики при серийном изготовлении, он будет использоваться на Ил-276,сказал агентству Бевзюк.
По его словам, «завод "Авиастар" в Ульяновске определен головным изготовителем нового самолета». В проекте Ил-276 будут воплощены «лучшие технические решения и наработки, созданные ОКБ имени С. В. Ильюшина».
Это будет традиционная компоновка для военно-транспортного самолета: однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения) с Т-образным хвостовым оперением, с двумя двигателями под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов. Это рамповый самолет с возможностью не только погрузочно-разгрузочных работ на земле, но и возможностью десантирования из него,рассказал руководитель программы.
ПД-14 обеспечит транспортному самолету скорость около 800 км/ч. При максимальной загрузке его дальность составит около 2 тыс. км, а максимальная дальность при так называемом перегоночном варианте – до 7 тыс. км.
Использованы фотографии: Алексей Кондратов/sdelanounas.ru
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