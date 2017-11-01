Главкомом ВКС станет генерал-полковник Сергей Суровкин
Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин приступит к исполнению обязанностей главкома ВКС. Он станет первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск, но пока он останется в Сирии из-за отсутствия определенности с преемником, сообщает Коммерсантъ.
По сведениям «Коммерсанта», в Генштабе планировали назначить главой группировки в САР командующего ВДВ Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы. Источники утверждают, что эта кандидатура до сих пор приоритетна, но его командировка будет целиком зависеть от состояния здоровья.
Ранее источники газеты отмечали, что новое назначение Суровикина следует рассматривать как «награждение за достойную службу в Сирии: возглавив группировку в марте 2017 года, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки».
С учетом опыта генерала (он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом) «руководство новым видом войск не должно стать для него каким-то откровением», убежден один из собеседников издания.
По данным газеты, Суровикин формально должен приступить к исполнению новых обязанностей 1 ноября. Однако он будет оставаться в Сирии до тех пор, пока окончательно не решится вопрос о его приемнике.
По сведениям «Коммерсанта», в Генштабе планировали назначить главой группировки в САР командующего ВДВ Андрея Сердюкова, но он сейчас восстанавливается после автокатастрофы. Источники утверждают, что эта кандидатура до сих пор приоритетна, но его командировка будет целиком зависеть от состояния здоровья.
Ранее источники газеты отмечали, что новое назначение Суровикина следует рассматривать как «награждение за достойную службу в Сирии: возглавив группировку в марте 2017 года, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки».
С учетом опыта генерала (он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом) «руководство новым видом войск не должно стать для него каким-то откровением», убежден один из собеседников издания.
По данным газеты, Суровикин формально должен приступить к исполнению новых обязанностей 1 ноября. Однако он будет оставаться в Сирии до тех пор, пока окончательно не решится вопрос о его приемнике.
Использованы фотографии: http://tass.ru
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