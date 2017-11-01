14:20 01 ноября

Узбекистан: Мы готовы оказать помощь США в расследовании теракта

Руководство Узбекистана направило в США сообщение о том, что готово оказать содействие в расследовании террористического акта, совершённого в Нью-Йорке. Напомним, что накануне 29-летний Сейфулло Саипов, используя грузовик, буквально давил людей на велосипедной дорожке Манхэттена. Погибли 8 человек, не менее 15 получили ранения. Американские спецслужбы заявили, что Саипов – выходец из Республики Узбекистан. Он обосновался в США в 2010 году.

Узбекистан: Мы готовы оказать помощь США в расследовании теракта


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что страна готова задействовать все силы для оказания помощи в расследовании террористической атаки.


Из заявления главы Узбекистана:
Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма. Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.


На этом фоне в Ташкенте открылась 5-я научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС. В ходе конференции обозначена важная проблема, связанная с расползанием терроризма. Террористы, которые терпят поражение в Сирии, делают всё, чтобы сохранить свои ячейки, и пытаются перебраться из САР в другие страны. Отмечено, что многие боевики ИГИЛ (*) переправляются в Афганистан, чтобы в дальнейшем продолжить свою деструктивную деятельность как в Афганистане, так и в Центральной Азии, а также на севере Индии и на западе Китая.

Напомним, что Сейфулло Саипов был ранен при задержании и сейчас находится в одной из клиник Нью-Йорка. В кабине его автомобиля нашли записку, в которой было заявлено, что теракт он осуществил от имени ИГИЛ (*).

Использованы фотографии: @https://twitter.com/GGGLee
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Комментарии 17

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  1. Knizhnik Сегодня, 12:51
    В очередной раз правоохранители заявляют, что преступник был им известен. Интересно, до какой степени он был подконтролен и "вели" ли его до теракта?
    Knizhnik
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:02
      ...дык к тому и шло. Предлог найден - Узбек террорист!!!
      Получаем неограниченный абонемент на посещение солдатами НАТО территории Узбекистана....
      Так и разыгрывался афгано-ближневосточный сценарий....
      Соломон Кейн
      1. cniza Сегодня, 13:08
        Очень логично , даже если это не планировалось , они этой возможностью воспользуются.
        cniza
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:32
          зато в кое веки и до главного инвестора какие то девиденты долетели))
          Ратник с пулеметом
    2. Shurik70 Сегодня, 13:09
      В США о любом человеке можно сказать, что "правоохранителям он известен". Оплатил квитанцию, штраф, купил в магазине что-то по карточке, поскандалил с соседями. В их базах данных всё это сохраняется.
      И, к стати, по всему миру стараются следовать этому. И правильно делают, так преступников искать легче.
      Что до Узбекистана - он мог сказать либо "поможем чем можем", либо вообще промолчать. Другого варианта для адекватных политиков в таком случае просто нет. Это просто ни к чему не обязывающая вежливость, и только.
      Shurik70
    3. штольц Сегодня, 13:18
      Помощь они там оказывать собрались, кому ? Как говорится; куда конь с копытом, туда и свинья с пятаком.
      штольц
      1. askort154 Сегодня, 13:26
        штольц.....Помощь они там оказывать собрались, кому ? Как говорится; куда конь с копытом, туда и свинья с пятаком.

        Очень хотца, слетать на халяву. yes
        askort154
  2. salat Сегодня, 12:51
    Чем они помогут? или разок лизнуть не западло?
    salat
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 12:52
    Я же писал - терроризм преступление без национальное. Так что не факт, что завтра в толпу граждан не въедет белокурый, или чернолицый, узкоглазый или конопатый. Главное, нести в сознание людей что это - преступление! Чем может помочь Ташкент, если задурманенный семь лет жил в США?
    Вождь краснокожих
  4. Skay Сегодня, 12:52
    Что-то узбеки засуетились. Или ам-ры сделали намёк на недостаточную демократичность Узбекистана?
    Skay
  5. vorobey Сегодня, 12:53
    США неуязвимо? и у ИГИЛ есть чему поучиться... только вот выводы не делают исключительные.. маккейны рулят а разгребают жители.. все как всегда в этом мире..

    соболезнования погибшим и пострадавшим... ну .. терпите..
    vorobey
  6. voyaka uh Сегодня, 12:59
    Пора американцам отменять Грин-кард. Приезжает всякий сброд. Лузеры, которые
    не приспособлены к современным странам, входят в депрессию, узнают по интернету про ИГИЛ,
    делают теракты.
    Пора, как Канада и Австралия, брать по странам и специальностям, кого надо.
    А то, хочет жить в США инженер из Англии, например, а попадает в США вместо него
    какой-нибудь пастух из Афганистана, выигравший Гринкард.
    voyaka uh
    1. НасРать Сегодня, 13:38
      Уезжают помои - и слава богу... там им и место!!!
      НасРать
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:59
    оказать содействие в расследовании террористического акта

    Может сначала Узбекистану нужно у себя порядок навести в этом вопросе? Тоже мне непревзойденные специалисты. На всякий случай решили отметиться.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 13:10
      Не исключено , что демократизаторы к ним заявятся без приглашения.
      cniza
      1. askort154 Сегодня, 13:31
        cniza....Не исключено , что демократизаторы к ним заявятся без приглашения.

        Они уже делали попытку в 90-х, Каримов еле удержался, после чего резко сменил свою тактику.
        askort154
  8. ando_bor Сегодня, 14:15
    Правильно, - всем нужно эффективней бороться с запрещенными в России организациями.
    ando_bor
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