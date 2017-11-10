Семейный замок: Чески-Штернберк

Наверное, многие еще помнят рисунок из учебника по истории Средних веков для 6-ого класса советской средней школы, где рыцарский замок был изображен стоящим на высокой скале с отвесными склонами. Конечно, не все замки стояли на таких скалах, но это и не было чем-то исключительным. Напротив, в той же Чехии на вершинах скал стоят очень многие замки. Кроме того же замка Чески-Крумлов, там есть еще и замок Чески-Штернберк – тоже очень мощная крепость, расположенная в самом центре Чехии, у реки Сазавы на вершине скалы. Замок опять же вытянут вдоль хребта этой скалы, так что сама природа позаботилась о том, чтобы сделать его практически неприступным, ну, а о чем позабыла природа, то своим умом и терпением исправили люди.Замок Чески-Штернберк.Есть и еще одно обстоятельство, выделяющее этот замок среди прочих. В нем живут. И не кто-нибудь, а современные и благоденствующие потомки древнего рода Штернбергов. И в этом и заключается его уникальность. Не так уж и много на свете осталось старинных замков, в стенах которого живет один и тот же род, начиная с его основателя – Здеслава Дивишовца. Причем для семьи Штернберков это одновременно и дом, и источник их существования. По замку устраиваются платные экскурсии, а помещения сдаются для проведения свадебных торжеств и научных конференций!Замок Чески-Штернберк. По речке можно поплавать на каноэ…Интересно, что построили Чески-Штернберк в 1241 году, то есть в год разгрома польско-германского воинства в битве с монголами при Легнице. Тогда его возвели на этом самом месте по приказу Здеслава Дивишовца, а название его было «Жемчужина Посазавы». После этого представители рода Дивишовцев, следуя примеру многих чешских аристократов, решили изменить свою фамилию на немецкий манер. Их гербом являлся голубой щит с изображением холма, увенчанного золотой звездой, что и дало им основание называться Штернберками, ведь звезда по-немецки означает «штерн», а холм – «берг». Девиз у герба был соответствующий: «Никогда не погаснем!». Так что неудивительно, что это один из самых древних родов Чехии, как и сам их замок, насчитывающий семь с половиной веков! Изначально замок был выстроен в готическом стиле, неподалеку от городка Бенесов. Причем, когда наступает половодье или идут сильные дожди, вода в реке поднимается так высоко, что подходит к самому основанию замка, что лишь добавляет ему неприступности.Южный бастионОднако не бывает совсем уж неприступных замков и крепостей, что, кстати, и доказала на примере этого же замка эпоха Гуситских войн. Тогда владевший им пан Зденек Конопиштьский из Штернберка был противником короля Йиржи из Подебрад и открыто выступал против него. За это его замок подвергся осаде королевских войск и был разграблен в 1467 году. После этого в 1480 году, чтобы в будущем такая беда не повторялась, его новые хозяева построили у входа в него новую высокую башню. Это укрепило замок с военной стороны, но не могло помешать его ветшанию. Его приходилось чинить, а так как архитектурная мода менялась, как и любая другая, то с 1693 в замке появились черты барокко, а в 1886 году архитектор из Вены К. Кайсер добавил ему элементов романтизма.Замок Штернберк работы Карла Вольфа 1817 г.Эмблема семьи.Прежде всего вокруг замка в 1907 году всего лишь за пару лет разбили красивый парк. И хотя во время Второй мировой войны он все-таки немного пострадал, его сумели быстро отреставрировать и открыли для посещений уже в 1947 году. Все годы пока Чехия была ЧССР, замок принадлежал государству. Но в 1992 году его возвратили представителям рода Штернберков. Это довольно редкий случай, когда чешское правительство вернуло собственность ее бывшему законному хозяину. Дело в том, что, когда после «бархатной революции» 1990-ых в Чехии приняли закон о денационализации, в него вставили пункт о том, что она возможна, да, но… только при условии, если бывшие владельцы данной собственности не сотрудничали с немецко-фашистскими оккупантами. Важное уточнение, не так ли? Потому что таких было много. Особенно среди людей состоятельных. Но вот князь Штернберг предложения о сотрудничестве с немцами не принял. Более того, во многих источниках сообщается, что он «спустил с лестницы офицера гестапо, явившегося к нему в замок», а сам вооружил своих слуг и вместе с ними ушел в горы, где партизанствовал все годы войны. Самое интересное, что когда Чехию освободили советские войска, князя посадили в тюрьму – ну князь же, социально чуждый элемент, «мир хижинам – война дворцам!», но местные жители попросили его освободить и добились освобождения своего собственного эксплуататора.Бастионы и строения замка впечатляют!Вид из замка на реку.Что касается укреплений замка, то в его южной части сохранился бастион Гладоморна, относящийся к эпохе поздней готики. Его в XIV веке начал строить Петр Голицки Штернберк, да вот не успел закончить, поэтому достроить его довелось Яну Штернберку, его сыну. После того, как в 1467 году замок был все же взят, южную часть его решили укрепить с помощью дополнительных сооружений. Поставили башню, внутри которой идет винтовая лестница. В стене же проделано множество отверстий, через которые можно вести огонь. Так что подступиться к ней было непросто. Вокруг бастиона насыпали подковообразный вал, но от времени он сохранился не очень хорошо. Но это все можно увидеть снаружи. А вот что скрывают стены замка внутри? О-о, там тоже очень и очень интересно!