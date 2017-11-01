Серийные поставки "летающего радара" А-100 начнутся в 2020

В настоящее время летающая лаборатория проходит серию испытаний и уже выполнила ряд полетов

Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года

Серийные поставки новейшего самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 начнутся в 2020 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.— сказал Шойгу на селекторном совещании. По его словам, все работы идут по графику.— добавил министр.Самолет А-100 "Премьер" создан на базе Ил-76МД-90А. Он способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении, обнаруживать и сопровождать цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией и наводить ее на воздушные, наземные и морские цели.Напомним, в конце апреля генконструктор России по системам и комплексам разведки Владимир Верба рассказал, что радиотехнический комплекс самолета А-100 впервые испытали в полете. Комплекс разрабатывается на смену самолетам А-50 и А-50У.