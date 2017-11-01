На ТОФ завершено формирование экипажа новейшего корвета «Громкий»

На ТОФ сформирован экипаж новейшего корвета «Громкий». В его состав вошли только военнослужащие, проходящие службу по контракту. В ближайшее время для моряков будет проведён строевой смотр, после чего экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота, сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)Отмечается, что ранее на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета «Гремящий», который также строится для Тихоокеанского флота.Напоминаем, что корветы "Громкий" и «Гремящий» строятся по проектам 20380 и 20385 соответственно, для Тихоокеанского флота. Эти многоцелевые боевые корабли нового поколения, предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности. Располагают техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море.