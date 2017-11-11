«Бронзовый коллапс» или «бронза просто закончилась»?



Третье родитель Кронид поколенье людей говорящих

Медное создал, ни в чем с поколеньем не схожее с прежним.

С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили

Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели.

Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться



К ним не решался: великою силой они обладали,

И необорные руки росли на плечах многомощных.

Были из меди доспехи у них и из меди жилища,

Медью работы свершали: никто о железе не ведал.

Сила ужасная собственных рук принесла им погибель.

Все низошли безыменно; и, как ни страшны они были…

Гесиод «Труды и дни» Третье родитель Кронид поколенье людей говорящихМедное создал, ни в чем с поколеньем не схожее с прежним.С копьями. Были те люди могучи и страшны. ЛюбилиГрозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели.Крепче железа был дух их могучий. Никто приближатьсяК ним не решался: великою силой они обладали,И необорные руки росли на плечах многомощных.Были из меди доспехи у них и из меди жилища,Медью работы свершали: никто о железе не ведал.Сила ужасная собственных рук принесла им погибель.Все низошли безыменно; и, как ни страшны они были…Гесиод «Труды и дни»

[/right]Мы закончили публикацию материалов по истории минойской цивилизации, написанных, так сказать, «по горячим следам». Но интерес к теме оказался настолько большим, что возникла необходимость ее расширить и рассмотреть еще несколько важных вопросов, непосредственно с ней связанных. В частности, это вопрос о гибели цивилизации минойского Крита, которая произошла из-за катасрофы, последствия которой сделали остров уязвимым для внешнего нашествия. Однако конец минойской цивилизации стал, по сути дела, и концом всего бронзового века. Вернее, эти два события удивительным образом совпали по времени. Такие совпадения в истории случаются сплошь и рядом, но что же там все-таки случилось? Имел место… «бронзовый коллапс» — говорят археологи и историки, называющие этим термином переход от бронзового века к железному, произошедший почти одновременно и в государствах древнего Ближнего Востока, и Восточном Средиземноморье (в Леванте, Малой Азии и в Греции). Здесь смена эпох оказалась связана с поистине катастрофическими изменениями как в общественном укладе, так и повлияла на утрату многих технологических навыков и культурных традиций, таких, например, как письменность. Имело место разрушение всех крупных государственных образований, не говоря уже о городах. На территории Европы наступил период первых «темных веков» (в Греции известны как «Греческие темные века»).Бронзовый литой меч, копирующий более ранние образцы с деревянной рукояткой. (Музей Лиона, Франция)Хронологически все эти печальные события имели место в 1206—1150 гг. до н. э. Именно тогда произошло и нашествие «народов моря», погибли микенское царство, Хеттская держава на территории Анатолии и Сирии, да и доминированию Египта в Сирии и Ханаане тоже был положен конец, хотя само египетское государство устояло. Исчезло микенское линейное письмо и лувийская письменность. Почти каждый город, находившийся между Троей и Газой, был разрушен и после этого потом уже больше не заселялся: например, были заброшены навсегда такие города, как Хаттуса, Микены и Угарит.Макет древнего минойского корабля.Катастрофа, имевшая место в указанный период, привела к очень серьезным регрессивным явлениям практически во всех сферах духовной жизни и в области материальной культуры. Искусство кораблестроения, зодчество и архитектура, технологии металлообработки, ткацкое дело, а уж тем более живопись были разом отброшены на столетия назад и возродились лишь через тысячу лет, в эпоху уже поздней греческой архаики. Например, миф о смерти царя Миноса в ванне в результате поданного по трубе царем Сицилии кипятка считался совершенным вымыслом даже в эпоху эллинизма, поскольку в Средиземноморье только в Риме эпохи империи появились бассейны, имевшие отдельные трубы для горячего и холодного водоснабжения. Раньше додуматься до этого оказалось просто невозможно, хотя критяне это умели давным-давно. Дворцы Кносса и Феста в несколько этажей и каменные дома горожан, оборудованные канализацией в городах на острове Санторин и на Ионийских островах – все это как бы выпало из истории и сознания людей того времени.