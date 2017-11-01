Немецкие «зеленые» поставили вопрос о целесообразности проекта «Северный поток-2»

Проект тормозит развитие возобновляемой энергетики и является яблоком раздора для Европы,

Обе эти цели плохо соотносятся с "Северным потоком - 2",

Новая коалиция не должна смотреть на эту тему глазами отдельных компаний или даже отдельных персон,