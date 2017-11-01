14:12 01 ноября

СМИ: осенний призыв в ВСУ сорван

Осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве на грани срыва. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на военкомат Киева.

СМИ: осенний призыв в ВСУ сорван


По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников. С целью недопущения срыва выполнения приказа президента "О призыве на срочную службу в 2017 году" под руководством заместителей мэра Киева было принято решение отыскать, задержать и доставить в военкоматы лиц, которые уклоняются от службы
— сказали в военном комиссариате.


Так в органе, отвечающем за мобилизационную подготовку и призыв, прокомментировали случай с задержанием 28 октября в ночном клубе Киева молодых людей, которых потом доставили в военкомат.

В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды ВСУ запланированное количество граждан. В том же месяце волонтер Мирослав Гай заявил, что украинская армия испытывает катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.

Использованы фотографии: Вести.ua
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Комментарии 41

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  1. Комментарий был удален.
    1. AVA77 Сегодня, 11:48
      Это вы про что и к чему what
      AVA77
      1. Serg Koma Сегодня, 11:59
        Цитата: AVA77
        Это вы про что и к чему

        Это наверное реклама)))
        Serg Koma
        1. Сергей-svs Сегодня, 12:28
          Цитата: Serg Koma
          Это наверное реклама)))

          Наверное! yes На Донбасс ехать - это не по Киеву с факелом скакать! Страшно хЭроям, тут даже пение "Ще не вмерла" и то не помогает! laughing laughing laughing
          Сергей-svs
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:59
        Украинские призывники решили подстричься в монахи.....
        Соломон Кейн
      3. Проксима Сегодня, 12:03
        На Украине недобор, а в России перебор! У меня знакомая жаловалась, что её сына не взяли в армию. winked
        А они уже академку взяли в ВУЗЕ, "причёску" сделали соответствующую, а в военкомате сказали - ВАКАНСИЙ ПОКА НЕТ - только на следующий призыв.
        Это говорит только об одном - престиж Российской армии потихоньку подымается.
        Проксима
      4. Зяблицев Сегодня, 12:09
        Вчера в Питере, в очередной раз наткнулся около стройки на автобус с зоробитчанами - судя по возрасту-100% призывники...Мне этих парней и мужиков даже жалко иной раз...Но думаю, подойди спроси - всяко скажут, что в их бедах виноваты кляты моска..и! 50 оттенков жевто-блокидной логики! laughing
        Зяблицев
  2. Тралл Сегодня, 11:42
    Пора отряд "Альпийские тетерева" выводить на улицы для отлова призывников сетями.
    Тралл
    1. Джедай Сегодня, 11:43
      По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников.

      Что вполне ожидаемо и лишний раз подтверждает : не все хотят погибать с кастрюлей на голове за призрачные идеи майдана и обещанные труселя с кружавчиками.
      Джедай
      1. NIKNN Сегодня, 11:50
        отыскать, задержать и доставить в военкоматы лиц, которые уклоняются от службы
        Увы все МВД и нацгвардия спасают сына Авакова, не до вылова призывников... laughing
        NIKNN
    2. Шура пермский Сегодня, 11:52
      Ребята жить хотят, это нормально
      Шура пермский
      1. Serg Koma Сегодня, 12:03
        Цитата: Шура пермский
        Ребята жить хотят,

        Они только заборы красить в жовто-блакитный хотят, на этом их "патриотизм" заканчивается)))
        Serg Koma
    3. Соломон Кейн Сегодня, 12:02
      Пора отряд "Альпийские тетерева" выводить
      ....охота на Карпатских дятлов и киевских удодов..... wassat
      Соломон Кейн
  3. 210окв Сегодня, 11:44
    Короче говоря ищите их на стройках в России и в Европе на уборке урожая..Хотя они там перекочевали с полей и садов на мытьё горшков..
    210окв
    1. LSA57 Сегодня, 12:13
      Цитата: 210окв
      Короче говоря ищите их на стройках в России и в Европе на уборке урожая.

