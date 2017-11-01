14:14 01 ноября

Главкомом ВКС станет генерал-полковник Сергей Суровкин

Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома ВКС. Он станет первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск, но пока он останется в Сирии из-за отсутствия определенности с преемником, сообщает Коммерсантъ.

Главкомом ВКС станет генерал-полковник Сергей Суровкин


По сведениям «Коммерсанта», в Генштабе планировали назначить главой группировки в САР командующего ВДВ Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы. Источники утверждают, что эта кандидатура до сих пор приоритетна, но его командировка будет целиком зависеть от состояния здоровья.


Ранее источники газеты отмечали, что новое назначение Суровикина следует рассматривать как «награждение за достойную службу в Сирии: возглавив группировку в марте 2017 года, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки».

С учетом опыта генерала (он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом) «руководство новым видом войск не должно стать для него каким-то откровением», убежден один из собеседников издания.

По данным газеты, Суровикин формально должен приступить к исполнению новых обязанностей 1 ноября. Однако он будет оставаться в Сирии до тех пор, пока окончательно не решится вопрос о его приемнике.

Использованы фотографии: http://tass.ru
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. xetai9977 Сегодня, 12:25
    Все таки родами войск должны командовать специалисты
    xetai9977
    1. Зяблицев Сегодня, 12:31
      Совершенно верно! Летчиками должны командовать летчики, моряками - моряки...А мы с Украины смеемся - такая же фигня! При всем уважении к ВВП и Шойгу, но не военные они, к сожалению...и их кадровые решения касаемые Вооруженных Сил часто вызывают вопросы у кадровых офицеров! Политики - да!Хорошие мужики, но не военные - один чекист, второй автодорожный строитель! Но скоро и военных то не останется - оставшиеся военные училища, так отриформировали и отдемократили, что они стали походить на Институты благородных девиц, а не на мужские школы подготовки кадров для Армии.. laughing
      Плевать!Мои 25 лет службы у меня никто не заберет, а на все происходящее я давно смотрю с философской точки зрения - здоровье лучше поберегу! Сказано командовать летунами будет пехота - значит так надо...Cейчас летуны узнают, что такое казарменный порядок и воинская дисциплина -а то корчили из себя "Первым делом, первым делом-самолеты ...!" laughing
      Зяблицев
      1. NIKNN Сегодня, 12:43
        Цитата: Зяблицев
        Cейчас летуны узнают, что такое казарменный порядок и воинская дисциплина -а то корчили из себя ...

        Было уже , когда полки ВВС ПВО переподчинили ракетчикам... там не до смеху было, чуть было по тревоге в портупее и сапогах летать не стали..., осознали вернули все на круги своя... request
        NIKNN
        1. Зяблицев Сегодня, 12:44
          Да в теме я...! hi
          Зяблицев
          1. Офицер запаса Сегодня, 12:48
            Евгений, приветствую!
            Там и другая тема вовсю идет. Главком еще к обязанностям не приступил, но все финансирование по программам ВКС заморожено уже больше месяца. Грядет ревизия...
            Офицер запаса
            1. Зяблицев Сегодня, 12:53
              Алексей! hi
              Это другой разговор - денег там вбухано будь здоров, явно есть и теневые схемы, но казнокрадство и боеготовность - это все таки разные вещи и для этого не обязательно ставить пехоту командовать летунами!
              Зяблицев
              1. Офицер запаса Сегодня, 12:58
                Евгений, да я опасаюсь, что под флагом борьбы с казнокрадством как раз боеготовность пострадает. Когда приходят люди со стороны, без знания традиций и специфики, то у них первым делом - уставы и бухгалтерия. Боеготовность уходит на второй план.
                Офицер запаса
                1. Зяблицев Сегодня, 13:05
                  Должность Главкома более политическая, но зная пехоту, он обязательно должен залезть в каждую тумбочку и лично проверить порядок в каптерках и пыль на штурвалах...И не дай бог....!!!! laughing
                  Зяблицев
            2. SergeyZel Сегодня, 13:58
              Давно пора разобраться, куда уходят деньги, направляемые на создание новых систем вооружения и военной техники для ВКС. ОКРы и НИРы, начатые при Союзе, до сих пор завершить не можем.
              SergeyZel
          2. фигвам Сегодня, 13:18
            Он станет первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск
            Что за бред! охереть, а давайте танкистами лётчик будет командовать! а ВДВшники будут подчинятся морякам!
            фигвам
        2. ranger Сегодня, 13:59
          Цитата: NIKNN
          осознали вернули все на круги своя...

          Цель - ничто, движение - все.. Этот принцип остается незыблемым уже много лет - армейскую авиацию в свое время вывели из подчинения СВ и включили в состав ВВС. Война 08.08.08. высветила очередную начальственную дурь - пришлось все вернуть на круги своя. Такое возвратно-поступательное движение было и с бригадами Спн ГРУ...
          Воистину, глупость - это не отсутствие ума, это такой ум... fool
          ranger
      2. AlexVas44 Сегодня, 12:54
        Цитата: Зяблицев
        .Cейчас летуны узнают, что такое казарменный порядок и воинская дисциплина -а то корчили из себя ...


