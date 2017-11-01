14:18 01 ноября

Турция рассматривает возможность покупки истребителей F-35B

Турция выразила заинтересованность в приобретении варианта истребителя F-35B «Лайтнинг-2» в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Defence Weekly.



Эта покупка рассматривается как дополнение к 100 F-35А, которые уже запланированы к приобретению у Lockheed Martin.


Заинтересованность от имени своей страны высказал высокопоставленный чиновник Секретариата оборонной промышленности МО Турции во время встречи с руководителем программы F-35 в Пентагоне вице-адмиралом Матиасом Винтером. Встреча состоялась в Анкаре в середине октября.

«Турция планирует разместить F-35B на десантно-вертолетном корабле-доке (ДКВД) "Анадолу", строительство которого началось 30 апреля 2016 года на предприятии судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati в Тузле. Корабль разработан совместно с испанской компанией Navantia на базе проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I"», – говорится в материале.

Всего турецкие военные намерены приобрести 20 самолетов.

По данным ресурса, в ходе визита вице-адмирала Матиаса Винтера в Анкару также поднимался вопрос о дальнейших планах Турции по заявленной ранее закупке 100 F-35A. Этот вопрос приобрел особую актуальность в условиях ухудшения отношений Анкары с союзниками по НАТО и непосредственно с Соединенными Штатами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:01
    турецкие военные намерены приобрести 20 самолетов.

    Наверное это обещание как политический аванс Сша за приобретение Турцией С-400 у России. Дорогие американцы, вы на нас не обижайтесь, т.к. мы не местные. А чтобы снять все обиды и непонятки мы "обещаем" приобрести у вас 20 самолетов.
    rotmistr60
    1. Scoun Сегодня, 12:10
      Цитата: rotmistr60
      А чтобы снять все обиды и непонятки мы "обещаем" приобрести у вас 20 самолетов.

      Только не 20-ть а в сумме 120 Ф-35

      также поднимался вопрос о дальнейших планах Турции по заявленной ранее закупке 100 F-35A.

      А стоимость утюга матрасы снижают.

      По данным Управления по разработке F-35, в рамках LRIP 1 были закуплены только самолеты F-35A CTOL, стоимость каждого из которых составила 221,2 миллиона долларов. В рамках LRIP 2 были куплены F-35A и F-35B за 161,7 и 160,7 миллиона долларов соответственно. Стоимость этих самолетов в LRIP 3 составила 128,2 и 128 миллионов долларов соответственно.
      Scoun
      1. voyaka uh Сегодня, 12:34
        Последнюю партию Ф-35А (85 штук) командование ВВС США купило по
        цене 85 млн. доларов штука (включая двигатель).
        Это дешевле большинства самолетов 4-го поколения.
        voyaka uh
      2. vorobey Сегодня, 12:34
        Цитата: Scoun
        Только не 20-ть а в сумме 120 Ф-35


        купят один С400 и поймут что нет необходимости тратиться на 120 "невидимых" laughing
        vorobey
        1. voyaka uh Сегодня, 13:02
          Если купят хоть один Ф-35, то отменят все закупки С-400,
          как бессмысленные.
          voyaka uh
          1. iouris Сегодня, 13:28
            Эрдоган и саудовцы затеяли сложную игру или пытаются "развести" Путина на деньги по заказу. Все понимают, что США в любой момент просто введут санкции и запретят покупать оружие у РФ. А вот приобретение F-35 - это шаг в правильном направлении. Это означает, что Эрдоган готов вступить на путь исправления.
            iouris
            1. voyaka uh Сегодня, 14:00
              "Это означает, что Эрдоган готов вступить на путь исправления."////

              Он зашел довольно далеко в "выкорчевывании" пути Ататюрка.
              Турки должны с ним разобраться, пока Турция не превратилась в Иран.
              voyaka uh
    2. NIKNN Сегодня, 12:29
      Цитата: rotmistr60
      аверное это обещание как политический аванс Сша за приобретение Турцией С-400 у России.