      перефразируя известную песню времён СССР. "Их адрес не дом и не улица, их адрес Россия и ЕС"
      LSA57
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    в призывные участки явились только 3,95 процента призывников

    Остальные 96% растворились в хуторской глубинке и на бескрайних просторах России. Д.ураков воевать не понятно за что становится все меньше. С такими темпами скоро в АТО останутся только нацики и др. неадекваты. Зато число "ветеранов" растет с каждым днем.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 11:59
      Цитата: rotmistr60
      Зато число "ветеранов" растет с каждым днем.

      Эти ветераны превращаются в "вытиранов". Как со стороны власти, так и со стороны простых граждан.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:03
        Согласен с вами. Но активно используются различными политическими силами.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 12:26
          Именно "используются" в своих целях как пушечное мясо, способное внести своего "благодетеля" в чертоги власти.
          Джедай
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:56
    Дураков нет, идти на войну.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. LSA57 Сегодня, 12:15
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Дураков нет, идти на войну.

      воюют за Родину. а их заставляют воевать за амбиции саш и бизнес олигархов
      LSA57
    2. revnagan Сегодня, 13:58
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Дураков нет, идти на войну.

      На такую войну-да.Люди стали мыслить гораздо критичнее,и не доверяют власти на Украине поголовно.Ситуация такова,что если завтра власти объявят,что 2Х2=4, то люди уже и этому не поверят.Просто потому,что это сказала власть.Люди не верят в "ахрессора" и прочую лабуду.Да,многие не в восторге,что Россия отторгла от Украины Крым.Но-это ж не Польша.Родственники как жили в Крыму,России и Украине,так и живут.На Донбассе-там грязные игры олигархов,гражданская война.Не могу сказать,что та же ситуация получилась бы ,имей украинцы вместо РФ дело с Польшей...
      revnagan
  6. штольц Сегодня, 12:12
    Цитата: Джедай
    По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников.

    Можно подумать, что в России и Беларуси проблем с призывом нет, не надо злорадствовать - это ведь почти национальный вид спорта - "откосить от армии". Знаю семьи, где годами собирают деньги на взятку кому-нибудь из военкомата, чтобы сына не призвали.
    штольц
    1. Джедай Сегодня, 12:29
      Я не злорадствую - проблемы с призывом есть и в Беларуси, и в России. Но нет такого массового уклонизма, как в Украине.
      Джедай
      1. revnagan Сегодня, 13:59
        Люди поумнели.Пусть за эту власть "ЦАХАЛ" воюет,если так надо.
        revnagan
    2. 1vlad19 Сегодня, 12:38
      Цитата: штольц
      Можно подумать, что в России

      Нет, перебор призывников идет. Любая маломальская болезнь и ты "списан", лечись и на следующий призыв приходи.
      1vlad19
    3. Roma-1977 Сегодня, 13:25
      Когда не желающий служить срочку поступает на военную кафедру или ездит по комиссиям - это одно. А когда 96% рекрутов просто не являются в военкомат - это уже совсем другое. И я бы не явился, хотя сам не косил в своё время. Дурных нэма.
      Roma-1977
    4. ydjin Сегодня, 13:31
      Цитата: штольц
      Цитата: Джедай
      По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников.

      Можно подумать, что в России и Беларуси проблем с призывом нет, не надо злорадствовать - это ведь почти национальный вид спорта - "откосить от армии". Знаю семьи, где годами собирают деньги на взятку кому-нибудь из военкомата, чтобы сына не призвали.

      Это в каком году было? Сейчас проблема ВС России не пропустить на службу искателей лёгких денег и льгот с интеллектом амёб. Если бы были перспективы такие же в 1992 году, я бы с радостью пошёл на контрактную службу! 2 года проведёные с погонами СА не смотря на все тяготы и лишения вспоминаю с теплотой! За счёт МО СССР я с Сахалина побывал в бесплатном круизе Белоруссия-Германия-Калининград! Если бы ещё и платили не 7 рублей в месяц, далее 25 марок и потом 95 рублей в месяц, плюс возможность получить высшее образование к имеющемуся средне-техническому (техникум), да это просто сказка!
      ydjin
      1. ydjin Сегодня, 13:43
        У нас же на Сахалине в последнее время контрактники часто становятся героями криминальных новостей и происшествий, попёрли в Армию искатели лёгких денег и льгот не отягащённых наличием мозгов! Имел как то возможность невольно подслушать разговор двух контрактников прилюдно обсуждающих свои мысли о службе, главная мысль о том что в случае чего можно просто свалить из армии если что то пойдёт не так или не понравится! ИМХО.
        ydjin
  7. Egorovich Сегодня, 12:20
    В великом хохлостане никто не хочет быть "двухсотыми" и "трехсотыми". Умнеют на глазах.
    Egorovich
    1. LSA57 Сегодня, 12:59
      Цитата: Egorovich
      Умнеют на глазах.

