11:03 01 ноября

На ТОФ завершено формирование экипажа новейшего корвета «Громкий»

На ТОФ сформирован экипаж новейшего корвета «Громкий». В его состав вошли только военнослужащие, проходящие службу по контракту. В ближайшее время для моряков будет проведён строевой смотр, после чего экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота, сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)

На ТОФ завершено формирование экипажа новейшего корвета «Громкий»


Отмечается, что ранее на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета «Гремящий», который также строится для Тихоокеанского флота.


Напоминаем, что корветы "Громкий" и «Гремящий» строятся по проектам 20380 и 20385 соответственно, для Тихоокеанского флота. Эти многоцелевые боевые корабли нового поколения, предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности. Располагают техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в открытом море.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. san4es Сегодня, 10:41
    ... для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, патрулирования зоны ответственности.

    Проект 20380 soldier
    san4es
  2. Галеон Сегодня, 10:58
    Гвардеец "Гремящий" - традиционно корабль Северного флота. На ТОФ он не пойдет, а пойдет на Север, где уже было 3 корабля с таким названием. Это единственный корабль на флоте, по преемству носящий звание гвардейского со времен ВОВ, и направлять такой пароход на другой флот... - такого хода не поймет никто.
    Сам когда-то был в экипаже новостройки. С завода выходят высокопрофессиональные экипажи, работавшие с промышленностью, прошедшие ходовые и госиспытания. Желаю ребятам счастья и здоровья, чтоб у них с их женщинами, и с детьми все было хорошо. Тогда и служится легко, и море в радость, и корабельное железо не в тягость.
    Галеон
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