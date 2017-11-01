14:17 01 ноября

Серийные поставки "летающего радара" А-100 начнутся в 2020

Серийные поставки новейшего самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 начнутся в 2020 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В настоящее время летающая лаборатория проходит серию испытаний и уже выполнила ряд полетов
— сказал Шойгу на селекторном совещании. По его словам, все работы идут по графику.

Серийные поставки "летающего радара" А-100 начнутся в 2020



Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года
— добавил министр.

Самолет А-100 "Премьер" создан на базе Ил-76МД-90А. Он способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении, обнаруживать и сопровождать цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией и наводить ее на воздушные, наземные и морские цели.

Напомним, в конце апреля генконструктор России по системам и комплексам разведки Владимир Верба рассказал, что радиотехнический комплекс самолета А-100 впервые испытали в полете. Комплекс разрабатывается на смену самолетам А-50 и А-50У.

Использованы фотографии: Пресс-служба Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:21
    Увидел фото, с начала подумал "на ТУ-126 хвост модернизировали".
    Идёт смена поколений. Это радует, главное, что бы не авралом, а "в рабочем режиме"
    Что-то на этом фото штанги заправщика не видно. А такой самолёт её точно имеет.
    Shurik70
    1. ССИ Сегодня, 13:33
      Прошу прощения, Ту-126 - турбовинтовой (прообраз его - Ту-95)... Как можно перепутать? А штанга предполагается...
      ССИ
      1. Shurik70 Сегодня, 13:41
        Цитата: ССИ
        Прошу прощения, Ту-126 - турбовинтовой (прообраз его - Ту-95)... Как можно перепутать?

        Ну так увидел антенну, и сразу подумал Ту-126. А потом хвост выше антенны.
        А так да, перепутать сложно hi
        Shurik70
  2. павлентий Сегодня, 13:29
    Ну то, что под чутким руководством В. Вербы Концерн "Вега" чуть не сдох, это я знаю...
    А чего там в 2020 году будет, об этом история умалчивает)
    павлентий
    1. Alex777 Сегодня, 13:58
      Да, уж. Главный вопрос - сколько таких самолетов сделают и в какие сроки. hi
      Alex777
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:37
    Это его у нас в Таганроге собирают? Если да, то я боюсь, что сроки нужно будет сместить вправо лет так на пять точно! !!!!
    Геркулесыч
    1. ССИ Сегодня, 14:00
      Планер собирают, пока, в Ульяновске... У вас "гриб" приделывают... А далее, ну, видно будет. Может, не дай бог, конечно, но от нынешней власти что ждать, ТАНТК вообще закроют...
      ССИ
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