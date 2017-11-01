Осуждённого за пособничество боевикам 4 года "забывали" отправить в колонию

Прокуратура Черекского района в рамках осуществления надзора за деятельностью филиала по Черекскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР провела проверку исполнения приговора Лескенского районного суда от 7 августа 2013 года в отношении жителя села Верхняя Жемтала, 1986 года рождения.

По результатам проверки прокуратура района в адрес филиала по Черекскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР внесла представление об устранении выявленных нарушений законодательства, после рассмотрения которого 15.10.2017 осуждённый задержан и направлен для отбытия наказания в федеральное казённое учреждение КП-10 УФСИН России по Воронежской области.