Немецкие «зеленые» поставили вопрос о целесообразности проекта «Северный поток-2»
Немецкие партии, претендующие на формирование правящей коалиции, обсуждают, насколько целесообразна реализация проекта «Северный поток-2», сообщает Эксперт Online со ссылкой на журнал Der Spiegel.
После сентябрьских выборов в Бундестаг наиболее вероятным является формирование правительства, в состав которого войдут представители христианско-консервативного блока Ангелы Меркель с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП).
Он отметил, что строительство нового газопровода «лишь повышает зависимость Германии от России». Политик сообщил, что его партия выступает за переоценку целесообразности реализации проекта.
В СвДП также скептически относятся к расширению газопровода из РФ: свободные демократы хотели бы добиться снижения энергозависимости ЕС от российского газа и выступают за переход к единой политике сообщества в сфере энергетики.
В партии Меркель тоже зазвучала критика.
Напомним, Евросоюз, хотя и выступает за создание новой нитки из России, однако настаивает на том, чтобы на проект распространились нормы так называемого «Третьего энергопакета ЕС». Таким образом, Брюссель хочет подключиться к регулированию доступа в «Северный поток - 2» третьих стран и участию в тарифной политике относительно поступающего через этот газопровод «голубого топлива». Основными противниками строительства трубы являются Польша и страны Балтии.
После сентябрьских выборов в Бундестаг наиболее вероятным является формирование правительства, в состав которого войдут представители христианско-консервативного блока Ангелы Меркель с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП).
Проект тормозит развитие возобновляемой энергетики и является яблоком раздора для Европы,заявил замглавы фракции "зеленых" в парламенте Оливер Кришер.
Он отметил, что строительство нового газопровода «лишь повышает зависимость Германии от России». Политик сообщил, что его партия выступает за переоценку целесообразности реализации проекта.
В СвДП также скептически относятся к расширению газопровода из РФ: свободные демократы хотели бы добиться снижения энергозависимости ЕС от российского газа и выступают за переход к единой политике сообщества в сфере энергетики.
Обе эти цели плохо соотносятся с "Северным потоком - 2",сказал бывший госминистр ФРГ Михаэль Линк.
В партии Меркель тоже зазвучала критика.
Новая коалиция не должна смотреть на эту тему глазами отдельных компаний или даже отдельных персон,убежден внешнеполитический эксперт, депутат от ХДС Норберт Рётген.
Напомним, Евросоюз, хотя и выступает за создание новой нитки из России, однако настаивает на том, чтобы на проект распространились нормы так называемого «Третьего энергопакета ЕС». Таким образом, Брюссель хочет подключиться к регулированию доступа в «Северный поток - 2» третьих стран и участию в тарифной политике относительно поступающего через этот газопровод «голубого топлива». Основными противниками строительства трубы являются Польша и страны Балтии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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