14:18 01 ноября

Немецкие «зеленые» поставили вопрос о целесообразности проекта «Северный поток-2»

Немецкие партии, претендующие на формирование правящей коалиции, обсуждают, насколько целесообразна реализация проекта «Северный поток-2», сообщает Эксперт Online со ссылкой на журнал Der Spiegel.



После сентябрьских выборов в Бундестаг наиболее вероятным является формирование правительства, в состав которого войдут представители христианско-консервативного блока Ангелы Меркель с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП).


Проект тормозит развитие возобновляемой энергетики и является яблоком раздора для Европы,
заявил замглавы фракции "зеленых" в парламенте Оливер Кришер.

Он отметил, что строительство нового газопровода «лишь повышает зависимость Германии от России». Политик сообщил, что его партия выступает за переоценку целесообразности реализации проекта.

В СвДП также скептически относятся к расширению газопровода из РФ: свободные демократы хотели бы добиться снижения энергозависимости ЕС от российского газа и выступают за переход к единой политике сообщества в сфере энергетики.

Обе эти цели плохо соотносятся с "Северным потоком - 2",
сказал бывший госминистр ФРГ Михаэль Линк.

В партии Меркель тоже зазвучала критика.

Новая коалиция не должна смотреть на эту тему глазами отдельных компаний или даже отдельных персон,
убежден внешнеполитический эксперт, депутат от ХДС Норберт Рётген.

Напомним, Евросоюз, хотя и выступает за создание новой нитки из России, однако настаивает на том, чтобы на проект распространились нормы так называемого «Третьего энергопакета ЕС». Таким образом, Брюссель хочет подключиться к регулированию доступа в «Северный поток - 2» третьих стран и участию в тарифной политике относительно поступающего через этот газопровод «голубого топлива». Основными противниками строительства трубы являются Польша и страны Балтии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Астория Сегодня, 13:11
    Что зеленые, что голубые, один хрен.
    Астория
    1. Logall Сегодня, 13:20
      Это конечно хи-хи, но попьют они кровушки! С ''христианами'' уже договорились, но тут...
      Янки воспользуются всеми инструментами давления, дабы повлиять...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 13:27
        Проект тормозит развитие возобновляемой энергетики и является яблоком раздора для Европы,
        заявил замглавы фракции "зеленых" в парламенте Оливер Кришер.

        Пачку баксов от США получил - теперь отрабатывает.
        Джедай
        1. NIKNN Сегодня, 13:32
          Цитата: Джедай
          Пачку баксов от США получил - теперь отрабатывает.

          Тут америка конечно играет роль, но свой сжиженный не пропихнет, а вот
          Таким образом, Брюссель хочет подключиться к регулированию доступа в «Северный поток - 2» третьих стран и участию в тарифной политике относительно поступающего через этот газопровод «голубого топлива»
          Тут они будут зубами выгрызать, это же сказка на наш газ цены и квоты продавать, блин считай что хозяева скважины...
          NIKNN
          1. sogdy Сегодня, 14:02
            Наш газ - это не энергетика, а прежде всего синтез.
            "Зеленая энергетика" не позволит производить пластик и большую часть лекарств. Да и с ацетиленом будет напряг.
            Сжиженный газ - очищенный, для процессов синтеза практически не пригоден. А для энергетики его еще "расжижить" надо, что опять же сильно затратно.
            sogdy
        2. Pete Mitchell Сегодня, 13:33
          Jedi hi . Вот за пачку крашенной бумаги "сливают" свое мнение, принципиальность и независимость родной страны. А могли бы жить красиво
          Pete Mitchell
          1. Джедай Сегодня, 13:35
            Привет! hi Блеск звонкой монеты затмевает здравый смысл, а её звон заглушает голос совести.
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 13:40
              Цитата: Pete Mitchell
              могли бы жить красиво

              Те кто сливает, тот живёт красиво! А до остальных им по ...
              Бродяга hi
              Logall
              1. Pete Mitchell Сегодня, 13:53
                hi
                Там собрался у ворот, этот как его.. народ
                Так они и живут, когда народ догадается? Пойду у своего американского гостя про 404 спрошу lol
                Pete Mitchell
        3. Офицер запаса Сегодня, 13:36
          “Проект тормозит развитие возобновляемой энергетики и является яблоком раздора для Европы, заявил замглавы фракции "зеленых" в парламенте Оливер Кришер".

          Никакая возобновляемая энергетика - волновая, солнечная и ветряная - по своим возможностям не достигнет и 1% от имеющихся традиционных. А вот вред природе будет нанесен весьма серьезный - гипоксия кислорода в воде на морском шельфе, инфразвук от мощных ветряков, перераспределение розы ветров от преобразования солнечной энергии на больших площадях, возникновение смерчей, изменение климата и т.д. Все это изучено и давно озвучено. Любое изъятие энергии из природного баланса без последствий не остается.
          И если глава партии зеленых несет такой бред, не боясь предстать дилетантом, то вывод только один - название партии "Зеленые" выбрано по цвету американских денежных знаков.
          Офицер запаса
      2. Vita VKO Сегодня, 13:33
        Хоть зеленые, хоть голубые могут выступать столько сколько захотят. В данном случае из-за изношенности украинских и польских участков газопровода Россия через 2-3 года должна прекратить поставки газа по этому маршруту и новые контракты заключат уже с учетом Северного потока - 2 и Турецкого потока. Иначе это шантаж американских марионеток будет бесконечным и им за это неплохо платят.
        Vita VKO
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:28
      у этих "зеленых" в первую очередь должна быть дикая изжога от амерских ядерных боеприпасов у себя на родине,а если нет,то это фуфло поддельное,а не зеленые.))
      Ратник с пулеметом
      1. NIKNN Сегодня, 13:35
        Цитата: Ратник с пулеметом
        нет,то это фуфло поддельное,а не зеленые