      Да нет. Турция входит в число стран учавствовавших (в реальности только финасировавших) в программе разработки F-35? Так, что они там как бы свои и льготы имеют...
      NIKNN
    3. voyaka uh Сегодня, 12:32
      Ф-35 - единственная "вертикалка", которая есть на рынке. Харриеры ушли.
      Яки - еще раньше. На десантные корабли - единственная опция в мире.
      voyaka uh
      1. vorobey Сегодня, 12:41
        Цитата: voyaka uh
        На десантные корабли - единственная опция в мире.


        а логика в чем? recourse
        vorobey
    4. Orel Сегодня, 13:52
      Цитата: rotmistr60
      Наверное это обещание как политический аванс Сша за приобретение Турцией С-400 у России. Дорогие американцы, вы на нас не обижайтесь, т.к. мы не местные. А чтобы снять все обиды и непонятки мы "обещаем" приобрести у вас 20 самолетов.


      Вот мне интересно многие страны уже решили закупать F-35 в различных модификациях, где-то его уже ставят на службу в национальные ВВС. А на "ВО" большинство считает, что эти страны и их военные полные кретины и покупают небоеспособные и ущербные машины???????

      Нормальный самолет, не без болячек, так как машина сложная и каждая модификация отличается, много в ней нововведений. Дорабатывается, но в целом самолет достойный получается. Если его правильно применять, то он силен. К любой машине существует своя тактика, при которой ее будет сложно достать. Задача суметь навязать свою тактику противнику, заставить играть по правилам, которые ему не выгодны. Ф-35 в крыльях с Ф-22 и поддержкой самолетами ДРЛО и сетецентрическими возможностями составят серьезную конкуренцию любому противнику и имеют все шансы его одолеть.
      Orel
  2. Хагалаз Сегодня, 12:04
    Какой же он всё ж уродливый, этот Фу35...
    Хагалаз
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:11
      Турция рассматривает возможность покупки истребителей F-35B
      "чотаржу" я с турков,троллинг сплошной,"покупатели" хреновы... а МКС "бэушную" не надо?
      Дедкастарый
  3. семург Сегодня, 12:21
    Турок маладес покупает самое лучшее на сегодня оружие с400 ,ф35.
    семург
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:28
    Выражать заинтересованность это не значит купить. Фэ-35 еще та бяка за много денег.
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. CooL_SnipeR Сегодня, 12:47
    На месте эндоргана первое что нужно сделать - сразу развеять миф о невидимости... не так дорого за такое удовольствие
    CooL_SnipeR
  6. ukoft Сегодня, 13:09
    ну в средиземном море это всетаки лишнее, как евреям лишние подлодки, которых они накупили у немцев. они же не собираются в западном средиземье военные операции проводить? если да тогда понятно. получается турки рассматривают возможность побомбить когонибудь.
    хотя у нх есть топливозаправщики могут и со своих баз долететь.
    что касается, 100 ф35А то это конечно же сила.
    вроде как турки требовали доступ к кодам программирования им дать, чтобы сами могли модификации вставлять. кажется американцы прогнулись. кроме них только у Израиля есть доступ и свой софт на этих самолетах
    ukoft
  7. g1washntwn Сегодня, 13:22
    Похоже на ребячество: а давай возьмем супермена (f-35) и Змея-Горыныча (c-400) ...кто кого?
    Хотя, с точки зрения банальной эрудиции, современный ударный VTOL сейчас в мире один, без вариантов. Цену на него американцы хоть и пыжатся снизить за счет массовости, но обслуживание и самолето-час от этого стройнее не становится.
    g1washntwn
  8. Runoway Сегодня, 13:25
    Я конечно не эксперт,но думаю, учитывая количество электроники в F-35,при необходимости американцы могут смело их "отключить" ,а султан тут ругаться то с ними ,то с Европой вздумал, тогда против кого использовать собирался?!
    И интересный рекламный вариант:
    Если С-400 хорошо себя показал в Сирии,и много кто из "неверных" решили его преобрести,несмотря на запрет хозяина,то получается СУ-35 не впечатлил, в отличии "непоказавшего себя нигде" локхид
    Runoway
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