Доля расчетов в национальных валютах между РФ и КНР постепенно увеличивается
Финансовые регуляторы России и Китая прорабатывают вопрос пролонгации двустороннего соглашения о валютном свопе на 3 года, сообщает Эксперт Online со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.
Он отметил, что российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере в последние годы развивается достаточно активно.
Он напомнил, что «для расширения использования национальной валюты в международных платежах Китай разработал систему трансграничных платежей в юанях China International Payments System (CIPS), к которой уже подключился ряд российских банков».
По словам Приходько, актуальным вопросом двустороннего финансового сотрудничества является взаимодействие платежных систем.
Издание отмечает, что валютные свопы могут рассматриваться как одна из мер, которые позволят сделать рубль и юань более устойчивыми, что в свою очередь позволит оказать позитивное влияние на устойчивость мировой финансовой системы.
Китай стал крупнейшим торговым партнером России с товарооборотом в $100 млрд., оттеснив Германию.
В настоящее время финансовые регуляторы двух стран прорабатывают вопрос пролонгации двустороннего соглашения о валютном свопе от 13 октября 2014 года на последующие три года,сказал Приходько.
Он отметил, что российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере в последние годы развивается достаточно активно.
Доля расчетов в национальных валютах постепенно увеличивается. По итогам 2016 года доля национальных валют в расчетах за экспорт российских товаров и услуг составила 13%, за импорт – 16%. В первом квартале 2017 года эти показатели выросли до 16% и 18% соответственно,рассказал вице-премьер.
Он напомнил, что «для расширения использования национальной валюты в международных платежах Китай разработал систему трансграничных платежей в юанях China International Payments System (CIPS), к которой уже подключился ряд российских банков».
По словам Приходько, актуальным вопросом двустороннего финансового сотрудничества является взаимодействие платежных систем.
Так, российская Национальная система платежных карт (НСПК) и китайская UnionPay заключили договоры, которые обеспечивают обработку внутрироссийских операций с использованием карт UnionPay в НСПК и оказание расчетных услуг по указанным операциям. Кроме того, в 2017 году реализован пилотный проект UnionPay и Россельхозбанка по выпуску ко-бейджинговых карт "Мир",добавил он.
Издание отмечает, что валютные свопы могут рассматриваться как одна из мер, которые позволят сделать рубль и юань более устойчивыми, что в свою очередь позволит оказать позитивное влияние на устойчивость мировой финансовой системы.
Китай стал крупнейшим торговым партнером России с товарооборотом в $100 млрд., оттеснив Германию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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