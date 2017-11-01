11:08 01 ноября

Транспортный самолет Ил-276 получит двигатель ПД-14

Новый отечественный двигатель ПД-14, создаваемый для гражданского авиалайнера МС-21, будет использоваться и для среднего военно-транспортного самолета Ил-276, передает ТАСС сообщение руководителя программы в ПАО «Ил» Игоря Бевзюка.

Транспортный самолет Ил-276 получит двигатель ПД-14


Двигатель первого облика – это хорошо зарекомендовавший себя ПС-90А-76, имеющий нужные характеристики для снижения технических рисков. А как только ПД-14 подтвердит свои характеристики при серийном изготовлении, он будет использоваться на Ил-276,
сказал агентству Бевзюк.


По его словам, «завод "Авиастар" в Ульяновске определен головным изготовителем нового самолета». В проекте Ил-276 будут воплощены «лучшие технические решения и наработки, созданные ОКБ имени С. В. Ильюшина».

Это будет традиционная компоновка для военно-транспортного самолета: однофюзеляжный высокоплан (схема крепления крыла к фюзеляжу, когда оно проходит через верхнюю половину его сечения) с Т-образным хвостовым оперением, с двумя двигателями под крылом. Он сможет взлетать с неподготовленных и грунтовых аэродромов. Это рамповый самолет с возможностью не только погрузочно-разгрузочных работ на земле, но и возможностью десантирования из него,
рассказал руководитель программы.

ПД-14 обеспечит транспортному самолету скорость около 800 км/ч. При максимальной загрузке его дальность составит около 2 тыс. км, а максимальная дальность при так называемом перегоночном варианте – до 7 тыс. км.

Использованы фотографии: Алексей Кондратов/sdelanounas.ru
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 10:36
    В добрый путь. Очень хорошая информация. Будет у нас надежный "средний" транспортный самолет.
    Дальние гарнизоны снабжать, и вообще...
    Горный стрелок
    1. Scoun Сегодня, 10:41
      Цитата: Горный стрелок
      Будет у нас надежный "средний"

      Скорее всего так и есть, так наример скорость остаётся на прежнем уровне.

      ПД-14 обеспечит транспортному самолету скорость около 800 км/ч

      А это наш новейший двигатель догоняющий движки 320 нео (840 км/ч) и на 100/140 км/ч отстающие от движков 747 боинга (940 км/ч).
      Просто это тоже одно из конкурентных преимуществ.
      Scoun
      1. Stas157 Сегодня, 10:48
        ПД-14, создаваемый для гражданского авиалайнера МС-21, будет использоваться и для среднего военно-транспортного самолета Ил-276, передает ТАСС

        Это меня услышали! Я же недавно об этом писал! О необходимости ставить ПД-14 вместо ПС-90. А за это меня тут хейтели нещадно. Недоброжелатели, одним словом! Что же могут сказать теперь мои критиканы?
        Stas157
      2. dvina71 Сегодня, 11:02
        Цитата: Scoun
        А это наш новейший двигатель догоняющий движки 320 нео (840 км/ч) и на 100/140 км/ч отстающие от движков 747 боинга (940 км/ч).

        Это что-то новенькое... Двигателя сами летают? Воистину..век живи век учись.... И еще вопрос..вы не пытались сравнивать скорость автобуса и фуры?
        dvina71
        1. Scoun Сегодня, 11:05
          Цитата: dvina71
          Цитата: Scoun
          А это наш новейший двигатель догоняющий движки 320 нео (840 км/ч) и на 100/140 км/ч отстающие от движков 747 боинга (940 км/ч).

          Это что-то новенькое... Двигателя сами летают? Воистину..век живи век учись.... И еще вопрос..вы не пытались сравнивать скорость автобуса и фуры?

          Вы читаете или как?
          В статье чёрным по белому...

          ПД-14 обеспечит транспортному самолету скорость около 800 км/ч

          Крейсерские скорости А320 и Боинг 747 в свободном доступе.
          ПС.
          И надеюсь что для ГРАЖДАНСКИХ самолётов, двигатель будет улучшен и не будут затягивать с новым ПД.
          Scoun
  2. iljael Сегодня, 11:05
    Вопрос специалистам, а почему движки крепят под крылом а не над крылом . Ведь шанс попадания пыли и прочих посторонних предметов при взлёте при креплении двигателя над крылом понижается. Может что то связанное с аэродинамикой крыла нарушается ?
    iljael
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