Ученые против мифов или как получить «Бронзового рептилоида»

«Сон разума рождает чудовищ»

(Франсиско Гойя, 1797)

Великий Конфуций как-то сказал, что учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. И ясно почему. Набор сведений без размышления над ними ценности не имеет. Но и глупо размышлять, если ты не владеешь информацией по проблеме. А вот как быть, если ты владеешь ограниченным объемом информации и строишь свои рассуждения на основе неполного знания? Тогда, тогда о таких человек вполне можно сказать, что он спит и видит сон. Ведь во сне наш мозг тоже функционирует и даже подчас довольно хорошо, вспомним хотя бы того же Менделеева с его таблицей, да и многих других. Но все-таки куда как чаще мы видим во сне нечто совсем другое, скорее бред, чем реальность, небывалую комбинацию бывалых впечатлений.Вот он какой – «Грустный рептилоид».Во сне человек мыслит не точно, он оказывается захвачен игрой собственного воображения, но точно также он может быть захвачен притягательными образами своего воображения, возникающими от неполного знания. Так, Александр Казанцев по молодости придумал электромагнитную пушку, сделал ее модель и даже пробился с ней на прием к Серго Орджоникидзе. «Вы мне так все обивку стен исковыряете», - сказал он после выстрела гвоздем в стену и тут же распорядился помочь молодому изобретателю. А что должен был сказать? «Идите, молодой человек и учитесь!» Потому, что в то время такое орудие реально создать было нельзя. С ним и сегодня-то одни проблемы, а уже в 30-ые годы оно только для романа «Пылающий остров» и годилось.Работаю сейчас над учебным пособием «ПР-дизайн и ПР-продвижение», и вот эта информация прямо-таки «упала» в тему. Там будет глава – «ПР-продвижение при помощи бронзы и серебра. Но плохо, что картинок не будет. Зато… они могут быть помещены здесь и наглядно показать, что «нетленка» из бронзы и серебра привлекает внимание и соответственно вызывает интерес к объекту награждения. Вот такую скульптуру пензенского скульптора Игоря Зейналова я бы вручал как знак высоких достижений нашим… политикам. Чтобы не зазнавались! Ведь Троцкий тоже много чего достиг…Сегодня отчасти стало еще хуже. Знания добываются очень легко. Но объем их увеличился многократно. Поэтому труд по их освоению тяжек. А как известно, нет ничего более противного человеческой природе, чем тяжкий труд. Расходовать годы на чтение множества книг? Зачем? Когда можно прочитать всего одну книгу! Исследовать все 104 египетские пирамиды? Не хватит ни времени, ни денег. Поэтому посмотрим всего одну, зато большую.За достижения в области химии можно вручать вот такого Менделеева!Рассматривать плиту в гробнице в пирамиде в храме в Паленке? Так ведь это надо лететь в Мексику 13 часов. Хлопотно, да и дорого, а главное – ради чего, когда в Интернете все есть. Причем есть два вида изображений. Одно банальное, другое интересное. Остается выбрать. И если ты выбираешь «интересное», то экономишь и силы, и время, но зато тебе придется признать и затем утверждать, что это изображение космонавта в ракете, а все остальное, не что иное, как попытка нехороших ученых скрыть истину. А дальше окажется, что есть люди в твоем окружении, которые ни о чем таком и слыхом не слыхали, так что и твои неполные знания, для них все равно, что академия наук. Понятно, что испытывать чувство собственной значимости приятно, как и внимание к собственной персоне. Есть такая штука, как эксгибиционизм, но есть и эксгибиционизм интеллектуальный, и что тут поделать в век Интернета – ничего!А этого Черчилля тоже политикам, но только начинающим!Когда китайцы хотят пожелать тебе самого плохого, они говорят: что бы тебе жить во времена перемен! Потому, что ломаются традиции, гибнет культура, а новая возникает, но пробивается наружу очень медленно. Давайте вот немного посчитаем: век, как говорят социологи – это жизнь трех поколений. Причем эти три поколения должны были жить в условиях стабильности. То есть, если крепостное право в России отменили в 1861 году, это означало, что лишь к 1961 году могло было произойти полное замещение крепостнического патерналистского сознания и характерной для него культуры. А что вышло? Революцию 1917 года делали дети вчерашних рабов и… какое сознание и культура у них были и что они принесли в города во время индустриализации?Наконец, к 1991 году хоть какое-то подобие новой культуры сформировалось и – бах – опять крушение всего и вся и все опять заново!А это Робеспьер-колокольчик. «По ком звонит колокол? Он звонит по тебе!»Так что неудивителен и разлад в клозетах и шатания в умах. Сегодня в России психологический климат такой же, как и в России начала века и… такое же недоверие к официальной науке, такие же «поиски» глубинных корней, «истины в последней инстанции». И такой же расцвет лженауки. Очень популярными становятся истории о всевозможных тайных обществах, правящих миром, поскольку обывателю среднего ума просто непостижимо, каким образом мог сломаться его мир, еще вчера такой прочный и надежный. Так что «копание Черного моря» на этом общем фоне подобных измышлений всего лишь не более, чем незначительная частность. Противостоять этому трудно, ведь глупцов всегда больше, чем людей по-настоящему грамотных и рассудительных.