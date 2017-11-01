Доля расчетов в национальных валютах между РФ и КНР постепенно увеличивается

В настоящее время финансовые регуляторы двух стран прорабатывают вопрос пролонгации двустороннего соглашения о валютном свопе от 13 октября 2014 года на последующие три года,

Доля расчетов в национальных валютах постепенно увеличивается. По итогам 2016 года доля национальных валют в расчетах за экспорт российских товаров и услуг составила 13%, за импорт – 16%. В первом квартале 2017 года эти показатели выросли до 16% и 18% соответственно,

Так, российская Национальная система платежных карт (НСПК) и китайская UnionPay заключили договоры, которые обеспечивают обработку внутрироссийских операций с использованием карт UnionPay в НСПК и оказание расчетных услуг по указанным операциям. Кроме того, в 2017 году реализован пилотный проект UnionPay и Россельхозбанка по выпуску ко-бейджинговых карт "Мир",