Интерьер «Рыцарского зала»Камины и портреты «Рыцарского зала»Для посещения открыто целых пятнадцать совершенно шикарных залов и комнат. Прежде всего туристы попадают в большой «Рыцарский зал» (самый просторный в замке), где на стенах висят огромные портреты представителей рода, одетых в доспехи эпохи Тридцатилетней войны, над каждый из которых находится его герб. Зал украшают камины и огромные, весом в 300 кг, люстры богемского стекла. Потом маршрут идет в капеллу Святого Себастьяна и в Желтый салон, украшенный фресками эпохи барокко и даже можно присесть на мебель времен Людовика XIV. Далее – Дамский салон и большая библиотека, в которой хранится несколько тысяч порой совершенно уникальных книг, а стены украшают работы чешского живописца Петра Яна Брадля. Далее следует осмотр Обеденного зала, где находится коллекция семейных портретов рода Штернберков, а также принадлежащая семье серебряная посуда (помните, как чуть ли не в каждом романе Диккенса слуги начищают фамильное серебро?!).Кабинет с фамильным древом от современности в прошлое.Охотничий салон.Охотничьи трофеи.Далее идет оформленный в восточном стиле вестибюль и комната для завтраков, в которой экспонируется коллекция серебряных статуэток. Семейное генеалогическое древо рода Штернберков находится в кабинете Иржи Штернберка. По нему на 63 портретных изображениях можно проследить шесть поколений рода Штернберков. Социологи считают, что век – это жизнь трех поколений. Значит здесь присутствуют портреты людей двухсотлетней давности, но так как продолжительность жизни раньше была ниже, чем сегодня (даже у знати!), то это время в 2,5 века, не меньше! Следующие четыре зала декорированы в различных стилях – от рококо до барокко. Следующий зал не оставит равнодушным мужчин, ведь здесь размещены трофеи, добытые во время охоты Штернберков. Экскурсия по замку заканчивается на парадной лестнице, где висит батальное полотно кисти Филиппа Штернберка, то есть люди в семействе были разнообразных дарований.Часовня.Коллекций, доступных для осмотра, конечно беглого, ведь это же экскурсия, в замке предостаточно, но особую ценность представляет коллекция из 545 (!) гравюр на меди, посвященных событиям Тридцатилетней войны предстают на них по замыслу Иржи Штернберка. Есть уникальная готическая каменная статуэтка – реликвия рода, датируемая XIV веком в капелле. А вообще-то замок просто переполнен всевозможным старинным оружием, барочной мебелью, цветными витражами, старинными часами и картинами итальянских и голландских мастеров XVII – XVIII вв. Очень эффектны натуральные кожаные обои, очень похожие на обои в замке Глубока. Есть ценная коллекция курительных трубок, хотя Филипп Штернберк, их коллекционировавший, сам не курил!«Восточный кабинет»Дамский салон.Внутренний «холодный коридор»Понятно, что у каждого уважающего себя замка должно быть или свое приведение, или своя легенда. Насчет приведений в замке что-то не сошлось, видимо, никто из его владельцев своих жен не душил и в стены не замуровывал, но зато у замка Штернберков есть волнующая душу легенда. По ней, один из графов, удачно продав один из своих замков, получил за него целое состояние – сто тысяч талеров золотом. И вот часть золота он взял с собой в путешествие, а часть решил оставить в замке, под охраной верного слуги Гинеку, назначенного управляющим. Верность, конечно, качество хорошее, но уж так бедный Гинек переживал за сохранность княжеского золота (кстати, а кто бы не переживал?), что потерял покой и сон, и лучше ничего не смог придумать, как перепрятать золото в горах. И перепрятал «одной холодной темной ноченькой!» А потом вскоре после этого взял, да и упал с лошади и сильно убился. Так сильно, что и говорить не мог. Такое вот ему Бог уготовил ДТП на дороге. Принесли его в замок, начали читать отходную, а он все пытался жестами показать писарю (грамотных-то больше не было), где он спрятал клад, да только писарь так его и понял.БиблиотекаБиблиотека (продолжение)Так называемый «Злотый салон» впечатляет своими потолками!Мебель салона.А это калорифер. То есть сама топка была «где-то там», а в это устройство подавался лишь горячий воздух.Вернулся князь – а денег-то и нет! Уж он горевал, горевал, слуг и опрашивал, и грозил им, до все без толку. А писарь оказался честный. Пришел к князю и повинился, что это из-за его дурости он не понял, чего хотел от него умирающий Гинек. Но князь писаря наказывать не стал, а начал искать сокровища, благо людей у него было довольно. Перекопали даже окрестные поля, так что на них и сеять стало нельзя – кругом одни ямы, но клада так и не нашли. И вполне возможно, что средневековое золото Штернберков где-то в окрестностях Чешского Штернберка лежит до сих пор, рано или поздно кто-нибудь его да найдет!Большая столоваяВсевозможного оружия в замке очень много.Ну, а если вы поедете в Штернберк – кстати, добираться туда очень непросто, хотя от Праги он расположен всего в каких-то 50 км. Прямых автобусов мало и едут они «со всеми остановками» так что времени на это уходит больше двух часов и это когда «там» каждая минута у тебя на счету. На электричке ехать надо с пересадкой – то есть все это еще та головная боль. Поэтому лучше всего, кто имеет международные автоправа, арендовать автомобиль и ехать по навигатору, тогда это всего 40 минут. Хотя это и дороже всего. Опять же в замке нужно чтобы набралась группа не меньше 10 человек. Меньше – но ждать не хочется, все присутствующие складываются за недостающих. Впрочем, даже если экскурсия проводится на разных языках (есть и на русском, записанная на магнитофон), цена ее совсем невелика и колеблется от 4 до 7 евро. Вот только очень уж она короткая – всего один час! Но… то, что в этом замке можно увидеть, искупает все эти неустройства и расходы.