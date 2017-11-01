11:06 01 ноября

В ВВО поступила партия новейших КШМ, оснащенных каналами спутниковой связи и Wi-Fi

В общевойсковую армию Восточного военного округа поступила первая партия из нескольких новейших командно-штабных машин (КШМ). Машины предназначены для эффективного управления подразделениями звена бригада-батальон в условиях активного радиоэлектронного противодействия, передает пресс-служба ВВО

В ВВО поступила партия новейших КШМ, оснащенных каналами спутниковой связи и Wi-Fi


Согласно сообщению, КШМ выполнены на базе бронетранспортера БТР-80 и оснащены самыми передовыми средствами связи, позволяющими осуществлять передачу данных по закрытым каналам, в том числе через спутниковую связь. Машины с помощью видеокамер способны вести круговое наблюдение за полем боя с выводом видеоинформации как на специальный «ноутбук» рабочего места командира, так и с возможностью передачи видеоизображения подключенным абонентам.


Благодаря встроенной системе ГЛОНАСС машина обеспечивает автоматическое определение местоположения на электронных картах местности различного масштаба. Кроме того, оборудование совместимо с комплексами тактического звена, передающими данные по специальной сети, аналогичной Wi-Fi, которые позволяют видеть местоположение и состояние каждого бойца на поле боя
- добавили в Минобороны

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Roma-1977 Сегодня, 10:28
    Бесплатный Wi-Fi в салоне. И админ, чтобы блокировать соцсети.
    Roma-1977
    1. Хагалаз Сегодня, 10:33
      И банить матерщинников.
      Хагалаз
    2. Джедай Сегодня, 10:34
      Цитата: Roma-1977
      админ, чтобы блокировать соцсети.

      И периодически менять пароль от Ви-Фи. lol А по-серьёзному: КШМ с новыми возможностями - нужное дело.
      Джедай
      1. Громобой Сегодня, 10:44
        Цитата: Хагалаз
        И банить матерщинников.

        Наоборот надо только матом передавать информацию!
        Это наше секретное оружие---американец перехвативший такое сообщение не сможет его расшифровать,ведь на спецкурсах русского языка у них там "такое" не преподают.
        Громобой
        1. Джедай Сегодня, 10:46
          Да и время передачи сообщения матом заметно меньше. wink
          Джедай
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