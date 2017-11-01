В РФ создан ударный беспилотный вертолет «Скаймак-3001»
Минобороны в ближайшее время начнет испытания беспилотного ударного вертолета «Скаймак-3001», созданного НПО «Авиационные системы» совместно с Летно-исследовательским институтом им. М.М. Громова, сообщают Известия.
В военном ведомстве рассказали газете, что «вертолет уже включен в перечень перспективных авиационных беспилотных комплексов». Решение о принятии его на вооружение будет принято по результатам испытаний.
По словам конструктора машины Вячеслава Красножена, в настоящее время идет технологическая сборка четырех экземпляров вертолета.
«Машина весит 800 кг и может перевезти на 500 км груз в 175 кг. В движение вертолет приводит отечественный поршневой двигатель КБ «Истра». В отличие от большинства вертолетных моторов он работает не на авиационном керосине или специальном импортном топливе 100LL, а на обычном 92-м бензине. При этом вертолет имеет скорость в 200 км/ч, может находиться в воздухе до 4-х часов, и способен подниматься на высоту до 6 тыс. м», – говорится в материале.
Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов отметил, что «обилие появляющихся на рынке систем БЛА вертолетного типа такой размерности не должно вводить в заблуждение ложным ощущением насыщения рынка в соответствующем классе беспилотных систем». По его словам, «значительная часть подобных аппаратов не относится даже к летающим прототипам и выставляется ради маркетингового эффекта с целью привлечения инвестиций в разработки».
Наиболее интересный проект в этой области сегодня представляет Китай. На тяньцзиньском вертолетном салоне был представлен новый боевой беспилотник вертолетного типа AV500W, завершение работ над которым запланировано на конец года. Вертолет имеет взлетную массу 450 кг, массу полезной нагрузки – 145 кг, радиус действия – 220 км, скорость – 145 км. Может нести управляемые ракеты FT-8D, созданные на базе ПТУР HJ-8, а также корректируемые мини-бомбы и бомбы свободного падения.
В военном ведомстве рассказали газете, что «вертолет уже включен в перечень перспективных авиационных беспилотных комплексов». Решение о принятии его на вооружение будет принято по результатам испытаний.
По словам конструктора машины Вячеслава Красножена, в настоящее время идет технологическая сборка четырех экземпляров вертолета.
Через полгода начнутся совместные с Минобороны летные испытания. Мы позиционируем машину как вертолет первичной летной подготовки курсантов вертолетных училищ. Но в интересах военного ведомства он может использоваться и в иных целях, в том числе и в беспилотном варианте,сказал Красножен.
«Машина весит 800 кг и может перевезти на 500 км груз в 175 кг. В движение вертолет приводит отечественный поршневой двигатель КБ «Истра». В отличие от большинства вертолетных моторов он работает не на авиационном керосине или специальном импортном топливе 100LL, а на обычном 92-м бензине. При этом вертолет имеет скорость в 200 км/ч, может находиться в воздухе до 4-х часов, и способен подниматься на высоту до 6 тыс. м», – говорится в материале.
Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов отметил, что «обилие появляющихся на рынке систем БЛА вертолетного типа такой размерности не должно вводить в заблуждение ложным ощущением насыщения рынка в соответствующем классе беспилотных систем». По его словам, «значительная часть подобных аппаратов не относится даже к летающим прототипам и выставляется ради маркетингового эффекта с целью привлечения инвестиций в разработки».
Самый известный серийно выпускаемый БЛА вертолетного типа, используемый в настоящее время, – это американский аппарат FireScout. Опираясь на имеющийся опыт его эксплуатации в интересах американских военных, а также на ожидания дальнейшего развития данной тематики, другие страны также ведут работы по созданию БЛА вертолетного типа,рассказал эксперт.
Наиболее интересный проект в этой области сегодня представляет Китай. На тяньцзиньском вертолетном салоне был представлен новый боевой беспилотник вертолетного типа AV500W, завершение работ над которым запланировано на конец года. Вертолет имеет взлетную массу 450 кг, массу полезной нагрузки – 145 кг, радиус действия – 220 км, скорость – 145 км. Может нести управляемые ракеты FT-8D, созданные на базе ПТУР HJ-8, а также корректируемые мини-бомбы и бомбы свободного падения.
Использованы фотографии: Известия/Михаил Терещенко
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