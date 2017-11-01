Узбекистан: Мы готовы оказать помощь США в расследовании теракта

Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма. Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.

Руководство Узбекистана направило в США сообщение о том, что готово оказать содействие в расследовании террористического акта, совершённого в Нью-Йорке. Напомним, что накануне 29-летний Сейфулло Саипов, используя грузовик, буквально давил людей на велосипедной дорожке Манхэттена. Погибли 8 человек, не менее 15 получили ранения. Американские спецслужбы заявили, что Саипов – выходец из Республики Узбекистан. Он обосновался в США в 2010 году.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что страна готова задействовать все силы для оказания помощи в расследовании террористической атаки.Из заявления главы Узбекистана:На этом фоне в Ташкенте открылась 5-я научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе конференции обозначена важная проблема, связанная с расползанием терроризма. Террористы, которые терпят поражение в Сирии, делают всё, чтобы сохранить свои ячейки, и пытаются перебраться из САР в другие страны. Отмечено, что многие боевики ИГИЛ (*) переправляются в Афганистан, чтобы в дальнейшем продолжить свою деструктивную деятельность как в Афганистане, так и в Центральной Азии, а также на севере Индии и на западе Китая.Напомним, что Сейфулло Саипов был ранен при задержании и сейчас находится в одной из клиник Нью-Йорка. В кабине его автомобиля нашли записку, в которой было заявлено, что теракт он осуществил от имени ИГИЛ (*).