Дворец в Кноссе. Северный вход. Реконструкция Артура Эванса.В каждом крупном городе хеттов был найден слой разрушений, датируемый концом бронзового века, причем хеттская цивилизация, как об этом говорят находки археологов, так и не сумела вернуться к прежнему уровню, предшествовавшему этой катастрофе. Кстати, и древняя Троя тоже разрушалась как минимум два раза, и только потом ее уже окончательно забросили, так что только римляне построили на этом же холме свой город.Восьмеркообразные щиты – роспись дворца в Кноссе, зал Коллонад.На Кипре города Энкоми, Китион и Синда были захвачены, подверглись разграблению, а затем были сожжены, причем опять-таки иногда по два раза, после чего люди покидали их окончательно. В городе Коккинокремос нашли множество кладов металлических изделий. Но раз их нашли археологи, то это однозначно говорит о том, что хозяева этих кладов за ними не вернулись. В то же время, «бронзовый коллапс» именно на Кипре привел не к его упадку, а напротив – к его расцвету, который затем продолжился до X века до н. э. То есть очень может быть, что именно Кипр, богатый залежами меди, стал своего рода «базой» для «народов моря». И это именно с него они совершали свои рейды в Левант, а затем свозили сюда награбленную добычу.Возможно так выглядели воины «народов моря», доставившие столько хлопот цивилизациям Древнего Востока. Художник Дж. Рава.Раскопки города Угарита показывают, что массовые разрушения произошли уже после правления фараона Мернептаха. Тексты на глиняных табличках, которые были обожжены огнем пожара, бушевавшего в разрушенном городе, говорят о нашествиях с моря, о городах, к тому времени уже разрушенных «народами моря». В одном из текстов есть сообщение об отсутствии угаритского флота, который был занят тем, что патрулировал побережье.Шердены фараона бьются с филистимлянами. Художник Дж. Рава.Ко времени переворота Хоремхеба для Египта все более серьезную угрозу стали представлять кочевники-шасу. Рамзес II после эпохальной битвы при Кадеше начал с ними войну. Египет и его наследники Египет отстояли, но города Ашдод, Ашкелон, Акко и Яффа были разрушены и более тридцати лет пустовали.Люди минойской эпохи любили себя украшать…… Но что толку в этих украшениях, если тебе нечего есть, либо с моря приходят враги, которых ты не в силах отразить? (Археологический музей Ираклиона, Крит)На Крите из дворцов микенской эпохи катастрофу бронзового века тоже пережить не смог ни один. На Пелопоннесе было разрушено 90% поселений. А что люди? Люди погибли! После чего наступили «Греческие темные века», длившиеся более 400 лет. Социологи определяют век, как жизнь трех поколений. Поскольку в то время продолжительность жизни была меньше, вряд ли будет ошибкой считать тот век за четыре поколения. То есть за это время сменилось 16 поколений. Вот как долго заняло возвращение к прежнему уровню культуры. А новый подъем начался лишь только в эпоху геометрической керамики.Гидрия в стиле геометрики. 750—700 гг. до н. э. (Лувр)Аборигенное население Крита спасалось от набегов «народов моря» высоко в горах. Туда было трудно забраться, там было легко обороняться, но просто жить там было очень и очень неудобно.Рельефы в храме Мединет Абу в Египте. Слева направо: пленные «народы моря» – лабу, шекелеш, ханааниты и пелесеты.Ассирийцы, правда, сумели отбиться от нашествия мушков при Тиглатпаласаре I. Но и Ассирии и Вавилону пришлось очень тяжело. К тому же Вавилон тоже пострадал – был разграблен эламитами во главе с Шутрук-Наххунте, после чего на долгое время утратил свое значение.Еще один египетский рельеф с изображением морской битвы египтян с «народами моря».В Египет «народы моря» вторглись через Ливию. В их составе находились ахейцы, сикулы, ликийцы, шердены (или шарданы – возможно сардинцы?) и тирсены, после чего при Рамзесе III последовало новое нападение филистимлян (пеласгов?), чекер (тевкров?), шерденов и данайцев.Карта миграций народов Средиземноморья в эпоху «бронзового коллапса». Рис. А.