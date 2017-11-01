14:16 01 ноября

Осуждённого за пособничество боевикам 4 года "забывали" отправить в колонию

Более чем странной новостью делится прокуратура одного из районов Республики Кабардино-Балкария. В материале пресс-службы ведомства заявлено о том, что ранее осуждённый по статье за пособничество НВФ (незаконным вооружённым формированиям) гражданин так и не был отправлен в колонию для отбывания наказания. Сообщается, что осужденный более 4-х лет (!) находился на свободе после решения суда.

Из материала пресс-службы прокуратуры Черекского района КБР:
Прокуратура Черекского района в рамках осуществления надзора за деятельностью филиала по Черекскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР провела проверку исполнения приговора Лескенского районного суда от 7 августа 2013 года в отношении жителя села Верхняя Жемтала, 1986 года рождения.


Сообщается, что мужчина был осуждён по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ за пособничество участникам вооружённого формирования, не предусмотренного федеральным законом, к 9 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.


Проверка установила, что житель КБР в колонию отправлен не был. Сотрудники территориального управления ФСИН по республике необходимых мер по отправке осужденного для отбывания наказания не приняли.

Осуждённого за пособничество боевикам 4 года "забывали" отправить в колонию


Из материала:
По результатам проверки прокуратура района в адрес филиала по Черекскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР внесла представление об устранении выявленных нарушений законодательства, после рассмотрения которого 15.10.2017 осуждённый задержан и направлен для отбытия наказания в федеральное казённое учреждение КП-10 УФСИН России по Воронежской области.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Зяблицев Сегодня, 13:08
    Моджахед видать отмаксал нормально вертухаям.... laughing Ему сейчас еще эти 4 года и в срок зачтут! А что делать:"Умом Россию не понять - остается только верить!" laughing На том и держимся...!
    Зяблицев
  2. Джедай Сегодня, 13:08
    Осуждённого за пособничество боевикам 4 года "забывали" отправить в колонию

    belay Раздолбайство или "всё оплачено"? negative
    Джедай
    1. cniza Сегодня, 13:12
      Может быть и то и то , а вот контроль не сработал.
      cniza
      1. Джедай Сегодня, 13:13
        В любом случае - это ненормально и недопустимо. no
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 13:14
          Не просто не нормально , а провести тщательное расследование и всех причастных наказать.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 13:17
            Очень хочу надеяться что именно так и будет.
            Джедай
    2. Офицер запаса Сегодня, 13:20
      В качестве наказания определили на домашнее хозяйство под началом женщин? 4 года в таких условиях - это не какие-нибудь 9 месяцев колонии-поселения.
      А если серьезно, то сидеть теперь он должен вместе с местным начальником ФСИН и прокурором. Причем у двух последних срок должен быть гораздо больше.
      Офицер запаса
  3. Egorovich Сегодня, 13:08
    Свои своего и покрывали, чего тут непонятного.
    Egorovich
  4. ПАМ Сегодня, 13:09
    а тех кто "забыл" отправить в след за ним не отправили (пособничество участнику -участникам, по любому взятки, превышение служебным положением -по справедливости должны таких сажать подольше чем пособнику) ?
    ПАМ
  5. Александр 3 Сегодня, 13:15
    Хотелось бы узнать.Какое наказание получили ответственные за это служащие?
    Александр 3
  6. HAM Сегодня, 13:16
    "Да кто ж его посадит! Он же памятник!"
    .... Кавказ.
    HAM
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