Пробивающие, но ненужные. Проекты американских противотанковых пушек Т8

90-мм противотанковое орудие T8

105-мм противотанковое орудие Т8 на лафете Т17 в режиме транспортировки

105-мм противотанковое орудие Т8

По материалам из открытых источников

Противостояние брони и снаряда является вечным. Естественно, на заре цивилизации и возникновения военного искусства как такового данное противостояние было гораздо более простым и приземленным, но сам его принцип оставался неизменным. Если раньше примитивному холодному оружию, копьям и дубинам противостояли деревянные щиты и доспехи из кожи, то в XX веке производители снарядов и артиллерии делали все, чтобы добиться превосходства над новыми многотонными металлическими «монстрами», выходящими на поля сражений.В 1943 году во время сражений в Северной Африке войска союзников впервые познакомились с немецким тяжелым танком «Тигр», а в дальнейшем после высадки в Италии и в Нормандии столкнулись и с многочисленными немецкими «Пантерами». Встреча с немецкими танками – представителями семейства кошачьих – произвела на американских и английских генералов сильное впечатление. Немецкая бронетехника превосходила бронетехнику союзников по многим параметрам и могла спокойно поражать ее с достаточно большой дистанции. При этом сильное бронирование «Тигров» и «Пантер» в лобовой проекции делало их очень трудноуязвимыми целями как для танков, так и для противотанковых пушек союзников. Проблемой стало и то, что новые немецкие танки начали встречаться союзникам в достаточно больших количествах. Игнорировать такое положение вещей было нельзя.Параллельно с этим американские военные познакомились ближе и с немецкими противотанковыми орудиями, которые отлично справлялись с бронетехникой союзников на всех дистанциях ведения боя почти в любых условиях. Особенно американцев впечатлили немецкие 88-мм противотанковые орудия Pak-43/41 и Pak-43. Естественно, американские военные хотели иметь что-то похожее и приближенное по боевым характеристикам и в своих частях.Справедливости ради стоит отметить, что союзники поняли, что у них реальные проблемы с поражением немецкой бронетехники значительно раньше высадки в Нормандии. Уже в конце 1942 года на стол американских и британских генералов стали ложиться отчеты о том, что новые немецкие танки с усиленным бронированием устойчивы к наиболее распространенной в частях 57-мм противотанковой пушке. Американская армия широко использовала 57-мм противотанковую пушку M1, которая являлась модификацией знаменитой английской 6-фунтовки.Проектировать новое противотанковое орудие начали с оглядкой на немецкий опыт с их знаменитым 88-мм зенитным орудием, которое оказалось также отличным противотанковым средством. У американцев имелся свой аналог – неплохая 90-мм зенитная пушка M1, которую решили объединить с механизмом отдачи 105-мм гаубицы M2А1. Новая противотанковая пушка получила обозначение Т8, а использованный с ней лафет – Т5. При этом с лафетом орудия возникли определенные проблемы. В ходе испытаний выяснилось, что он имеет серьезные недостатки, которые, в частности, проявлялись при транспортировке орудия по бездорожью. Последовал длительный процесс переработок, который привел к появлению лафета Т5E2, который был классифицирован в качестве оружия ограниченного стандарта.Но и эта конструкция военных не удовлетворяла и после дополнительных испытаний на Абердинском полигоне была отвергнута. В результате работы по созданию нового противотанкового орудия, мягко говоря, затянулись. Они начались еще в конце 1942 года, а завершились только в 1944 году. Всего было построено три прототипа противотанковых орудий T8. При этом был даже получен заказ на производственную партию в 400 орудий, который так никогда и не был выполнен. Одно из орудий-прототипов в феврале 1945 года попало на фронт и приняло участие в заключительных боях Второй мировой войны.При этом в начале 1945 года американцы в очередной раз пересмотрели свою концепцию в отношении противотанковой артиллерии. От 90-мм противотанковой пушки было решено отказаться в пользу орудия еще большего калибра. Это было обусловлено необходимостью эффективно бороться с немецким тяжелым танком Panzerkampfwagen VI Ausf. B (Королевский тигр) и созданным на его базе истребителем танков Panzerjäger Tiger Ausf. B (Ягдтигр). Для уверенной борьбы с ними возможности 90-мм орудия американцы посчитали недостаточными, в то время как для использования на тихоокеанском театре военных действий, возможности орудия были избыточными. Бороться с японскими танками вполне могли и многочисленные американские 37-мм и 57-мм противотанковые пушки.Так в самом конце войны в США стартовали работы по созданию 105-мм противотанкового орудия. Они начались еще в октябре 1944 года. Помимо появления у немцев «Королевских тигров», работы по созданию орудия подстегнул и захват во Франции немецких 88-мм противотанковых пушек Рak-43/41. Новое орудие определенно разрабатывалось с оглядкой на немецкие трофеи, что отразилось даже во внешнем виде новой американской противотанковой пушки, которая, сменив калибр, не сменила название и также обозначалась как Т8.При этом американцы определенно переплюнули немцев не только калибром, но и массой своего орудия. Вес 105-мм противотанковой пушки Т8 составил 8 американских (коротких) тонн или в пересчете на метрическую систему мер примерно 7250 кг. Для противотанкового орудия – это очень большое значение. К примеру, та же немецкая 88-мм противотанковая пушка Рak-43/41 в боевом положении весила 4400 кг, что уже вызывало проблемы с ее использованием. Для транспортировки немецкой пушки был необходим специализированный мощный тягач, что не избавляло от проблем с транспортировкой орудия по слабым грунтам и бездорожью. Пушка и тягач были уязвимы на марше и при развертывании на боевой позиции. К тому же ее было очень трудно развернуть в случае необходимости, к примеру, при фланговой атаке противника.Все эти проблемы были характерны и для американского 105-мм противотанкового орудия Т8. Отдельно можно выделить большие габариты противотанковых орудий, которые затрудняли их маскировку на местности. Сами немцы за большие размеры называли свою противотанковую пушку Рak-43/41 «Амбарные ворота». В то же время особенностью американской 105-мм противотанковой пушки Т8 было то, что при транспортировке ствол можно было повернуть на 180 градусов, что уменьшало общую длину орудия.Несмотря на явные недостатки у американского 105-мм противотанкового орудия были и явные достоинства. Длинный ствол в 65 калибров обеспечивал 17,7-кг бронебойному снаряду начальную скорость полета на уровне 945 м/с. На дистанции в один километр такой бронебойный снаряд пробивал 210 мм брони, расположенной под прямым углом.Всего в США успели создать два подобных противотанковых орудия, которые достигли стадии испытаний лишь к февралю 1946 года. К тому моменту Вторая мировая война уже закончилась, а холодная война еще не разгорелось с той силой, чтобы подарить жизнь этому американскому «чудо-оружию». В итоге проект создания 105-мм противотанковой пушки был закрыт. Сегодня одну из этих противотанковых пушек можно увидеть в экспозиции танкового и артиллерийского музея на Абердинском полигоне в Мэриленде.