14:12 01 ноября

Доля расчетов в национальных валютах между РФ и КНР постепенно увеличивается

Финансовые регуляторы России и Китая прорабатывают вопрос пролонгации двустороннего соглашения о валютном свопе на 3 года, сообщает Эксперт Online со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.



В настоящее время финансовые регуляторы двух стран прорабатывают вопрос пролонгации двустороннего соглашения о валютном свопе от 13 октября 2014 года на последующие три года,
сказал Приходько.


Он отметил, что российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере в последние годы развивается достаточно активно.

Доля расчетов в национальных валютах постепенно увеличивается. По итогам 2016 года доля национальных валют в расчетах за экспорт российских товаров и услуг составила 13%, за импорт – 16%. В первом квартале 2017 года эти показатели выросли до 16% и 18% соответственно,
рассказал вице-премьер.

Он напомнил, что «для расширения использования национальной валюты в международных платежах Китай разработал систему трансграничных платежей в юанях China International Payments System (CIPS), к которой уже подключился ряд российских банков».

По словам Приходько, актуальным вопросом двустороннего финансового сотрудничества является взаимодействие платежных систем.

Так, российская Национальная система платежных карт (НСПК) и китайская UnionPay заключили договоры, которые обеспечивают обработку внутрироссийских операций с использованием карт UnionPay в НСПК и оказание расчетных услуг по указанным операциям. Кроме того, в 2017 году реализован пилотный проект UnionPay и Россельхозбанка по выпуску ко-бейджинговых карт "Мир",
добавил он.

Издание отмечает, что валютные свопы могут рассматриваться как одна из мер, которые позволят сделать рубль и юань более устойчивыми, что в свою очередь позволит оказать позитивное влияние на устойчивость мировой финансовой системы.

Китай стал крупнейшим торговым партнером России с товарооборотом в $100 млрд., оттеснив Германию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. jjj Сегодня, 12:44
    Так вот понемногу, понемногу мир начинает прощаться с долларом
    jjj
    1. NIKNN Сегодня, 12:46
      Цитата: jjj
      Так вот понемногу, понемногу мир начинает прощаться с долларом

      Доля расчетов в национальных валютах между РФ и КНР постепенно увеличивается
      А приятно то как..., хотя я наверное и не увижу светлого будующего, но прияяяятно... smile
      NIKNN
      1. bagr69 Сегодня, 12:51
        Вообще это капля в море, еще работать и работать.
        И "копилку" нашу надо вернуть в Россию, а то расчеты в национальных валютах увеличиваем, а немалые средства вкладываем в экономику США в долларах.
        bagr69
        1. NIKNN Сегодня, 12:57
          Цитата: bagr69
          Вообще это капля в море, еще работать и работать.

          Безусловно и главное не останавливаться, а то наши либерасты этого ох как не хотят...
          NIKNN
          1. НасРать Сегодня, 13:25
            Цитата: NIKNN

            Безусловно и главное не останавливаться, а то наши либерасты этого ох как не хотят...

            а как не хотят в Китае!!! wassat У китайцев один бог - деньги, желательно доллары!.... bully Сделали русскому медведю приятное.... а остальные расчеты только в долларах! вот такой восточный подход!
            наш оборот с Китаем - просто слеза ребенка... по сравнению с оборотом китая с западом!

            одним словом - цифры озвученные - это желание ченуш России и не более.

            громче ура!!!- товарищи!

            bully
            НасРать
          2. Shurik70 Сегодня, 13:29
            Цитата: jjj
            Так вот понемногу, понемногу мир начинает прощаться с долларом

            Именно что немного. 2-3% в квартал, причём только между Россией и Китаем, это ещё десять лет ждать, пока доллар рухнет.
            Это сколько-же гадостей для человечества могут за 10 лет успеть сделать.
            Shurik70
    2. Вас Влад Сегодня, 12:58
      Цитата: jjj
      Так вот понемногу, понемногу мир начинает прощаться с долларом

      А в октябре wink Китайская валютная торговая система (CFETS) заявила о создании платежной системы для проведения транзакций в юанях и российских рублях.Платежная система для торговли в юанях и другой иностранной валюте создана впервые.

      Система PVP (payment versus payment, платеж против платежа), позволяющая проводить сделки в двух различных валютах, была запущена в понедельник после одобрения Народного банка Китая.Пока она работает в режиме рубль-юань...

      Фактически эта платформа позволит проводит взаиморасчеты без посредничества доллара. Согласно сообщению CFETS, PVP сократит риски при расчетах и улучшит эффективность валютного рынка.

      CFETS сообщила также, что планирует создать подобные системы для юаня и других валют в рамках проекта "Один пояс, один путь", что будет соответствовать процессу интернационализации юаня.
      Вас Влад
    3. ID90 Сегодня, 13:14
      автор.
      откуда 100 миллиардов?
      официально 66.
      и первое место в товарообороте Китай занимает не первый год.
      и Россия поставляет практически одно сырьё(более 80 %)
      а Китай машины и оборудование (более 60%) и одежду с обувью 12 %
      статья тупым УРЯканьем отдаёт.
      ID90
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
    ... сваливают зеленую бумагу за борт, по-тихой.. bully
    a.s.zzz888
  3. Egorovich Сегодня, 12:55
    Доллар уже плачет, но скоро похоже зарыдает. Не сразу Москва строилась.
    Egorovich
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:55
    позволят сделать рубль и юань более устойчивыми

    Взаимодействие России и Китая радует. Если не ошибаюсь, но кое кто из финансово-экономических и самоназначенных "гуру" втолковывал, что стабильный рубль в н.в. вреден для экономики и курс его к валюте должен быть плавающим... Мне кажется, что если бы избавились от этих "гуру" с либеральным уклоном и ориентацией на Сша, то давно бы с экономикой ни каких проблем не было или по крайней мере намного меньше.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 12:58
      Кудрин и компани рыдать будут.
      cniza
  5. Горменгаст Сегодня, 13:13
    Разумеется, гнусняки из США на такие сделки никак повлиять не смогут, от слова совсем. am Однако, с другой стороны эти сделки сами по себе и никак на доллар повлиять не могут, потому что эти проценты в абсолютных цифрах выражаются в смешные миллиарды sad , тогда как надо гасить (в смысле, мочить в сортире laughing ) сделки на триллионы - тогда США конец и настанет.

    Вот если не только российская, но и саудовская нефть будет в юанях котироваться - тогда да.
    Горменгаст
  6. Runoway Сегодня, 13:16
    Сделайте у нас юани feel ,чтобы не было больше 1998,2008,2014
    Runoway
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 13:26
    "Отказ от доллара " все это сказки "про " Белого бычка "! Ни кто в обозримом будущем от "зеленого " не откажется, тем самым будем продолжать стимулировать экономику США.
    Ретвизан 8
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