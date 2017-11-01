В РФ создан ударный беспилотный вертолет «Скаймак-3001»

Через полгода начнутся совместные с Минобороны летные испытания. Мы позиционируем машину как вертолет первичной летной подготовки курсантов вертолетных училищ. Но в интересах военного ведомства он может использоваться и в иных целях, в том числе и в беспилотном варианте,

Самый известный серийно выпускаемый БЛА вертолетного типа, используемый в настоящее время, – это американский аппарат FireScout. Опираясь на имеющийся опыт его эксплуатации в интересах американских военных, а также на ожидания дальнейшего развития данной тематики, другие страны также ведут работы по созданию БЛА вертолетного типа,