        Из себя никого не корчили, но специфика!?!?!? Помнится в 70-80-х упорно некоторые генштабисты пытались одеть погоны на летно-техническую форму. Мол никакой субординации, не поймешь кто с ключом, кто с водилом, кто шланг тянет, кто на пупке бомбы тащит. Непорядок. А вот насчет казармы и сапог , так и это знакомо, особенно в авиации ПВО.Мы что, совсем не из мира сего? Правда может бестолковости поменьше было, а дубарей в руководстве хватало.
        AlexVas44
        1. Зяблицев Сегодня, 13:03
          Да ладно обижаться то!Я же любя laughing Что делать, если это устойчивый стереотип у нас сухопутчиков - где начинается авиация, заканчивается дисциплина! hi
          Зяблицев
    2. iouris Сегодня, 13:20
      ВКС - это вид вооружённых сил.
      iouris
  2. Чёрный Сегодня, 12:26
    ...у укрохунтиков сухопутный флотом командует, у нас в авиацией....и всё же мы очнь в чём то похожи smile
    Чёрный
  3. astronom1973n Сегодня, 12:29
    "Махра" у штурвала ВКС- очередной шаг в сторону дебилизма !Одним лишь надуванием щек ничего не добиться.Надо досконально разбираться в тонкостях ВКС. Одним лишь общим управлением и администрированием не добиться должного результата.Но надо полагать ,что парни из МО "шарят" в тонкостях назначения.Главное чтобы потом, когда если чего, не пускали пузыри!
    astronom1973n
  4. Aleksandr_2 Сегодня, 12:29
    передовой украинский опыт осваивают и в российской армии.......теперь в свободное от полетов время, пилоты начнут копать окопы
    Aleksandr_2
  5. кволту Сегодня, 12:31
    странно в пехоте нужной должности не смогли подыскать
    кволту
    1. Severok Сегодня, 14:14
      Не, на сержантскую должность он бы не согласился.
      Severok
  6. Клон Сегодня, 12:35
    Будущий Министр обороны?
    Клон
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:35
    Мои глубочайшие соболезнования ВКС
    Андрей из Челябинска
    1. kenig1 Сегодня, 12:53
      Вы знаете навыки Суровикина? Как же он группировкой в Сирии командовал, принимал решение на учениях по применению авиации?
      kenig1
      1. ССИ Сегодня, 13:21
        Цитата: kenig1
        Вы знаете навыки Суровикина? Как же он группировкой в Сирии командовал, принимал решение на учениях по применению авиации?

        Так, во время ВОВ, командующий фронтом приказывал разбомбить к чертовой матери.... Вы именно это имели в виду? Или знание специфики ВВС, какие самолеты нужны, какие специалисты потребуются????
        ССИ
    2. Per se. Сегодня, 13:32
      Как бы морякам не пришлось здесь соболезновать,"раз пошла такая пьянка". Вот, назначат женщину главкомом... Флот, оно дело затратное, и талантливым экономистам-финансистам, таможенникам или юристам, есть где развернуться... Например, Татьяну Викторовну Шевцову.
      Естественно, что о такой деятельной женщине, как Татьяна Шевцова, уже не раз показывавшей свой профессионализм в любом деле, за которое она бы ни взялась, Анатолий Сердюков тоже не мог забыть. В мае 2010 года она стала его официальным советником. Уже в августе того же года Татьяна Викторовна приказом президента России Дмитрия Медведева была назначена на должность заместителя министра обороны
      Per se.
  8. sashok1951.21 Сегодня, 12:37
    Сердюков валил все ВС. Теперь решили по родам ВС. Слава богу кавалеристов уже нет, а то подводниками командовать некому.
    sashok1951.21
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:37
    По логике ВКС должен конечно возглавить летун, но не нам решать. Главное, чтобы это было на пользу. "Жираф большой ему видней" (В.Высоцский)
    rotmistr60
  10. NN52 Сегодня, 12:42
    Печально все это.... Поэксперементировать решили?
    Ведь был очень достойный кандитат Макушев...
    Посмотрим что получится...
    NN52
  11. dasbo Сегодня, 12:45
    Да, согласен, плохой выбор. Я помню как нас, экипажи РПК СН, дрючили на плацу отрабатывая строевой шаг. Тем временем экипажи были укомплектованы на 50%, матчасть знали плохо и через сутки стояли по КПП и прочей береговой шелухе. Хорошо хоть тех кто стоял в БД не трогали, но это только на время БД!
    dasbo
  12. Вован 73 Сегодня, 12:47
    Одно слово - ДУРДОМ!!!!
    Вован 73
  13. Aleksandr_2 Сегодня, 12:58
    странно.....неужели среди генералов МЧС не нашлось кандидата возглавить ВКС??
    Aleksandr_2
  14. ЗВС Сегодня, 13:04
    Писец авиации...... Сапожник взялся печь пироги.
    ЗВС
  15. Оверлок Сегодня, 13:09
    ничего нового :
    -министр селького хозяйства- доктор медицинских наук Скрынник Е.Б, затем Федоров Н.В, выпускник юрфака Казанского университета, кан дидат юр. наук.
    - министр здравоохранения Зурабов М.Ю.,Экономист-кибернетик, затем Голикова Т.А., экономист.
    МО- Сердюков.
    Результаты известны
    Оверлок
  16. iouris Сегодня, 13:22
    Эту тему уже обсудили. Более актуален вопрос о том, что будет, если главковерхом станет К. Витторган.
    iouris
  17. штольц Сегодня, 13:24
    Цитата: xetai9977
    Все таки родами войск должны командовать специалисты

    Да, ещё не известно, как это воспримут лётчики, у них ведь и маршалы летают, а тут прийдёт, рождённый ползать и будет их поучать, как надо летать.
    штольц
  18. ротмистр Сегодня, 14:06
    Интересно, а главкомом Сухопутных войск пожарного назначат или из ГАИ возьмут?
    ротмистр
  19. Severok Сегодня, 14:12
    Трындец! А чего не поставить адмирала командовать ВДВ? Эффективные менегеры ведут всё к развалу.
    Severok
Картина дня