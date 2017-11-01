ВЦИОМ выяснил, какой процент россиян готов проголосовать за Ксению Собчак
Всероссийский центр изучения общественного мнения решил посвятить отдельный опрос Ксении Собчак, не так давно объявившей о готовности «идти в президенты». ВЦИОМ решил выяснить информированность россиян таким решением и отношение к возможному президентству известной телеведущей.
Выяснилось, что о намерении Собчак баллотироваться в президенты слышали три четверти опрошенных респондентов. При этом 2% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такая Ксения Собчак.
Из тех, кто с именем Ксении Собчак и её деятельностью знаком, отрицательно к её персоне относятся 64% опрошенных. 20% заявили, что отношение к будущему кандидату у них положительное.
Из 1,2 тыс. респондентов 90% заявили, что либо выступают против её выдвижения, либо остаются к этому факту безразличными. Лишь 8% одобрили заявление о выдвижении Ксении Собчак в качестве кандидата на грядущих выборах.
89% опрошенных заявили, что не отдадут Собчак свой голос, 8% заявили о своей готовности за Собчак проголосовать. При этом 57% опрошенных считают, что целью Собчак в данной ситуации является самопиар.
Накануне о своём желании баллотироваться на пост президента РФ заявила журналистка и исполнительница Екатерина Гордон.
Выяснилось, что о намерении Собчак баллотироваться в президенты слышали три четверти опрошенных респондентов. При этом 2% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такая Ксения Собчак.
Из тех, кто с именем Ксении Собчак и её деятельностью знаком, отрицательно к её персоне относятся 64% опрошенных. 20% заявили, что отношение к будущему кандидату у них положительное.
Из 1,2 тыс. респондентов 90% заявили, что либо выступают против её выдвижения, либо остаются к этому факту безразличными. Лишь 8% одобрили заявление о выдвижении Ксении Собчак в качестве кандидата на грядущих выборах.
89% опрошенных заявили, что не отдадут Собчак свой голос, 8% заявили о своей готовности за Собчак проголосовать. При этом 57% опрошенных считают, что целью Собчак в данной ситуации является самопиар.
Накануне о своём желании баллотироваться на пост президента РФ заявила журналистка и исполнительница Екатерина Гордон.
Использованы фотографии: Фейсбук
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