14:20 01 ноября

В РФ создан ударный беспилотный вертолет «Скаймак-3001»

Минобороны в ближайшее время начнет испытания беспилотного ударного вертолета «Скаймак-3001», созданного НПО «Авиационные системы» совместно с Летно-исследовательским институтом им. М.М. Громова, сообщают Известия.



В военном ведомстве рассказали газете, что «вертолет уже включен в перечень перспективных авиационных беспилотных комплексов». Решение о принятии его на вооружение будет принято по результатам испытаний.


По словам конструктора машины Вячеслава Красножена, в настоящее время идет технологическая сборка четырех экземпляров вертолета.

Через полгода начнутся совместные с Минобороны летные испытания. Мы позиционируем машину как вертолет первичной летной подготовки курсантов вертолетных училищ. Но в интересах военного ведомства он может использоваться и в иных целях, в том числе и в беспилотном варианте,
сказал Красножен.

«Машина весит 800 кг и может перевезти на 500 км груз в 175 кг. В движение вертолет приводит отечественный поршневой двигатель КБ «Истра». В отличие от большинства вертолетных моторов он работает не на авиационном керосине или специальном импортном топливе 100LL, а на обычном 92-м бензине. При этом вертолет имеет скорость в 200 км/ч, может находиться в воздухе до 4-х часов, и способен подниматься на высоту до 6 тыс. м», – говорится в материале.

Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов отметил, что «обилие появляющихся на рынке систем БЛА вертолетного типа такой размерности не должно вводить в заблуждение ложным ощущением насыщения рынка в соответствующем классе беспилотных систем». По его словам, «значительная часть подобных аппаратов не относится даже к летающим прототипам и выставляется ради маркетингового эффекта с целью привлечения инвестиций в разработки».

Самый известный серийно выпускаемый БЛА вертолетного типа, используемый в настоящее время, – это американский аппарат FireScout. Опираясь на имеющийся опыт его эксплуатации в интересах американских военных, а также на ожидания дальнейшего развития данной тематики, другие страны также ведут работы по созданию БЛА вертолетного типа,
рассказал эксперт.

Наиболее интересный проект в этой области сегодня представляет Китай. На тяньцзиньском вертолетном салоне был представлен новый боевой беспилотник вертолетного типа AV500W, завершение работ над которым запланировано на конец года. Вертолет имеет взлетную массу 450 кг, массу полезной нагрузки – 145 кг, радиус действия – 220 км, скорость – 145 км. Может нести управляемые ракеты FT-8D, созданные на базе ПТУР HJ-8, а также корректируемые мини-бомбы и бомбы свободного падения.

Использованы фотографии: Известия/Михаил Терещенко
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 11:19
    «обилие появляющихся на рынке систем БЛА вертолетного типа такой размерности не должно вводить в заблуждение ложным ощущением насыщения рынка в соответствующем классе беспилотных систем».

    san4es
    1. bulvas Сегодня, 11:22
      В движение вертолет приводит отечественный поршневой двигатель КБ «Истра». В отличие от большинства вертолетных моторов он работает не на авиационном керосине или специальном импортном топливе 100LL, а на обычном 92-м бензине.

      особенно понравилось
      bulvas
      1. NIKNN Сегодня, 11:30
        Цитата: bulvas
        особенно понравилось

        Я вот смотрю, кабина застекленная..., это может быть только для пилотируемого полета, в остальном бессмысленно, или это фото с потолка?... what
        NIKNN
        1. bulvas Сегодня, 11:31
          Цитата: NIKNN

          Я вот смотрю, кабина застекленная..., это может быть только для пилотируемого полета, в остальном бессмысленно, или это фото с потолка?... what



          Цитата: Автор
          Мы позиционируем машину как вертолет первичной летной подготовки курсантов вертолетных училищ. Но в интересах военного ведомства он может использоваться и в иных целях, в том числе и в беспилотном варианте,
          bulvas
          1. NIKNN Сегодня, 11:33
            Спасибо, в спешке не внимательно статью прочел. hi
            NIKNN
        2. Logall Сегодня, 11:33
          Цитата: NIKNN
          Я вот смотрю, кабина застекленная..., это может быть только для пилотируемого полета, в

          Это, дабы экскурсии проводить! Для экстремалов... belay
          Logall
          1. AUL Сегодня, 11:42
            А почему "скаймак"? Русских слов уже не хватает?
            AUL
            1. tomket Сегодня, 11:45
              Цитата: AUL
              А почему "скаймак"? Русских слов уже не хватает?

              Что б Медведеву понравилось.
              tomket
              1. Logall Сегодня, 12:11
                Ну тогда ''iPad Mac''-точно понравится!
                Logall
  2. Китобой Сегодня, 11:23
    Корнет -Д (до 10км.) 23 кг в ТБК... как раз 8 тубусов поднимет...и перевозиться сможет любым бортовым КАМАЗом - Уралом... нормальная тема, одобряю yes
    Китобой
  3. Egorovich Сегодня, 11:38
    Главное довести до ума и взять на вооружение.
    Egorovich
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:18
      В РФ создан ударный беспилотный вертолет «Скаймак-3001»
      громко опять заявили,а дальше-тишина...чего уже только не разработали...а где ОНО? видимо опять к 2030-2050 году госы закончат....
      Дедкастарый
  4. askort154 Сегодня, 11:39
    Высота полёта до 6 000 м.? На бензиновом двигателе ? Чушь ! Только с турбонаддувом, но таких у нас нет. К большому сожалению, наша отсталость в двигателях не даёт быстро развиваться отраслям: автомобильной, судостроительной, авиационной . Хорошо что в ракетостроении удержались.
    askort154
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:20
      "...наша отсталость в двигателях не даёт быстро развиваться отраслям..."
      Наша родная власть не дает развиваться отраслям, кроме добывающих. Чем и обуславливается наша отсталость, и отсутствие двигателей. У них головушка об одном болит: куда б еще проложить трубу? А лучше две...
      СомневаюсьЯ
Картина дня