        Да какие они зеленые? Голубые как и все там, им природа по барабану, они и геев взащитников природы переквалифицируют и под защиту возьмут... Хорошо бы запретили экспорт геев в целях сохранения популяции...
        NIKNN
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:54
          если только с целью сохранения нормальных людей,популяция педронов природой обречена на вымирание))
          Ратник с пулеметом
          1. shvn Сегодня, 14:14
            А я вот думаю, что ине пофиг все европупсики. Не хотят наш газ, так и пупсики с ними. Неужели уж так все завязано на долбанной Европе и Газпрому некуда деть газ? Ну уж проясните мне...
            shvn
    3. Венд Сегодня, 14:01
      Очередная попытка, уже зеленых подтянули, где Гринпис?
      Венд
    4. ID90 Сегодня, 14:05
      Цитата: Астория
      Что зеленые, что голубые, один хрен.

      у кого что болит.
      ID90
  2. Тралл Сегодня, 13:11
    А не натравить ли нам на них "голубых"? smile
    Тралл
    1. Серый брат Сегодня, 13:20
      Цитата: Тралл
      А не натравить ли нам на них "голубых"?

      Это одни и те же люди.
      Серый брат
    2. NIKNN Сегодня, 13:37
      Цитата: Тралл
      А не натравить ли нам на них "голубых"? smile

      Голубых на голубых belay Наверное интересно бы было...
      NIKNN
  3. Shurik70 Сегодня, 13:11
    Уж сколько раз твердили миру

    что "зелёные" - инструмент Гринписа, а Гринпис - инструмент политиков США.
    Shurik70
    1. Серый брат Сегодня, 13:24
      Цитата: Shurik70
      что "зелёные" - инструмент Гринписа, а Гринпис - инструмент политиков США.

      Ну, эта, пускай заходят если шо.
      Серый брат
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:56
        я же говорю фуфельники эти зеленые,или у них в движках топливо само появляется,они как зеленые должны только на веслах атаковать)))
        Ратник с пулеметом
  4. Roma-1977 Сегодня, 13:15
    Ничего, что "зелёная энергетика" убыточна и дотируется из бюджета? И всегда будет убыточной. А главный смысл виляний - переориентация Европы на американский сланцевый газ.
    Roma-1977
    1. шура матросов Сегодня, 13:28
      Так и американский сжиженый газ выходит дороже российского.
      Как обычно отрабатывают деньги хозяев
      шура матросов
  5. Skay Сегодня, 13:18
    А что, бюргеры расхотели торговать в Европе российским газом?
    Skay
  6. Федя2017 Сегодня, 13:23
    Просто хотят урвать свою долю... Экологи и в России так действуют. Не дают разрешения на разработку, например, карьеров... После получения денег - разрешают.
    Федя2017
  7. Горменгаст Сегодня, 13:24
    Зеленые - это натуральные экстремисты, не только в Германии.

    Это уникальное сборище тупых ослов. am Они - за зеленое электричество, невзирая на его цену - тогда как любая экономическая теория, описывающая капитализм, приказывает этих психических немедленно изолировать. Они за электромобили, хотя на пальцах доказано, что они никогда не сравняются даже с ДВС по плотности энергии и т.д. Они против АЭС, хотя для человечества нет никакого способа генерации электроэнергии в ближайшие 1000 лет. Они за ветряные мельницы, которые не смогут (не хватит площади всей земли) обеспечить электричеством даже одни США, не говоря о мире в целом. Они против изменения климата, но за солнечные панели, которые климат меняют сильнее сжигания угля. Они... Они дегенераты, одним словом. am
    Горменгаст
    1. pafegosoff Сегодня, 14:12
      Вот и я говорю: любая зелёная вещь дороже простой в несколько раз. А стало быть, загрязняет пространство во столько же больше. Электромобили требуют электростанций. Чтобы создать ветряк нужно затратить столько же электроэнергии, сколько он за год не выработает. Плюс материалы, монтаж. И всё это - топливо. А сколько там птичек гибнет? И прочее, прочее. Или покроем всю землю черными панелями и перегреем ее на сотню градусов..., неоплаченные глобалистами.
      pafegosoff
  8. Fkjydjckfrgh Сегодня, 13:36
    Да флаг, барабан и паровоз. Вон Китай на угольке - небо по большим праздникам видит. А без европейских товаров (которые я вижу только на картинке) ног не протянем. Намек более чем прозрачен?
    Fkjydjckfrgh
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:39
    Этим псевдозащитникам природы просто очень хорошо заплатили! Я думаю, что янки там подсуетились.
    Геркулесыч
  10. pafegosoff Сегодня, 14:03
    Зелёные те еще гм..., они же -= голубые.
    Спонсируются Соросом и ЦРУ.
    pafegosoff
  11. Олег Андреев Сегодня, 14:08
    Что за зелёные,за что борются?Против оккупации Германии америкосами,против экологически грязных,ядерных баз США на своей территории?Кто партейку эту содержит?
    Олег Андреев
  12. sergo1914 Сегодня, 14:17
    Главное - что об этом думает Суринам.
    sergo1914
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