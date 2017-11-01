Турция рассматривает возможность покупки истребителей F-35B
Турция выразила заинтересованность в приобретении варианта истребителя F-35B «Лайтнинг-2» в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
Эта покупка рассматривается как дополнение к 100 F-35А, которые уже запланированы к приобретению у Lockheed Martin.
Заинтересованность от имени своей страны высказал высокопоставленный чиновник Секретариата оборонной промышленности МО Турции во время встречи с руководителем программы F-35 в Пентагоне вице-адмиралом Матиасом Винтером. Встреча состоялась в Анкаре в середине октября.
«Турция планирует разместить F-35B на десантно-вертолетном корабле-доке (ДКВД) "Анадолу", строительство которого началось 30 апреля 2016 года на предприятии судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati в Тузле. Корабль разработан совместно с испанской компанией Navantia на базе проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I"», – говорится в материале.
Всего турецкие военные намерены приобрести 20 самолетов.
По данным ресурса, в ходе визита вице-адмирала Матиаса Винтера в Анкару также поднимался вопрос о дальнейших планах Турции по заявленной ранее закупке 100 F-35A. Этот вопрос приобрел особую актуальность в условиях ухудшения отношений Анкары с союзниками по НАТО и непосредственно с Соединенными Штатами.
Эта покупка рассматривается как дополнение к 100 F-35А, которые уже запланированы к приобретению у Lockheed Martin.
Заинтересованность от имени своей страны высказал высокопоставленный чиновник Секретариата оборонной промышленности МО Турции во время встречи с руководителем программы F-35 в Пентагоне вице-адмиралом Матиасом Винтером. Встреча состоялась в Анкаре в середине октября.
«Турция планирует разместить F-35B на десантно-вертолетном корабле-доке (ДКВД) "Анадолу", строительство которого началось 30 апреля 2016 года на предприятии судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati в Тузле. Корабль разработан совместно с испанской компанией Navantia на базе проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I"», – говорится в материале.
Всего турецкие военные намерены приобрести 20 самолетов.
По данным ресурса, в ходе визита вице-адмирала Матиаса Винтера в Анкару также поднимался вопрос о дальнейших планах Турции по заявленной ранее закупке 100 F-35A. Этот вопрос приобрел особую актуальность в условиях ухудшения отношений Анкары с союзниками по НАТО и непосредственно с Соединенными Штатами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти