14:11 01 ноября

ВЦИОМ выяснил, какой процент россиян готов проголосовать за Ксению Собчак

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил посвятить отдельный опрос Ксении Собчак, не так давно объявившей о готовности «идти в президенты». ВЦИОМ решил выяснить информированность россиян таким решением и отношение к возможному президентству известной телеведущей.

Выяснилось, что о намерении Собчак баллотироваться в президенты слышали три четверти опрошенных респондентов. При этом 2% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такая Ксения Собчак.

Из тех, кто с именем Ксении Собчак и её деятельностью знаком, отрицательно к её персоне относятся 64% опрошенных. 20% заявили, что отношение к будущему кандидату у них положительное.


Из 1,2 тыс. респондентов 90% заявили, что либо выступают против её выдвижения, либо остаются к этому факту безразличными. Лишь 8% одобрили заявление о выдвижении Ксении Собчак в качестве кандидата на грядущих выборах.

ВЦИОМ выяснил, какой процент россиян готов проголосовать за Ксению Собчак


89% опрошенных заявили, что не отдадут Собчак свой голос, 8% заявили о своей готовности за Собчак проголосовать. При этом 57% опрошенных считают, что целью Собчак в данной ситуации является самопиар.

Накануне о своём желании баллотироваться на пост президента РФ заявила журналистка и исполнительница Екатерина Гордон.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 44

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  1. -ш- Сегодня, 12:11
    сколько участников в доме 2
    -ш-
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:14
      за одно перепись идиётов провели...
      Дедкастарый
      1. Logall Сегодня, 12:17
        Моя первая жена, всех этих fool , в лицо знает! Могли бы время сэкономить, у неё спросить...
        Logall
      2. Scoun Сегодня, 12:24
        Цитата: Дедкастарый
        за одно перепись идиётов провели...

        + Причём считают себя креативными, раскованными но ущемленными лично ВВП. )))
        Scoun
      3. Шура пермский Сегодня, 12:31
        Короче соцопрос ниочем…
        Шура пермский
      4. volodya Сегодня, 12:41
        Цитата: Дедкастарый
        за одно перепись идиётов провели...

        Всё понятно:" Если вы не отзоветесь , мы напишем в спорт лото!"
        volodya
      5. ID90 Сегодня, 12:49
        ну Серёга Израитель ход придумал, молодец.
        и главное все довольны.
        у солнцеликого типа соперник на выборах (типа оппозиция, либерасня)
        вата нашла новый объект выгона желчи вместо госдепа и укропов.
        Собчак - пиар, бабло и повышение ценника на ведение новогодних корпоративов.
        а электорат ? для него есть телевизор.
        ID90
    2. NIKNN Сегодня, 12:15
      Цитата: -ш-
      сколько участников в доме 2

      Лишь 8% одобрили
      , а это пройденый 5% барьер... recourse
      — Холмс, как вы считаете, почему Ксения Собчак выдвинула себя кандидатом на пост президента?
      — Это элементарно, Ватсон. Она считает себя уже достаточно подкованной для этого.
      NIKNN
      1. Чёрный Сегодня, 12:18
        Вряд ли Собчак пойдёт на выборы. Не верю. ...но даже если и пойдёт, то вряд ли наберёт даже 1 %..
        Чёрный
        1. NIKNN Сегодня, 12:34
          Цитата: Чёрный
          Вряд ли Собчак пойдёт на выборы. Не верю. ...но даже если и пойдёт, то вряд ли наберёт даже 1 %..

          Честно, я тоже в это не верю, нопо факту уже столько цирка насмотрелся,что и не удивлюсь... smile
          NIKNN
        2. vorobey Сегодня, 12:38
          Цитата: Чёрный
          Вряд ли Собчак пойдёт на выборы. Не верю. ...но даже если и пойдёт, то вряд ли наберёт даже 1 %..


          я за нее проголусую...


          ну хочу новое и интересное о себе узнать от родных и просто рядовых граждан laughing laughing
          vorobey
          1. PSih2097 Сегодня, 14:08
            Цитата: vorobey

            0
            vorobey Сегодня, 12:38 ↑ Новый
            Цитата: Чёрный
            Вряд ли Собчак пойдёт на выборы. Не верю. ...но даже если и пойдёт, то вряд ли наберёт даже 1 %..
            я за нее проголусую...
            у хочу новое и интересное о себе узнать от родных и просто рядовых граждан laughing laughing

            Тогда уж лучше за Владимира Вольфовича... laughing
            PSih2097
      2. LSA57 Сегодня, 12:34
        Цитата: NIKNN
        — Это элементарно, Ватсон. Она считает себя уже достаточно подкованной для этого.

        прям ипподром какой то
        LSA57
    3. Зяблицев Сегодня, 12:25
      Собчак, понимая, что годы неумолимо берут свое и скоро она выйдет в тираж и ее попросят из светской тусовки, а кушать хочется постоянно, а делать то она, только как подмахивать, да и то не факт, более ничего не умеет, но и на кухню идти не хочется - решила начать переквалифицироваться в политики - там то же в основном надо только языком молоть!
      Лавры Клинтон покоя не дают...,не удивлюсь, если она Матвеенко заменит через пару лет! Та то же уже в конец поизносилась на фуршетах и застольях за государственный счет, поскольку другой полезной деятельности от Совета Федерации лично я вообще не вижу.... laughing
      Зяблицев
    4. ЮБОРГ Сегодня, 12:35
      Из выборов цирк сделали. Даже Ходорковский отказался финансировать этот цирк.
      ЮБОРГ
      1. Сергей-svs Сегодня, 12:52
        Цитата: ЮБОРГ
        Из выборов цирк сделали. Даже Ходорковский отказался финансировать этот цирк.

        Зато посмеёмся - настроение поднимется, а это уже не плохо! good Да и для здоровья, говорят - тоже полезно! yes
        Сергей-svs
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:14
    ВЦИОМу заняться что ли нечем больше,или бюджет осваивают))
    Ратник с пулеметом
    1. Logall Сегодня, 12:16
      Да нет, Нужно же им правительству пятую точку tongue
      Женя, привет!
      Logall
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:24
        привет Саня,перца бы им на язык сыпануть))
        Ратник с пулеметом
    2. Чёрный Сегодня, 12:22
      Никто не делает для пиара этой особы больше, чем наши СМИ.....про нее давно уже пора забыть. ...такое ощущение, что рублёская тусня решила превратить выборы в очередное шоу....
      Чёрный
      1. Офицер запаса Сегодня, 12:29
        Тут еще и Катя Гордон, и Анфиса Чехова в президенты собрались. Впору на 1-м телеканале новое шоу открывать, с названием "Каждая кухарка может управлять государством". Там, правда не кухарки соберутся, а просто избалованные идиотки. Но зато какой рейтинг у канала появится. По популярности будет сравним с КВН.
        Что-то типа "..как, милочка, Вы еще не зарегистрировались кандидатом в президенты?! Да что Вы?! Это же теперь так модно! Наша тусовка Вас просто не поймет."
        Офицер запаса
        1. Джедай Сегодня, 12:35
          Цитата: Офицер запаса
          Впору на 1-м телеканале новое шоу открывать, с названием "Каждая кухарка может управлять государством".

          good Только шоу назвать "Кто хочет стать президентом?", да и ведущим не Диброва, а, к примеру, Бортникова или кого-то из психиатрии.
          Джедай
          1. Офицер запаса Сегодня, 12:42
            Вопрос ведущего:
            - "Какая Ваша предвыборная программа? Что Вам нравится больше всего?"
            Ответ кандидатки в президенты под номером 364:
            - "Больше всего на светя я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд".
            И вздохи аудитории:
            - "Прямо-таки не президент, а малина..."
            Все по Чехову. Классика бессмертна.
            Офицер запаса
            1. Джедай Сегодня, 12:47
              Цитата: Офицер запаса
              Классика бессмертна.

              Особенно для того, кто эту классику читал. yes
              Джедай
    3. LSA57 Сегодня, 12:37
      Цитата: Ратник с пулеметом
      ВЦИОМу заняться что ли нечем больше,или бюджет осваивают))

      а как вам вот это?
      "Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты России
      Глава ассоциации «Аванти» и бывший руководитель Елизаветы Песковой Рахман Янсуков сообщил РБК о планах баллотироваться в президенты. Своим выдвижением он намерен доказать Навальному патриотический настрой молодежи."
      https://news.mail.ru/politics/31504491/?frommail=
      1
      LSA57
  3. Немезида Сегодня, 12:18
    У тех кто стряпал эту статью явно плохо с математикой. Выдвижение бандеровки в кандидаты в президенты РФ якобы одобрили 8% ,а голосовать за нее собираются якобы 20%...У авторов этого эпоса явно не больше 2 по математике и логике. Статья явно состряпана ,причем топорно...Максимум кто поддержит выдвижение бандеровки,это 1,5-3% тожероссиян и онижебратьев ,из числа заблудившихся в РФ иностранных русофобов.
    Немезида
    1. Piramidon Сегодня, 12:21
      Цитата: Немезида
      Выдвижение бандеровки в кандидаты в президенты РФ якобы одобрили 8% ,а голосовать за нее собираются якобы 20%...У авторов этого эпоса явно не больше 2 по математике и логике.
      ...Максимум кто поддержит выдвижение бандеровки,это 1,5-3% тожероссиян и онижебратьев ,из числа заблудившихся в РФ иностранных русофобов.