ШепсаПонятно, что память о столь страшной трагедии в памяти людей сохранилась, хотя и в достаточной степени подвергалась мифологизации. Ряд античных авторов сообщал о времени до этой катастрофы как о потерянном «золотом веке». Например, Гесиод об эпохах Золотого, Серебряного и Медного веков писал, как об отделенных от его жестокого Железного века Веком героев.Воины во все времена любили заигрывать с хорошенькими женщинами! Художник Дж. Рава.Существует множество точек зрения относительно возможных причин «бронзового коллапса». Это, например, сверхмощное извержение вулкана Гекла, датируемое 1159 г до н. э., хотя ряд археологов относит его к более позднему времени.Район Эгейского моря периода извержения вулкана на острове Санторин. Рис. А.ШепсаХарви Вайс – специалист по ближневосточной археологии из Йельского университета, изучая засухи в Греции, Турции и на Ближнем Востоке, посчитал именно длительную засуху, резко ухудшившую социально-экономическое положение целого региона, причиной неизбежных войн и миграций. Это вполне согласуется и с теми древнегреческими источниками, которые сообщают о сильной засухе, начавшейся вскоре после Троянской войны.Бронзовые кинжалы 2200 – 1600 гг. до н.э. (Музей Лозанны)Ряд ученых, считая показательными находки множества мечей типа Naue II с юга Восточной Европы, и египетские и угаритские сообщения о вторжении «народов моря», видят в миграциях главную причину случившейся катастрофы. Недаром вскоре после правления фараона Рамзеса II египтяне построили несколько крепостей вдоль ливийского побережья именно для того, чтобы противостоять «морским народам». Однако, что вызвало эту миграцию? Первобытная жадность к «старым» и богатым народам? Традиционное желание бедных у богатых «все отнять и поделить» или были какие-то более глубокие, возможно, скрытые от нас причины?Форма для литья наконечников копий, ок. 1400 – 1000 до н.э. (Соммерсет, музей графства)«Железная концепция» Леонарда Палмера, например, говорит о том, что поскольку именно в это время была открыта металлургия железа, а оно было более доступно, нежели бронза, то армии с железным оружием смогли одолеть армии, использующие бронзовое оружие и колесницы, хотя оружие из железа и было сначала худшего качества. Впрочем, со временем стали считать, что окончательный переход к орудиям и оружию из железа имел место уже после того, как «катастрофа бронзового века» закончилась. То есть не железо само по себе стало причиной «бронзового коллапса».Литейная форма для отливки бронзового меча, ок. 800 г. до н.э. Вюртемберг, Штутгард.Могло ли уменьшится производство бронзы из-за сокращения поставок олова? Да, могло. Но с чего? Были исчерпаны оловянные рудники или случилось еще что-то? Скорее всего, имел место именно системный коллапс, затронувший не только Восточное Средиземноморье. В Центральной Европе тоже можно наблюдать заметный регресс между периодом культуры полей погребальных урн XIII—XII вв. до н. э. и более поздней гальштатской культурой в X—IX вв. до н. э. – то есть временем синхронному «греческим темным векам», начавшимся после крушения микенской цивилизации. Но тогда опять, что же вызвало кризис сразу в нескольких системах тогдашнего общества?Бронзовые мечи из Национального музея Копенгагена.Есть сугубо военная точка зрения историка Роберта Дрюса, считающего, что новые виды вооружения и доспехов, в частности литые (а не кованые) наконечники копий и длинные колюще-рубящие мечи типа Naue Type II, появившиеся в восточных Альпах и Карпатах около 1200 г. до н. э., привели к возникновению массовых армий, вытеснивших армии воинов-профессионалов с колющими мечами-рапирами. А затем бронза была и вовсе заменена железом (без изменения дизайна самого меча). Гомер часто использует слово «копья» в качестве синонима слова «воин», то есть именно это оружие в это время стало играть на войне главную роль.Свою былую роль воины на колесницах постепенно потеряли… Художник Дж. Рава.Этим оружием стали пользоваться прото-гоплиты, которые теперь смогли успешно отражать атаки боевых колесниц, и это они сокрушили армии прежних рабовладельческих государств, чья военная мощь основывалась именно на использовании боевых колесниц. Как видите, гипотез предостаточно, но как все было на самом деле сказать, разумеется, не возьмется никто, уж очень давно все это было!