      не все. очень у многих переросло в хронику
      LSA57
      1. Egorovich Сегодня, 13:03
        Призвали только тех, кому убегать некуда.
        Egorovich
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:24
    Цитата: штольц
    Цитата: Джедай
    По результатам двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи в призывные участки явились только 3,95 процента призывников.

    Можно подумать, что в России и Беларуси проблем с призывом нет, не надо злорадствовать - это ведь почти национальный вид спорта - "откосить от армии". Знаю семьи, где годами собирают деньги на взятку кому-нибудь из военкомата, чтобы сына не призвали.


    Дурачки везде есть.
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Горменгаст Сегодня, 12:32
    После многочисленных волн мобилизации оказалось, что призывников в наличие нет. Наверное, потому, что они познакомились с ветеранами АТО. laughing
    Горменгаст
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
    осенний призыв в ВСУ сорван
    ... лучшая армия в эвропе... laughing
    a.s.zzz888
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:48
    Цитата: a.s.zzz888
    осенний призыв в ВСУ сорван
    ... лучшая армия в эвропе... laughing


    Стадо алкашей и дегенератов это, а не армия. Профессионалы уже давно уволились.
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. штольц Сегодня, 12:54
    Цитата: Джедай
    Я не злорадствую - проблемы с призывом есть и в Беларуси, и в России. Но нет такого массового уклонизма, как в Украине.

    Если нет, так скоро будет: по словам представителя СК РБ, 3 октября в Печах,на территории 72 ОУЦ, нашли тело 21-летнего солдата Саши Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Однако после Следственный комитет возбудил и свел в одно производство 13 уголовных дел по статьям «Мошенничество», «Нарушение уставных отношений» и «Злоупотребление властью». В Печах были задержаны 10 человек.— Это 2 офицера, прапорщик, 2 сержанта 3-й школы , а также 5 сержантов 307-й школы, — рассказал анонимный источник в ВС РБ.
    штольц
    1. Roma-1977 Сегодня, 13:29
      Резонансное дело. Специально ещё и раздувают, в политических целях, и крайних назначают. А в нашу 5 бригаду СпецНаз - конкурс, далеко не всех желающих берут.
      Roma-1977
    2. ydjin Сегодня, 14:00
      Цитата: штольц
      Цитата: Джедай
      Я не злорадствую - проблемы с призывом есть и в Беларуси, и в России. Но нет такого массового уклонизма, как в Украине.

      Если нет, так скоро будет: по словам представителя СК РБ, 3 октября в Печах,на территории 72 ОУЦ, нашли тело 21-летнего солдата Саши Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Однако после Следственный комитет возбудил и свел в одно производство 13 уголовных дел по статьям «Мошенничество», «Нарушение уставных отношений» и «Злоупотребление властью». В Печах были задержаны 10 человек.— Это 2 офицера, прапорщик, 2 сержанта 3-й школы , а также 5 сержантов 307-й школы, — рассказал анонимный источник в ВС РБ.

      Печально, слежил в Печах в 1990 году курсантом, летний период в в 3 отдельном Гвардейском Батальоне Связи. В/Ч 68559, с той поры осталась в сердце вечной любовью Белоруссия и её жители. С любовью и уважением Сябры!
      ydjin
  13. Доктор Бармалей Сегодня, 13:06
    в призывные участки явились только 3,95 процента призывников

    Доктор Бармалей
  14. штольц Сегодня, 13:36
    Цитата: Roma-1977
    Резонансное дело. Специально ещё и раздувают, в политических целях, и крайних назначают.

    Это вы о Следственном комитете? Напрасно, не следует забывать, что иногда длинный язык мешает шее.
    штольц
  15. vodolaz Сегодня, 13:49
    Диванным воином быть куда безопасней - дома не стреляют))))
    vodolaz
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