      Дык это 20% из тех 8-ми%. Вот и получаются ваши 1,5%
      Piramidon
      1. Немезида Сегодня, 12:22
        Да я и в 8% не верю
        Немезида
        1. свой1970 Сегодня, 13:10
          А я верю - лозунг "Против всех!" у определенной доли граждан имеет быть..
          свой1970
  4. salat Сегодня, 12:20
    Вот зачем про это на ВО писать?
    salat
  5. Sergei75 Сегодня, 12:21
    Тут хорошо подходят слова из песни Виктора Цой -"... я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам - больше в несколько раз..."
    Sergei75
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:21
    Стоило тратить деньги и время на этот вопрос? Результат по ее персоне известен и отлично прогнозируется.
    rotmistr60
  7. ODERVIT Сегодня, 12:25
    ВЦИОМу денежку что ли некуда списывать? Проводить социологическое исследование по этой персоне? Наталкивает на такое предположение. Ну, брякнула, с разрешения разумеется - "Хочу в президентши....." И начала страна писать....... Вот для букмекеров, действительно, подарок- Собирёт подписи или нет, Зарегистрирует ЦИК или нет, обольют какой-нибудь жидкостью или нет.......
    ODERVIT
  8. Alex_59 Сегодня, 12:26
    При этом 2% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такая Ксения Собчак.
    Счастливые люди! Почему я не среди них... sad
    Alex_59
  9. HAM Сегодня, 12:28
    Либералы явно желают сделать из президентских выборов цирк.Теперь ещё и Гордон объявилась(млин,сколько Гордонов развелось!)
    точно сказалNIKNN-Эта лошадь уже подковалась!
    HAM
    1. kepmor Сегодня, 12:53
      заблуждаетесь,батенька...данный цирк-шапито организовал сам царь со свитою...
      за 17 лет так зачистили "поляну"...остались лишь цирковые лошадки...
      а впрочем...кому и кобыла презедент...
      kepmor
  10. kuznec Сегодня, 12:30
    Не могу удержаться.
    Сергей Исаков, stihi.ru
    http://www.stihi.ru/2017/10/25/8334

    kuznec
  11. Egorovich Сегодня, 12:31
    Процент проголосовавших за лошадь, покажет сколько у нас в России живет неадекватных людей.
    Egorovich
  12. vladimirvn Сегодня, 12:51
    Умышлено все сводится к фарсу, с предсказуемым следствием. Надоело, когда тебя держат за тупой электорат.
    vladimirvn
    1. свой1970 Сегодня, 13:16
      Есть кандидаты с серьезной программой?Не уровня "все вернем народу/каждому по бабе/борьба с коррупцией!"- а серьезной?!Где были бы хотя бы минимально посчитаны риски больших изменений в стране?Прокричать КРАСИВУЮ(для населения!) программу легко - потом надо ведь делать что-то будет, иначе писец придет и быстро...
      Ау-у-у-у-у,кандидаты!!!нет таких почему-то....
      свой1970
      1. vladimirvn Сегодня, 13:23
        А они сами не появятся. Их растить надо, готовить. Проще всего вытоптать поляну и сказать что на ней ничего не растет.
        vladimirvn
  13. Стирбьорн Сегодня, 13:21
    Если Собчак допустят до выборов, это будет доказательством того, что нынешняя власть впала в полнейший маразм и долго уже не протянет. Ибо устраивать цирк из такого серьезного дела, могут только люди, бесконечно далекие от реальности
    Стирбьорн
  14. Krasnyiy komissar Сегодня, 13:32
    А не пора бы очистить Россию от либерастов, небратьев и поборников радикального ислама ? Этого дерьма в стране не менее 10%, что довольно таки много. Метод очищения - расстрельно-ссыльный, т.е. наиболее упоротых лучше расстрелять сразу, а их менее радикальных единомышленников отправить валить лес и добывать урановую руду под чутким надзором вооруженных людей. Сколько всего можно построить подобным методом ! Отказался работать на благо страны - выстрел в затылок, не выполнил план по лесозаготовке - не получил баланды. Да, я предлагаю вернуться к методам ИВС, показавшим свою эффективность. Несколько миллионов "врагов народа", работающих за еду, поднимут нашу экономику лет за десять на небывалую высоту.
    Krasnyiy komissar
  15. raw174 Сегодня, 14:05
    Опрос проводили только в Москве?
    а нет, вон же 2% из за МКАДа)))
    raw174
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