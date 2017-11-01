Осуждённого за пособничество боевикам 4 года "забывали" отправить в колонию
Более чем странной новостью делится прокуратура одного из районов Республики Кабардино-Балкария. В материале пресс-службы ведомства заявлено о том, что ранее осуждённый по статье за пособничество НВФ (незаконным вооружённым формированиям) гражданин так и не был отправлен в колонию для отбывания наказания. Сообщается, что осужденный более 4-х лет (!) находился на свободе после решения суда.
Из материала пресс-службы прокуратуры Черекского района КБР:
Сообщается, что мужчина был осуждён по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ за пособничество участникам вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом, к 9 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.
Проверка установила, что житель КБР в колонию отправлен не был. Сотрудники территориального управления ФСИН по республике необходимых мер по отправке осужденного для отбывания наказания не приняли.
Из материала:
Из материала пресс-службы прокуратуры Черекского района КБР:
Прокуратура Черекского района в рамках осуществления надзора за деятельностью филиала по Черекскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР провела проверку исполнения приговора Лескенского районного суда от 7 августа 2013 года в отношении жителя села Верхняя Жемтала, 1986 года рождения.
Сообщается, что мужчина был осуждён по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ за пособничество участникам вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом, к 9 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.
Проверка установила, что житель КБР в колонию отправлен не был. Сотрудники территориального управления ФСИН по республике необходимых мер по отправке осужденного для отбывания наказания не приняли.
Из материала:
По результатам проверки прокуратура района в адрес филиала по Черекскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР внесла представление об устранении выявленных нарушений законодательства, после рассмотрения которого 15.10.2017 осуждённый задержан и направлен для отбытия наказания в федеральное казённое учреждение КП-10 УФСИН России по Воронежской области.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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