Вот и сегодня в рамках форума «Ученые Против Мифов – 5», который был организован порталом «Антропогенез.ру» и фондом «Эволюция», прошла торжественная церемония награждения творцов самых популярных лженаучных теорий званием академика ВРунической Академии Лженаук и оригинальном призом, выполненным в виде скульптуры грустного, но очень симпатичного рептилоида.ВРуническая Академия Лженаук или ВРАЛ представляет собой проект научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» и фонда «Эволюция». Эта «престижная» организация, членами которой по выбору становятся люди, «сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку». Ну, а выборами кандидатов в академики занимаются читатели научно-популярных электронных ресурсов путем интернет-голосования. При этом выдвинуть кандидатуру того или иного ВРАЛа может любой желающий. Причем ни личность самого ученого, ни тематика его исследований не имеют никакого значения: это могут быть и бизнесмены, и писатели, и парапсихологи, и ВИЧ-диссиденты, люди с учеными степенями и просто те, кто распространяют лженаучные идеи. Все обладают одинаковыми шансами на «успех».Это, конечно, приз физикам!Процедура по присуждению звания академика лженауки состоит из нескольких этапов. В полуфинале кандидатов выдвигают в специально для этого созданных группах в популярных соцсетях, например, Вконтаке и Facebook. Затем жюри, в которое входят организаторы портала и приглашенные специалисты, выбирает наиболее популярные кандидатуры в количестве 10 человек, и голосует за финалиста. Выборы академика происходят на торжественной церемонии в рамках форума «Ученые против мифов». Финалистам, получившим второе и третье места, присуждают звания «член-корреспондент ВРАЛ», а главному победителю вручают диплом Почетного Академика ВРунической Академии Лженаук и главный приз форума – статуэтку «Грустный Рептилоид». Дизайн ее разработал талантливый скульптор Никита Маклецов, а изображает она задумчивого инопланетного рептилоида, сидящего на вершине египетской пирамиды, на основании которой сделана надпись – «Ученые обманывают».Такого вот Дракулу не знаешь кому и предложить. Но красив, собака!Почему так и откуда такой дизайн и объяснять особо не требуется. Ведь сегодня всем известно, что без помощи зеленокожих чешуйчатых пришельцев из Космоса пирамиды египтяне построить бы просто не смогли.Первое вручение премии «Почетный Академик ВРАЛ» состоялось в 2016 году. Тогда членами-корреспондентами ВРАЛ объявили писателя-сатирика Михаила Задорнова (в номинации за любовь к этимологии русского слова), ну и конечно же Анатолия Фоменко, автора псевдоисторического фундаментального труда «Новая хронология». Ну, а победителем, удостоенным звания академика, тогда стала Ирина Ермакова – главный активист российского анти-ГМО движения, утверждающая, что генно-модифицированные продукты на самом деле были созданы некой инопланетной цивилизацией на погибель людям. В десятке полуфиналистов оказались также Эрнст Мулдашев, Игорь Прокопенко, Валерий Чудинов и ряд других, не менее выдающихся сторонников разных псевдонаучных теорий.«Сладкая парочка». Опять-таки кому такое вручать? Разве что на корпоративном съезде производителей презервативов?И вот совсем недавно, а именно 21 октября 2017 года прошел очередной форум «Ученые Против Мифов — 5», где уже во второй раз присуждались звания «Врунической Академии Наук». В жюри вошли Станислав Дробышевский - российский антрополог и популяризатор науки, теле- и радиоведущий Иван Затевахин, астрофизик Борис Штерн и ряд других. Члены жюри выступили с лекциями, разоблачающими ложные и псевдонаучные теории, множащиеся сегодня как грибы после дождя. Рассказывалось и о секретах кавказских дольменов, мифах, накрученных вокруг культуры древнего Вавилона, а эксперт ООН по оценке изменений окружающей среды Николай Дронин сделал доклад о «всемирном заговоре климатологов». По результатам голосования звание «Почетного Академика ВРАЛ» с вручением «Рептилоида» получил Григорий Алфеев (митрополит Иларион), за его «неоценимый вклад во внедрение теологии в российскую систему образования» и даже более того – в 2016 году возглавивший еще Объединенный диссертационный совет по теологии. Кандидат прошлого года, Игорь Прокопенко – заместитель генерального директора телеканала «РЕН ТВ», автор и продюсер ряда нашумевших проектов, также вышел в финал. Финалистом №3 стала Ольга Ковех – главный идеолог ВИЧ-диссидентских групп, отказывающая признавать ВИЧ, вирусный гепатит, вирус Эболы, а также пользу проведения вакцинации.Готовый приз для всех любителей музыкального фольклора!Так что хоть таким образом, но научное сообщество и все разумные россияне отмечают героев «торговли дурманом для народа». Впрочем, виновата тут прежде всего наша общая ментальность, недаром Пушкин в своей трагедии «Борис Годунов», так и написал – «А баснями питается она!» «Она» – это чернь, а ее, несмотря на все революции и перемены у нас, к сожалению, все еще хватает. Изменится культурный уровень и степень состоятельности наших сограждан, и спрос на всех этих ниспровергателей науки рассеется как утренний туман под солнцем!П.С. Но все-таки помните, что все это написано не «просто так». «А под дулом нагана». На самом деле ученые действительно все скрывают и вот именно так расправляются со всеми, кто выводит их на чистую воду. О-о-о, а-а-а, у-у-у!